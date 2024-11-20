«Суровый» кроссовер Geely Cowboy оказался дешевле донорского Icon

Объявленный новой моделью паркетник с брутальным обликом доступен в двух комплектациях. Технику Cowboy разделил с исходным Geely Icon. Последний кросс уже убрали с китайского сайта марки, хотя у дилеров машины еще имеются.

На официальных картинках «суровый» кроссовер Geely Cowboy показался в октябре. Теперь же в Китае объявлены цены и дан старт продажам. Напомним, пусть сама Geely и считает этот паркетник отдельной новой моделью, но пятидверка не разработана с нуля: в брутала превратили непопулярный Geely Icon на платформе BMA, который вышел на домашний рынок четыре года назад. Кстати, исходный Icon уже пропал с местного сайта бренда – видимо, модель отправлена в отставку. Впрочем, согласно каталогам «поднебесных» профильных ресурсов, у дилеров Geely Icon еще есть в наличии. Но вернемся к Ковбою.

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Если донорский паркетник в последнее время пытались продвигать в основном среди женской аудитории, то Geely Cowboy адресован любителям приключений. Кроссовер имеет более внушительные бамперы и массивные расширители колесных арок, на дверях есть ребристые накладки. На крыше установлены «люстра» и экспедиционный багажник, а на корме – дополнительный водонепроницаемый бокс. Еще один ящичек можно заказать за доплату: он крепится к задней стойке крыше. Наконец, Cowboy получил вседорожную резину.

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Длина новинки равна 4442 мм, ширина – 1860 высота – 1770 мм. Для сравнения, габариты Geely Icon: 4350/1815/1620 мм. Колесная база не изменилась – 2640 мм.

Салон – от дореформенного Icon (исходный кроссовер пережил рестайлинг в 2022 году). Тут старая передняя панель с центральными дефлекторами в виде песочных часов, перед пассажиром вновь расположена рукоятка, на дверях красуются прежние накладки. Кроме того, у Geely Cowboy раздельные экраны приборки и мультимедийной системы, тогда как у рестайлингового Icon дисплеи помещены в единый корпус.

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При этом Ковбою достались новые экраны: приборный – диагональю 8,8 дюйма, центральный планшет – на 14,6 дюйма (у дореформенного Geely Icon каждый дисплей был по 10,25 дюйма, у рестайлингового – 10,25 и 12,3 дюйма). Мультимедиа тоже свежая, то есть более шустрая, вдобавок в нее интегрировано управление «климатом». Кресла Geely Cowboy обиты «кожей», искусственной замшей и джинсовой тканью. В списке оборудования также заявлены камеры кругового обзора и адаптивный круиз-контроль.

Техника перешла с Icon. Кроссовер Geely Cowboy оснащен бензиновой турбочетверкой 1.5 мощностью 181 л.с. (290 Нм) и семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Привод только передний.

Брутальный Cowboy доступен всего в двух комплектациях за 93 900 и 99 900 юаней (около 1 293 000 – 1 376 000 рублей по текущему курсу). При этом уже на старте продаж паркетник предложен со скидками. Исходный Geely Icon чуть дороже – от 96 900 до 116 900 юаней (1 335 000 – 1 610 000 рублей; 2024 модельный год). Донорский паркетник за пределы китайского рынка так и не выбрался, о планах поставлять Cowboy на экспорт в Geely тоже пока не заявляли.