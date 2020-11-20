Сурово, по-африкански: броневик SVI MAX 3 на базе Toyota Land Cruiser 79

ЮАР — далеко не самая бедная, но одна из самых опасных стран мира: согласно рейтингу Numbeo по состоянию на середину этого года, ЮАР имеет третий по величине индекс преступности (77,29) после ещё более криминогенных Венесуэлы (84,36) и Папуа — Новой Гвинеи (80,04). Неудивительно, что основанная в 2004 году в этой стране компания SVI Engineering бурно развивается и расширяет линейку своих броневиков. Она предлагает как бронированные версии гражданских машин, так и оригинальные модели — например, крупный 9,5-тонный бронетранспортёр MAX 9 с 6,7-литровым дизелем Cummins и АКП Allison.

SVI MAX 9

Новинка фирмы, броневик SVI MAX 3, – это некий промежуточный вариант: он с одной стороны имеет очень высокую степень защиты и годится для военной службы, а с другой подходит и для гражданской эксплуатации — специальные права не нужны, а обслужить его может любой местный дилер Toyota, у которого есть запчасти для Land Cruiser 79 (в ЮАР эта модель до сих пор выпускается) и механики, знающие этот внедорожник как свои пять пальцев.



SVI MAX 3

SVI Engineering делает на раме тойтовского пикапа полностью новый кузов с бронекапсулой и открытой площадкой за ней, которую можно использовать в соответствии с назначением машины — например, на армейской версии к ней можно прикрутить стойку для пулемёта, а в гражданской приспособить для перевозки ценного груза.



SVI MAX 3

Дизайн отсутствует как класс: MAX 3 — это, по сути, ящик на колёсах с плоскими стёклами толщиной 38 мм, маленькими утопленными в плафоны светодиодными фарами и грубыми железными бамперами. Автомобиль предлагается с несколькими вариантами исполнения кузова: двух- либо четырёхместной кабиной, а так же с полностью закрытым кузовом без задней площадки, внутри которого могут разместиться восемь человек. На снимках представлена четырёхместная версия. Обратите внимание, что задние двери у неё открываются против основного хода, то есть в открытом состоянии они вместе с передними образуют защиту по бокам — типовое решение для броневиков.

SVI MAX 3 1 / 2 SVI MAX 3 2 / 2

Подвеску Land Cruiser 79 в ходе конверсии приходится усиливать, а вот силовой агрегат остаётся стандартным. Какой именно, производитель не уточняет. На данный момент стоковый пикап доступен в ЮАР с тремя двигателями на выбор: бензиновым V6 (4,0 л, 231 л.с., 360 Нм), атмосферным рядным 6-цилиндровым дизелем (4,2 л, 128 л.с., 280 Нм) и тубродизелем V8 (4,5 л, 205 л.с., 430 Нм). Коробка передач – только 5-ступенчатая «механика». Очевидно, для броневика оптимальным выбором будет тубродизель V8.



SVI MAX 3

Цены на SVI MAX 3 начинаются от 1,6 млн южноафриканских рэндов (примерно 7,86 млн рублей в переводе по текущему курсу). Заказчики, желающие ездить на этом броневике за пределами ЮАР, могут заказать леворульную версию. Для сравнения скажем, что стандартный пикап Toyota Land Cruiser 79 с двурядной кабиной в самом дорого исполнении Namib стоит сейчас 929 700 рэндов (4,57 млн рублей).

