Судов по ОСАГО станет меньше: финомбудсмен будет мешать бизнесу автоюристов

Финансовый уполномоченный начнёт в обязательном порядке рассматривать все претензии клиентов страховых компаний по «автогражданке» через несколько дней.

Новый порядок с обращениями недовольных автовладельцев начнёт действовать с 1 июня 2019 года. Сначала недовольному клиенту надо направить претензию страховщику, тот должен будет ответить в течение 15 рабочих дней в случае подачи электронной заявки (или 30 календарных дней в иных вариантах). Если ответ компании клиента не устраивает, автовладелец обращается к финомбудсмену (либо с помощью сайта службы, либо обычным письмом). Финансовый уполномоченный рассматривает обращения в течение 15 рабочих дней, но если нужна экспертиза, то срок может увеличиться ещё максимум на 10 рабочих дней.

Новая схема насчёт работу за счёт взноса Центробанка в размере 3 млрд рублей. Отметим, утверждённые ставки рассмотрения споров составляют 15-45 тыс. рублей за конфликт. При этом, если претензии автовладельца будут признаны несостоятельными, ставка обнулится. При этом страховщик будет оплачивать работу финуполномоченного по итогам квартала.

В случаях, когда стороной спора является не держатель полиса, а автоюрист, который выкупил права требования к страховщику по спору (то есть цессионер), ставка составит 15 тыс. рублей за дело. Она не обнуляется при любых итогах рассмотрения спора и оплачивается сразу при обращении к финансовому уполномоченному. Как сообщает «Коммерсант», предполагается, что это примерно на 30-40% снизит «рентабельность» таких перекупщиков требований к страховщикам.

Глава службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного Ольга Крайнова отметила, что срок давности споров со страховщиком, к которым можно привлечь омбудсмена по ОСАГО, равен 3 годам. Причём по этим конфликтам не должно быть судебного решения. Предполагается, что около 15% решений финомбудсмена будут оспариваться в российских судах.

Работа службы омбудсмена должна, по сути, мешать бизнесу автоюристов, которые зарабатывают на судах со страховщиками. Однако, по мнению правозащитников, граждане продолжат обращаться в суды, ведь у финуполномоченных нет прав взыскивать штрафы в пользу клиентов (по закону о защите прав потребителей).

По примерный подсчётам, омбудсмену придётся в год разбираться с более 300 тыс. спорами только по ОСАГО. Таковы данные судебной статистики. Для этого ему понадобится 792 работника в штате. По словам Ольги Крайновой, по первому времени службе должно хватить 170 человек.

Ранее страховщики сообщали о том, что полисы ОСАГО могут немного подорожать из-за введения нового порядка рассмотрения дел. Однако в большей степени на цену «автогражданки» повлияет то, что страховые компании начали повышать базовую ставку. Не так давно Kolesa.ru сообщал о том, что несколько крупнейших страховщиков в Москве увеличили тариф до прошлого максимума (на 11-14%).