Несостоявшаяся выставка: Нью-Йоркский международный автосалон снова отменили

Мероприятие в очередной раз было решено перенести из-за ковида. Ожидается, что оно пройдёт весной 2022 года.

Международный автосалон в Нью-Йорке проводится с 1990 года. Традиционное время проведения одной из крупнейших автомобильных выставок – в конце марта – начале апреля. Автосалон является ежегодным, однако вот уже несколько раз подряд, в течение двух последних лет, организаторам пришлось его переносить. Причина очевидна: проблема с распространением коронавируса.



Напомним, экспозиция должна была открыть свои двери ещё весной 2020 года, сначала старт выставки перенесли на начало лета, затем – на август-сентябрь прошлого года, после чего появилась информация о переносе на традиционное время – весну 2021-го. Далее было решено отложить открытие на конец лета – начало осени текущего года. Автопроизводители начали активно готовиться к подзабытым оффлайн-премьерам своих новинок, однако все планы нарушила очередная вспышка ковида.

Согласно заявлению президента Нью-Йоркского автосалона Марка Шинберга, в очередной раз отменить автомобильную выставку пришлось из-за усиленных мер, предпринимаемых властями, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции.



Предполагается, что следующий международный автосалон в Нью-Йорке пройдёт в своё «традиционное» время – в апреле, только теперь уже 2022 года. Хотя, конечно, всё опять же будет зависеть от «ковидной» ситуации на тот момент. Пока что организаторы лишь выражают осторожное предположение, что к тому времени «мир вернётся к некоторому подобию нормальной жизни».

Стоит отметить, что на ожидаемую автовыставку в Нью-Йорке у многих автопроизводителей были планы. Так, японские компании Nissan и Subaru готовились к мировому дебюту своих спорткаров – Z и WRX следующего поколения соответственно. Корейская марка Hyundai намеревалась впервые показать свой новый спортивный седан Elantra N, а Kia предполагала презентацию «электрокроссовера» EV6. Кроме того, некоторые бренды наверняка запланировали сюрпризы для своих поклонников, а ещё многие могли по традиции представить важные концепты.



Теперь, скорее всего, часть премьер будет отложена до весны следующего года, а некоторые в ближайшее время проведут презентации своих новинок в онлайн-формате. Вероятно, позже появится информация от тех компаний, которые уже заявили об участии в Нью-Йоркском автосалоне.

Отметим, продажи на американском автомобильном рынке снижаются в течение последних нескольких лет. Так, по итогам доковидного 2019-го был зафиксирован спад на символический 1% (реализовано 17 053 566 машин), а вот в течение кризисного прошлого года клиенты в Штатах купили 14 575 347 автомобилей, что на 14,5% меньше, чем годом ранее. Самой востребованной моделью на этом рынке по-прежнему остаётся пикап Ford F-series, его результат в 2020-ом составил 787 422 экземпляра (-12%).

