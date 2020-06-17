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Super Cooper Type S: свыше 500 л.с. для классического Mini

17.06.2020 147 0 0

Компания Gildred Racing из маленького калифорнийского городка Бьюэлтон представила радикально модифицированный хэтчбек Mini с двигателем Honda, расположенным за водителем и передним пассажиром. Планируется выпустить 10 экземпляров стоимостью от 150 тысяч долларов каждый.

 

Gildred Racing специализируется одновременно на реставрации, тюнинге и конверсиях классических Mini, то есть готова сделать со стареньким британским хэтчбеком всё что потребно душе заказчика. Самые экстремальный вариант — это представленный недавно рестомод Super Cooper Type S, снабжённый, как можно догадаться из названия, двигателем Honda, а именно хорошенько подкормленным 3,2-литровым V6 J32A2. В стоке он выдавал 264 л.с. и 315 Нм, а после терапии Gildred Racing — 509 л.с и 519 Нм.

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Отдачу подняли за счёт увеличения рабочего объёма до 3,5 л, установки новых коленвала, кованый поршней, шатунов и форсунок. Разумеется, не обошлось без наддува, а именно приводного нагнетателя Rotrex C38-81 с изготовленным на заказ интеркулером. Под капот хэтчбека третьей серии (Mark III) родом из 70-х прокачанный японский агрегат не влез, его установили поперечно в салоне, прямо за спинками кресел водителя и переднего пассажира. Состыкованная с этим мотором 6-ступенчатая МКП передаёт всю мощность на задние колёса через сцепление Clutch Masters FX350.

Подвеска полностью кастомная, регулируемая. В 13-дюймовых колёсных дисках в ретро-стиле красуются тормоза Wilwood. До 60 миль/ч (96,56 км/ч) 635-килограммовая малютка разгоняется менее четырёх секунд. Средний расход топлива благодаря небольшой массе составляет всего 6,7 л/100 км.

Снаружи Super Cooper Type S мало отличается от обычного классического Mini. Маленького монстра в этом рестомоде выдают лишь расширенная колея, да вентиляционные форточки в задних боковых окнах, через которые к двигателю поступает воздух.

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В салоне изменений побольше: сиденья Recaro, оригинальная передняя панель с 9,7-дюймовым мультимедийным планшетом, аудиосистема Alpine c шестью громкоговорителями и сабвуфером, современный кондиционер, элекропривод стеклоподъёмников, запуск двигателя кнопкой и прочие мелкие удобства.

Желающим иметь в своём гараже Super Cooper Type S следует приготовить как минимум 150 тысяч долларов и поторопиться с заказом, так как Gildred Racing изготовит всего 10 экземпляров этого автомобиля.

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Слишком экстремально и грубо? Тогда рекомендуем присмотреться к рестомодам на базе классических Mini от британской компании David Brown Automotive — мощности здесь сильно меньше, зато подход к кузову не уступают таковому у Rolls-Royce и Bentley.

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