Свободные дороги для «зайцев»: система наказания на ЦКАД пока не заработала

Законопроект с поправками в КоАП, которые касаются штрафов для «безбилетников» на платных трассах, приняли ещё в конце 2020 года.

Платная трасса ЦКАД – Центральная кольцевая автодорога – по-прежнему находится в стадии строительства, оно началось в 2014 году. На сегодняшний день проект остаётся одним из наиболее масштабных, реализуемых госкомпанией «Автодор». В конце прошлого года движение открыли ещё по одному участку «кольца вокруг столицы», его протяжённость равна 170 км. Проезд по ЦКАД-4 стал платным в начале текущего года.



В это же время должна была начать работать система, штрафующая водителей, которые решат проскочить по платной трассе «зайцами». Соответствующий законопроект с поправками в КоАП, которые касаются наказания для «безбилетников», был принят российскими властями в конце прошлого года. Предполагалось, что собственникам таких машин Ространснадзор начнёт рассылать «письма счастья» ещё 10 января.

Однако, как сообщает «Коммерсант», система наказания нарушителей, не оплативших проезд по ЦКАД, на сегодняшний день всё ещё не работает. Дело в том, что у Ространснадзора пока что нет прав на наказание таких «безбилетников». Сейчас Министерство транспорта РФ разместило на сайте regulation.gov.ru проект постановления, который наделяет ведомство правом «контроля соблюдения требований по внесению платы за проезд по платным автодорогам».



Когда этот документ будет одобрен и вступит в силу, не оплативших проезд владельцев легковых машин начнут штрафовать на 1,5 тыс. рублей, а собственников грузовых машин и автобусов – на 5 тыс. рублей. Отметим, сейчас Ространснадзор не может рассылать «письма счастья», тем не менее, сотрудники ведомства собирают и хранят необходимую информацию. Как только у них появится соответствующее право, накопленные документы, уведомляющие о взыскании, будут направлены нарушителям.

Напомним, поправки к КоАП были введены, чтобы запустить в России систему free flow (в переводе с англ. «свободный поток») на платных магистралях. Она предполагает, что водителям не нужно останавливаться на пунктах взимания платы со шлагбаумами, чтобы оплатить проезд (деньги списываются автоматически с транспондера или счёта автовладельца). Всем пользователям даётся возможность заплатить за проезд в течение пяти дней после выставления счёта за услугу. Первой такой трассой в РФ стала недостроенная ЦКАД.



Напомним, в случае, если на счету автовладельца нет достаточного количества средств, такому пользователю даётся пять дней, чтобы он смог оплатить проезд добровольно. Если деньги оператору платной дороги не поступают, следом выписывается штраф: его можно отметить в течение 20 последующих дней, если собственник автомобиля погасит долг. Если же и этот срок проходит, то в итоге водителю придётся заплатить и за проезд и штраф, причём в полном размере (50-процентная скидка действовать уже не будет).

По данным издания, последний открытый участок ЦКАД к моменту запуска в эксплуатацию был не совсем к этому готов. Так, на части отрезков по-прежнему нет освещения, а также не оборудованы стоянки. Кроме того, на этой платной трассе не достаточно развязок с магистралями (к примеру, с Можайским шоссе). Сейчас госкомпания разрабатывает проекты и ищет компании, которые смогут финансировать их реализацию.

