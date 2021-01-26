Суд высказался о размере неустойки по ОСАГО: не больше допустимого лимита

В России на сегодняшний день ОСАГО по-прежнему остаётся обязательным документом для всех, кто сидит за рулём (вне зависимости от того, являются ли они собственниками транспорта или, к примеру, управляют им по доверенности). При проверке документов ГИБДД имеют право попросить предъявить страховку (если полис бумажный) или же показать его на экране смартфона/планшета (если договор в электронном формате).

Сейчас в «автогражданке» максимальная выплата по материальному ущербу составляет 400 тыс. рублей, а в случае смерти или травм участника аварии – 500 тыс. рублей. Ранее законодатели обсуждали возможность увеличить лимит выплаты по жизни и здоровью до 2 млн рублей (такие максимально допустимые планки действуют, к примеру, при аварии в общественном транспорте). Однако эта инициатива не прошла: страховщики заявили, что в случае одобрения им придётся заметно увеличить базовую ставку, что серьёзно скажется на цене полисов ОСАГО.

Верховный суд РФ разобрал уже несколько дел о том, что со страховых компаний взыскали неустойку, которая превышала не только ущерб по ДТП, но и предельную страховую сумму (нынешние 400 тыс. рублей). Судье пришлось отменить соответствующие акты нижестоящих судов.



Одно из дел было завершено недавно. Так, в республике Адыгея в декабре 2020 года некая юридическая компания добилась в ВС отмены апелляционного и кассационного определений по спору о взыскании неустойки за просрочку выплаты по договору ОСАГО. Как сообщает АСН, согласно тому решению, страховщику нужно было выплатить возмещение в размере 275 тыс. рублей, неустойку, а также штраф, компенсацию морального вреда и судебные издержки.

Кроме того, потерпевший обратился в суд с отдельным иском о взыскании неустойки в размере 253 тыс. рублей (за период со дня вынесения решения по день фактического исполнения обязательства). Это требование было удовлетворено частично – со страховщика взыскали неустойку в размере 150 тыс. рублей.



В итоге по страховому случаю в совокупности была взыскана неустойка в размере 425 тыс. рублей, однако эта сумма превышает установленный законом лимит. В ходе рассмотрения дела в Верховном суде РФ отметили, что судьи вправе уменьшить размер неустойки, если выявят её явную несоразмерность последствиям нарушения обязательства (в соответствии с пунктом 1 статьи 333 ГК).

Кроме того, согласно пункту 6 статьи 16.1 закона об ОСАГО, общий размер неустойки, подлежащей выплате физлицу, не может превышать размер страховой суммы. Отметим, эта планка могла бы вырасти до 2 млн рублей, но, как мы уже говорили, законодатели «законсервировали» эту идею.

