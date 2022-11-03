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Subaru Impreza вот-вот перейдет в новое поколение: первый тизер

03.11.2022 49 0 0

До премьеры модели шестой генерации всего пара недель. Скорее всего, Импреза все так же будет унифицирована с паркетником XV/Crosstrek.

 

Семейство Subaru Impreza пятого поколения – седан и хэтчбек – дебютировало в 2016-м, более-менее серьезную модернизацию машины пережили в 2019 году. И вот к премьере готовится модель новой генерации: по уже сложившейся традиции, свежую Импрезу представят в Штатах, только не на автосалоне в Нью-Йорке (туда привозили последние три генерации), а на выставке в Лос-Анджелесе, которая откроется 17 ноября (по местному времени). Ну а в преддверии дебюта, как и положено, опубликован тизер, хотя он малоинформативен – даже после обработки картинки виден лишь размытый силуэт. Кстати, новая Subaru Impreza пока засвечена только в виде хэтчбека, что дало повод некоторым американским СМИ засомневаться в том, что «четырехдверка» останется в строю. Верны ли их опасения – узнаем уже после презентации.

Subaru Impreza нового поколения, предыдущая американская Импреза и новый кроссовер Subaru Crosstrek
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Subaru Impreza нового поколения, предыдущая американская Импреза и новый кроссовер Subaru Crosstrek
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Subaru Impreza нового поколения, предыдущая американская Импреза и новый кроссовер Subaru Crosstrek
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Предполагается, что, как и прежде, Импреза будет унифицирована с паркетником Subaru Crosstrek, только уже нового поколения (американское название Crosstrek стало глобальным названием кросса, который раньше на других рынках был известен под индексом XV). Свежий кроссовер, напомним, раскрылся в сентябре, но пока лишь в японской спецификации. Итого, ждем модернизированную «тележку» Subaru Global Platform (SGP) с усиленными креплениями подвески, похожую оптику и аналогичной формы радиаторную решетку. В салоне же наверняка появится вертикальный планшет мультимедийной системы – такой положен всем новым моделям марки.

Новый Subaru Crosstrek
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Новый Subaru Crosstrek
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Новый Subaru Crosstrek
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Габариты кросса со сменой поколений почти не изменились, у Impreza, видимо, тоже. Длина предыдущего американского хэтчбека равна 4475 мм, колесная база – 2670 мм (длина нового японского Subaru Crosstrek – 4480 мм, расстояние между осями – те же 2670 мм).

Для Японии пока заявлен только гибридный кроссовер с установкой на основе атмосферного «оппозитника» 2.0 (совокупная отдача еще не названа). Вероятно, на родине марки и в Европе новая Subaru Impreza тоже будет доступна в виде гибрида (как и модель предыдущей генерации), а вот получит ли электрифицированную версию американская Импреза – пока неизвестно. В Штатах нынешние хэтчбек и седан предложены со 154-сильным двухлитровым двигателем, там обе модификации полноприводные по умолчанию.

Американская уходящая Subaru Impreza
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Американская уходящая Subaru Impreza
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Американская уходящая Subaru Impreza
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Американская уходящая Subaru Impreza
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Американская уходящая Subaru Impreza
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Ну и добавим, что в США модель растеряла покупателей. Лучшим годом для Impreza, по данным CarSalesBase, там стал 2017-й, когда было реализовано 86 000 единиц. Но затем продажи поползли вниз, результат 2021-го – всего 34 800 штук.

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