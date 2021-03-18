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Новый Subaru WRX: первые изображения

18.03.2021 319 1 0

Позавчера в Сети были опубликованы первые шпионские фотографии нового поколения седана WRX. Пользуясь ими, интернет-журнал «Колёса.ру» представил, как будет выглядеть автомобиль.

 

Спортивный седан нынешнего поколения производится с 2014 года, тогда же модель сменила привычное имя Impreza WRX на просто WRX. В 2017-м году автомобиль получил рестайлинг, теперь же на дорожные испытания вывели совершенно новый седан. Он пока полностью покрыт камуфляжной плёнкой, однако сквозь неё можно разглядеть практически все основные черты будущей новинки. Судя по шпионским фотографиям, новый WRX будет представлять из себя четырёхдверную версию универсала Subaru Levorg, представленного в прошлом году. Соответственно, вплоть до центральной стойки автомобили будут практически идентичны, за исключением оригинального переднего бампера и отделки решётки радиатора у модели WRX.

Седан сохранит угловатый стайлинг универсала, при этом он получит свои собственные оригинальные фонари и новый бампер с массивной чёрной вставкой, под которой расположатся две пары круглых патрубков выхлопной системы. На торце рельефной крышки багажника появится спойлер, также модель WRX получит оригинальные колёсные диски.

По имеющейся информации от японских СМИ, версии WRX и WRX STI получат 4-цилиндровый турбомотор FA24 2.4, который уже устанавливается на модели Ascent, Legacy и Outback, развивая мощность в 260 л.с. и 376 Нм крутящего момента. При этом мощная модификация STI может быть оснащена двигателем, форсированным до 400 л.с. и 490 Нм. Подобно нынешней модели, новый седан получит 6-ступенчатую механическую коробку передач и полный привод. 

Премьера нового Subaru WRX ожидается в течение этого года.

Нынешний Subaru WRX
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Нынешний Subaru WRX
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Нынешний Subaru WRX
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Сегодня в России нынешний Subaru WRX предлагается с 2-литровым 268-сильным турбомотором, версия с «механикой» обойдётся в 3 279 000 рублей, с вариатором – от 3 469 900 руб. Более мощный седан WRX STI оснащён 300-сильным двигателем 2.5 и исключительно механической коробкой передач, минимальная стоимость составляет 4 449 900 рублей.   

Напомним, в прошлом месяце появилась информация о рестайлинговом кроссовере Subaru XV для России.

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1 комментарий
18.03.2021 14:42
sokolyk

В субару решили не заморачиваться с дизайном и просто заменить бейжди на сивике?

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