Новинки ×
  • Subaru готовится к премьере WRX следующего поколения: новый «пыльный» видеотизер

Subaru готовится к премьере WRX следующего поколения: новый «пыльный» видеотизер

28.07.2021 143 0 0

Презентация спортивной новинки японской марки пройдёт 19 августа в рамках автосалона в Нью-Йорке.

 

Одним из главных рынков для бренда Subaru остаются Штаты: продажи здесь растут с 2008 года, статистику с неуклонной положительной динамикой «подпортил» разве что «ковидный» 2020-ый. Тогда дилеры на этом рынке реализовали 611 938 машин: этот результат на 12,6% меньше, чем годом ранее. В текущем году показатель снова ушёл вверх: за первую половину 2021-го клиенты купили 321 250 единиц, что на 20,3% больше, чем за январь-июнь прошлого года. Отметим, продажи нишевых WRX / STI в кризисном 2020-ом снизились не так заметно: было реализовано 21 178 экземпляров (на 3% меньше, чем в 2019-ом). А в первом полугодии текущего года модель разошлась тиражом 14 272 шт. (на 38,1% больше).

Нынешнее поколение спортивной «четырёхдверки» выпускается с 2014 года: тогда модель сменила имя Impreza WRX на просто WRX. В 2017-ом седан прошёл процедуру рестайлинга, а теперь компания занимается разработкой нового поколения автомобиля. Весной текущего года в ходе испытаний прототип будущей новинки в камуфляже ловили на дорогах. В конце прошлого месяца компания опубликовала тизер WRX нового поколения, а теперь в Сети появился видеоролик, предваряющий скорую презентацию спорткара.

Кстати, дату тоже назвали – модель полностью рассекретят в следующем месяце, 19 августа, в рамках автосалона в Нью-Йорке. Напомним, компания планировала показать следующий Subaru WRX ещё в 2020 году, однако, дебют пришлось отложить из-за пандемии коронавируса. Теперь же новинка готова к презентации.

Видеотизер не раскрывает какие-либо новые детали Subaru WRX следующей генерации. Единственные части седана, которые мы видим в «прорехах» поднимаемой им пыли – низ боковины и нижняя же часть кормы с патрубками выхлопной системы. Судя в том числе и по предыдущему тизеру, у автомобиля не будет антикрыла, кроме того, ему изменят кузов.

На фото: актуальный седан Subaru WRX (американская версия)

Как Kolesa.ru отмечал ранее, не исключено, что новый WRX окажется четырёхдверной версией универсала Subaru Levorg, который был представлен в прошлом году. Возможно, автомобили будут практически идентичны плоть до центральной стойки, за исключением оригинального переднего бампера и другого оформления решётки радиатора у спортивного седана WRX.

Ожидается, что новый WRX, а также версия STI получат в основу модульную платформу SGP (Subaru Global Platform). Скорее всего «начинку» спортивные «четырёхдверки» получат от представленных в Штатах Outback, Ascent и Legacy. То есть это может быть «турбомотор» FA24 объёмом 2,4 литра. У перечисленных автомобилей его мощность составляет 264 л.с., но для «заряженных» седанов отдачу наверняка повысят. Предполагается, что у WRX показатель превысит 300 л.с., а у WRX STI он будет равен примерно 400 л.с. В пару мотору, вероятно, предложат шестиступенчатую механическую коробку передач.

Отметим, «горячие» седаны представлены сейчас в том числе и на российском рынке. Актуальный Subaru WRX у нас можно купить с 2,0-литровым 268-сильным турбомотором, версия с «механикой» обойдётся в 3 429 000 рублей, с вариатором – от 3 619 900 рублей. У WRX STI, оснащённого 300-сильным двигателем объёмом 2,5 литра, и исключительно механической коробкой передач, минимальная стоимость составляет 4 599 900 рублей.

седан спортивные авто авторынок новинки Subaru Subaru WRX

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Практика Почему ксенон гаснет через несколько месяцев и как отличить оригинальную лампу от подделки Ксеноновые лампы – одни из самых надежных, беспроблемных и долговечных источников света. Тем не менее в последнее время у них складывается странная репутация: лампы производителей из первой... 1498 1 4 26.07.2021
Статьи / История ГАЗ-3301, ЗИЛ-4334, МАЗ-6317 и другие: малоизвестные военные грузовики позднего СССР В этой статье продолжаем рассказ о самых разнообразных необычных, редких и малоизвестных грузовиках передовых конструкций для Советских вооруженных сил. Они создавались в период от благодат... 10697 3 10 25.07.2021
Статьи / История Провал, успех и снова провал: как в СССР появилось ралли и чем всё закончилось Вспоминая не так давно историю создания рекордно-гоночного автомобиля «Звезда», мы затронули лишь один из видов автомобильного спорта СССР, взявшего своё начало еще в довоенный период. Одна... 1910 2 5 24.07.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Чем 8 лучше 16: тест обновленного Lada Largus Если мы решим поискать людей, готовых назвать эти машины «автомобилями своей мечты», то искать нам придется очень и очень долго. О таких машинах не мечтают, их просто покупают – потому что н... 54645 14 25 17.03.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор спереди, коробка сзади: опыт владения Porsche 944 Общеизвестно, что у «настоящего» Porsche мотор должен находиться сзади и быть оппозитным. Желательно – воздушного охлаждения. Меж тем почти 20 лет компания выпускала «бюджетную» (по меркам P... 52418 1 21 22.04.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Синий салон, идеальные тормоза и 68 сил: опыт владения ИЖ-Комби 1988 с пробегом 3000 км История обретения этого автомобиля – типичная история «капсулы времени», хоть авто-мелодраму снимай для кинотеатра в Радиатор-Спрингс! Машина, обнаруженная в гараже с заваренными воротами, с... 50712 6 31 10.06.2021
Обсуждаемое
76 Седан С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211
50 Авторынок Обрушение Xray и полная картина бедствия: чем закончился для Автоваза 2020 год?
44 Хэтчбек Citroen C4 I с пробегом: крылья, сгнивающие изнутри, и японский генератор-убийца
Больше
Change privacy settings