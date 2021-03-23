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  • Серийный Nissan 400Z: не такой «гладкий», как прототип, но фанаты довольны

Серийный Nissan 400Z: не такой «гладкий», как прототип, но фанаты довольны

23.03.2021 858 0 1

В сентябре прошлого года компания Nissan представила купе Z Proto — это прототип будущей серийной новинки, которая, предположительно, будет называться 400Z и придёт на смену заслуженной модели 370Z. На этой неделе в Сеть просочились неофициальные снимки серийного спорткара.

 

Снимки и даже видеоролики всплыли на форуме 400zclub.com, исходная запись гласит, что две серийные «зетки» сняты во время транспортировки в одном из складов Лос-Анджелеса. Возможно, в солнечную Калифорнию спорткары прибыли для презентационной фотосъёмки — полагаем, до премьеры остались считанные недели или даже дни. В материалах форума фигурируют купе в сером и серебристом цветах. От прототипа жёлтого цвета они отличаются незначительно: у серой машины хромированная радиаторная решётка вместо чёрной, а на корме обеих машин виден небольшой спойлер, создающий дополнительную прижимную силу — на прототипе этого спойлера не было.

Салон — почти такой же, как у прототипа, но без толстых контрастных швов на сиденьях. Кроме того одна из серийных машин была снабжена автоматической коробкой передач с нефиксируемым селектором, напоминающим по форме компьютерную мышь. Прототип был снабжён 6-ступенчатой «механикой». Виртуальный щиток приборов, три дополнительных аналоговых прибора над центральной консолью, мультимедийный сенсорный экран и блок микроклимата с тремя физическими «крутилками» — такие же, как у прототипа.

Технические характеристики пока засекречены — известно лишь, что «зетка» сохранила классическую компоновку, но заслуженная атмосферная 3,7-литровая «шестёрка» VQ37VHR уступила место более современному 3,0-литровому V6 с двумя турбокомпрессорами и отдачей не менее 400 л.с. Помимо купе Nissan 400Z наверняка будет предлагаться в кузове родстер.

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Nissan 400Z предназначен преимущественно для американского рынка, где предыдущие «зетки» продавались лучше всего. Пока ещё не сошедший со сцены Nissan 370Z на пике своей карьеры в 2010 году, по данным ресурса CarSalesBase, был продан в США в количестве 10 215 шт., а в 2020 году стареющая модель привлекла только 1954 покупателей. Для сравнения скажем, что Ford Mustang, лидер американского сегмента спорткаров, в прошлом году разошёлся тиражом 61 090 шт., Mazda MX-5 Miata — 8807 шт., Toyota Supra — 5887 шт.

Nissan Z Proto
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Nissan Z Proto
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Nissan Z Proto
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Nissan Z Proto
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Nissan Z Proto
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Nissan Z Proto
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Nissan Z Proto
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Американские автолюбители, судя по комментариям на вышеупомянутом форме, ждут новую «зетку» с энтузиазмом и, будем надеяться, порадуют дилеров Nissan большим количеством заказов. А вот в Европе и в России новый спорткар можно не ждать: Европа для него закрыта из-за слишком строгих экологических требований, а в России компания Nissan теперь продаёт исключительно машины сегмента SUV.

Флагманский спорткар компании Nissan, легендарный GT-R, тоже скоро получит преемника: дебют машины поколения R36 ожидается в следующем году, но пототип, как и в случае с «зеткой», могут показать раньше.

купе спортивные авто новинки Nissan

 

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