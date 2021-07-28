Subaru готовится к премьере WRX следующего поколения: новый «пыльный» видеотизер

Одним из главных рынков для бренда Subaru остаются Штаты: продажи здесь растут с 2008 года, статистику с неуклонной положительной динамикой «подпортил» разве что «ковидный» 2020-ый. Тогда дилеры на этом рынке реализовали 611 938 машин: этот результат на 12,6% меньше, чем годом ранее. В текущем году показатель снова ушёл вверх: за первую половину 2021-го клиенты купили 321 250 единиц, что на 20,3% больше, чем за январь-июнь прошлого года. Отметим, продажи нишевых WRX / STI в кризисном 2020-ом снизились не так заметно: было реализовано 21 178 экземпляров (на 3% меньше, чем в 2019-ом). А в первом полугодии текущего года модель разошлась тиражом 14 272 шт. (на 38,1% больше).

Нынешнее поколение спортивной «четырёхдверки» выпускается с 2014 года: тогда модель сменила имя Impreza WRX на просто WRX. В 2017-ом седан прошёл процедуру рестайлинга, а теперь компания занимается разработкой нового поколения автомобиля. Весной текущего года в ходе испытаний прототип будущей новинки в камуфляже ловили на дорогах. В конце прошлого месяца компания опубликовала тизер WRX нового поколения, а теперь в Сети появился видеоролик, предваряющий скорую презентацию спорткара.

Кстати, дату тоже назвали – модель полностью рассекретят в следующем месяце, 19 августа, в рамках автосалона в Нью-Йорке. Напомним, компания планировала показать следующий Subaru WRX ещё в 2020 году, однако, дебют пришлось отложить из-за пандемии коронавируса. Теперь же новинка готова к презентации.



Видеотизер не раскрывает какие-либо новые детали Subaru WRX следующей генерации. Единственные части седана, которые мы видим в «прорехах» поднимаемой им пыли – низ боковины и нижняя же часть кормы с патрубками выхлопной системы. Судя в том числе и по предыдущему тизеру, у автомобиля не будет антикрыла, кроме того, ему изменят кузов.



На фото: актуальный седан Subaru WRX (американская версия)

Как Kolesa.ru отмечал ранее, не исключено, что новый WRX окажется четырёхдверной версией универсала Subaru Levorg, который был представлен в прошлом году. Возможно, автомобили будут практически идентичны плоть до центральной стойки, за исключением оригинального переднего бампера и другого оформления решётки радиатора у спортивного седана WRX.



Ожидается, что новый WRX, а также версия STI получат в основу модульную платформу SGP (Subaru Global Platform). Скорее всего «начинку» спортивные «четырёхдверки» получат от представленных в Штатах Outback, Ascent и Legacy. То есть это может быть «турбомотор» FA24 объёмом 2,4 литра. У перечисленных автомобилей его мощность составляет 264 л.с., но для «заряженных» седанов отдачу наверняка повысят. Предполагается, что у WRX показатель превысит 300 л.с., а у WRX STI он будет равен примерно 400 л.с. В пару мотору, вероятно, предложат шестиступенчатую механическую коробку передач.



Отметим, «горячие» седаны представлены сейчас в том числе и на российском рынке. Актуальный Subaru WRX у нас можно купить с 2,0-литровым 268-сильным турбомотором, версия с «механикой» обойдётся в 3 429 000 рублей, с вариатором – от 3 619 900 рублей. У WRX STI, оснащённого 300-сильным двигателем объёмом 2,5 литра, и исключительно механической коробкой передач, минимальная стоимость составляет 4 599 900 рублей.

