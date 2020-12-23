Суд решил, что договор о продаже автомобиля не отменяет наказание бывшему владельцу

Нередки случаи, когда гражданин покупает автомобиль с пробегом и успевает «заработать» штраф до того, как переоформит ТС на себя. Если нарушение ловит дорожная камера, то «письмо счастья» приходит бывшему владельцу. В теории в таких случаях должен «спасать» договор купли-продажи (к нему также можно приложить и акт приёма-передачи ТС). На практике всё оказалось иначе.



К соответствующему выводу пришёл Верховный суд РФ в ходе рассмотрения одного дела. Так, одной транспортной компании в Новокузнецке выписали штраф за превышение скорости: 5 октября 2019 года автомобиль, принадлежащий ей, попал в кадр, при этом он двигался со скоростью 80 км/ч, хотя на том участке было установлено ограничение на отметке 40 км/ч.

В постановлении указано, что штраф составил 500 рублей (а с учётом 50-процентной скидки можно было заплатить всего 250 рублей). Несмотря на сравнительно скромную сумму, транспортная компания решила не оплачивать штраф, а вместо этого обжаловать его. Как оказалось, к тому моменту, когда «спешащий» автомобиль поймала камера автоматической фиксации нарушений, машина уже была продана частному лицу. Причём договору купли-продажи в это время уже «стукнуло» четыре месяца.



Несмотря на наличие документа, районный, областной и кассационный суды не встали на сторону бывшего владельца автомобиля и оставили штраф в силе. В итоге транспортной компании пришлось обратиться в Верховный суд РФ. В ходе рассмотрения дела судья напомнил о том, что собственник машины освобождается от ответственности в случае, если найдутся свидетельства того, что в момент фиксации нарушения автомобиль находился во владении другого лица.

Доказательствами этого факта могут быть: полис ОСАГО, в котором есть запись о допуске к управлению другого лица, а также договор аренды или лизинга ТС, кроме того, можно использовать и показания свидетелей или человека, находившегося за рулём в момент фиксации нарушения. При этом в рассматриваемом случае у транспортной компании была только копия договора купли-продажи машины, а сам документ составлен за четыре месяца до фиксации нарушения.



В ВС подчеркнули, что компания не предоставила доказательств передачи автомобиля другому лицу на момент фиксации нарушения. Также суд установил, что автомобиль был зарегистрирован на другого собственника спустя 12 дней после замеченного камерой превышения скорости. В итоге Верховный суд РФ оставил жалобу компании без удовлетворения, а решение судов – в силе.

Как сообщает «Российская газета», оказалось, что такая практика в отношении подобных дел применяется на повсеместной основе. Для того чтобы штраф был отменён, автомобиль должен быть снят с регистрационного учёта в ГИБДД с прежнего собственника. В ином случае может помочь лишь то, что новый собственник сам явится в ГИБДД или суд, чтобы подтвердить, что он действительно купил машину в указанный срок.

