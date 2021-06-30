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  • В преддверии премьеры Subaru решила подразнить тизером WRX нового поколения

В преддверии премьеры Subaru решила подразнить тизером WRX нового поколения

30.06.2021 243 0 0

На американский рынок японский седан следующей генерации, вероятно, выйдет до конца текущего года.

 

Продажи бренда Subaru в Штатах растут с 2008 года, статистику с постоянными «плюсами» подпортил только «ковидный» 2020 год, когда дилеры на этом рынке реализовали 611 938 машин, что на 12,6% меньше, чем годом ранее. При этом продажи нишевых WRX / STI снизились не так заметно: за прошлый год клиенты купили 21 178 экземпляров (всего на 3% меньше, чем в 2019-ом).

На фото: Subaru WRX нового поколения (высветленный вариант тизера)

Актуальная версия спортивной «четырёхдверки» выпускается с 2014 года: тогда модель сменила знакомое многим имя Impreza WRX на просто WRX. В 2017-ом седан пережил рестайлинг, а сейчас компания занимается разработкой нового поколения автомобиля. Весной текущего года в ходе дорожных испытаний был пойман прототип будущей новинки в камуфляже. Тогда дизайнер Kolesa.ru представил свой вариант внешности Subaru WRX следующей генерации, эти рендеры мы публиковали ранее.

Тизер Subaru WRX нового поколения

Однако официальных фотографий в компании пока не публиковали, но премьера должна состояться уже в ближайшие месяцы, так что пришла пора тизеров. Японская компания опубликовала изображение Subaru WRX: на затемнённом снимке видно, что у автомобиля нет на корме антикрыла, кроме того, модели изменят кузов.

На фото: актуальный седан Subaru WRX (версия для рынка США)

Как мы сообщали ранее, не исключено, что новый WRX окажется четырёхдверной версией универсала Subaru Levorg, который был представлен в прошлом году. Предполагалось, что вплоть до центральной стойки автомобили будут практически идентичны, за исключением оригинального переднего бампера и иного оформления радиаторной решётки у модели WRX.

Вероятно, новый седан WRX, а также версия STI как и «родственник» Impreza получит в основу модульную платформу SGP (Subaru Global Platform). Ранее в СМИ были слухи, согласно которым «заряженным» моделям могли дать гибридную силовую установку. Но более вероятно, что «начинку» спортивные «четырёхдверки» получат от представленных в Штатах Outback, Ascent и Legacy.

На фото: салон актуального седана Subaru WRX (версия для рынка США)

Речь идёт о «турбомоторе» FA24 объёмом 2,4 литра. У перечисленных автомобилей его отдача составляет 264 л.с., а для спортседанов мощность наверняка повысят. Предполагается, что у WRX показатель превысит 300 л.с., а у WRX STI он окажется примерно равным 400 л.с. Возможно, двигатель будет в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач.

Отметим, на сегодняшний день «заряженные» седаны и WRX STI представлены в том числе и на российском рынке. Актуальный Subaru WRX у нас продаётся с 2,0-литровым 268-сильным турбомотором, версия с «механикой» обойдётся в 3 429 000 рублей, с вариатором – от 3 619 900 руб. «Четырёхдверка» WRX STI, оснащённая 300-сильным двигателем объёмом 2,5 литра, и исключительно механической коробкой передач, минимальная стоимость составляет 4 599 900 рублей.

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