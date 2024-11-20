Рестайлинг ×
  • «Суровый» кроссовер Geely Cowboy оказался дешевле донорского Icon

«Суровый» кроссовер Geely Cowboy оказался дешевле донорского Icon

20.11.2024 183 0 0

Объявленный новой моделью паркетник с брутальным обликом доступен в двух комплектациях. Технику Cowboy разделил с исходным Geely Icon. Последний кросс уже убрали с китайского сайта марки, хотя у дилеров машины еще имеются.

На официальных картинках «суровый» кроссовер Geely Cowboy показался в октябре. Теперь же в Китае объявлены цены и дан старт продажам. Напомним, пусть сама Geely и считает этот паркетник отдельной новой моделью, но пятидверка не разработана с нуля: в брутала превратили непопулярный Geely Icon на платформе BMA, который вышел на домашний рынок четыре года назад. Кстати, исходный Icon уже пропал с местного сайта бренда – видимо, модель отправлена в отставку. Впрочем, согласно каталогам «поднебесных» профильных ресурсов, у дилеров Geely Icon еще есть в наличии. Но вернемся к Ковбою.

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Если донорский паркетник в последнее время пытались продвигать в основном среди женской аудитории, то Geely Cowboy адресован любителям приключений. Кроссовер имеет более внушительные бамперы и массивные расширители колесных арок, на дверях есть ребристые накладки. На крыше установлены «люстра» и экспедиционный багажник, а на корме – дополнительный водонепроницаемый бокс. Еще один ящичек можно заказать за доплату: он крепится к задней стойке крыше. Наконец, Cowboy получил вседорожную резину.

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

Длина новинки равна 4442 мм, ширина – 1860 высота – 1770 мм. Для сравнения, габариты Geely Icon: 4350/1815/1620 мм. Колесная база не изменилась – 2640 мм.

Салон – от дореформенного Icon (исходный кроссовер пережил рестайлинг в 2022 году). Тут старая передняя панель с центральными дефлекторами в виде песочных часов, перед пассажиром вновь расположена рукоятка, на дверях красуются прежние накладки. Кроме того, у Geely Cowboy раздельные экраны приборки и мультимедийной системы, тогда как у рестайлингового Icon дисплеи помещены в единый корпус.

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

При этом Ковбою достались новые экраны: приборный – диагональю 8,8 дюйма, центральный планшет – на 14,6 дюйма (у дореформенного Geely Icon каждый дисплей был по 10,25 дюйма, у рестайлингового – 10,25 и 12,3 дюйма). Мультимедиа тоже свежая, то есть более шустрая, вдобавок в нее интегрировано управление «климатом». Кресла Geely Cowboy обиты «кожей», искусственной замшей и джинсовой тканью. В списке оборудования также заявлены камеры кругового обзора и адаптивный круиз-контроль.

Техника перешла с Icon. Кроссовер Geely Cowboy оснащен бензиновой турбочетверкой 1.5 мощностью 181 л.с. (290 Нм) и семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Привод только передний.

Брутальный Cowboy доступен всего в двух комплектациях за 93 900 и 99 900 юаней (около 1 293 000 – 1 376 000 рублей по текущему курсу). При этом уже на старте продаж паркетник предложен со скидками. Исходный Geely Icon чуть дороже – от 96 900 до 116 900 юаней (1 335 000 – 1 610 000 рублей; 2024 модельный год). Донорский паркетник за пределы китайского рынка так и не выбрался, о планах поставлять Cowboy на экспорт в Geely тоже пока не заявляли.

кроссовер Китай авторынок новинки рестайлинг Geely Geely Cowboy Geely Icon

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто с пробегом Ford Kuga II с пробегом: подгнивающие пороги и аккумулятор как расходник В России у Ford Kuga всегда была довольно узкая ниша в сегменте. И первое, и второе поколение покупали, но не массово – не в последнюю очередь из-за сравнительно высоких цен. Не помогла их с... 1821 2 0 20.11.2024
Статьи / Популярные вопросы Как проверить автомобиль перед покупкой: что проверять у авто с пробегом На что обратить внимание при покупке подержанного автомобиля? В нашей статье вы найдете все необходимые советы по проверке авто. Узнайте, на что обратить внимание при покупке подержанной маш... 3113 0 0 19.11.2024
Статьи / Новинки Дизельный Patriot, Atlant с АКП и даже минивэн: репортаж о новинках Sollers на ближайшие годы Вы знаете, что такое синергия? В экономике это увеличение эффективности деятельности вследствие сочетания множества различных элементов, в результате которого система получает новые качества... 1137 2 5 18.11.2024

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Citroen C5 Aircross: непохожий на тебя С весны нынешнего года появилась возможность стать обладателем породистого европейского автомобиля российского производства. Как сейчас C5 Aircross воспринимается на фоне китайских разработо... 65641 25 12 15.10.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв Муфта против парт-тайма: оффроуд-тест TANK 300 В прошлом материале мы разобрались с теорией работы двух самых популярных типов привода 4х4 – с подключением второй оси посредством многодисковой муфты (Torque-On-Demand*) и олдскульным жес... 52289 2 2 29.08.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв На все четыре лапы: полевой тест-драйв полноприводного ГАЗ Соболь NN 4WD Появление нового Соболя NN вызвало среди фанатов марки скорее радость, а не восторг. Оно и понятно: всё-таки Соболь, по мнению многих, должен быть полноприводным, а как раз полного привода с... 21005 11 9 30.07.2024
Change privacy settings