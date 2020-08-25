Так и не добравшийся до России кроссовер Haval M6: второй рестайлинг за недолгую карьеру

Паркетник принадлежащего компании Great Wall бренда кардинально преобразился внешне. Пока неизвестно, есть ли обновки в салоне, а вот мотор прежний – полуторалитровая «турбочетверка».

В гамме Haval кроссовер M6 появился в 2017 году, он делит «тележку» с предыдущим H6. Паркетник «открывает» линейку марки и пользуется довольно неплохим спросом на родине. Так, в минувшем году «эмка» заняла третью строчку в личном рейтинге Хавейла (реализовано более 118 000 штук), уступив семействам H6 (около 386 000 единиц) и F7 (140 770 экземпляров). А по итогам семи месяцев 2020-го M6 уже на втором месте – SUV разошелся тиражом в почти 71 000 экземпляров (лидирует по-прежнему H6 с результатом в 145 000 единиц).

Кстати, «эмку» планировали продавать и в России, но не под родным брендом Haval, а под маркой DW Hower: ожидалось, что кроссовер «пропишется» на заводе «Ставрополь Авто». Напомним, на этой площадке ранее собирали рамные внедорожники DW Hower H3 и H5, то есть Great Wall Hover Н3 и Hover Н5 соответственно, машинокомплекты для них поставляли из Китая. Однако M6 до нашей страны добраться не успел – к концу 2018-го проект DW Hower был свернут (подробнее об этом Kolesa.ru рассказывал в прошлом году). В Китае же скоро предложат обновленный SUV, фото такой модели внесли в базу местного минпрома.

Haval M6 после рестайлинга 2019 года, такой кросс сегодня продают в Китае 1 / 3 Haval M6 после рестайлинга 2019 года, такой кросс сегодня продают в Китае 2 / 3 Haval M6 после рестайлинга 2019 года, такой кросс сегодня продают в Китае 3 / 3

Нынешний рестайлинг уже второй для Haval M6 за его недолгую карьеру, первый он пережил в 2019-м. Но на этот раз модернизация куда существеннее – вполне возможно, что преобразившийся кросс будут позиционировать в качестве следующей генерации.



Итак, у M6 полностью перекроили переднюю часть: заменили капот, бампер, радиаторную решетку и фары, от отдельных полосок дневных ходовых огней отказались (ДХО теперь, видимо, встроены в головную оптику). Корму тоже серьезно переделали – кросс обрел новые багажную дверь и бампер, задние фонари теперь выполнены в виде единой плашки. А еще Haval M6 лишился «парящей» крыши – черных вставок в задних стойках больше нет.

Новый Haval M6. На втором фото есть шильдик Plus, но пока непонятно – то ли это название комплектации, то ли такую приставку присвоили модели в целом 1 / 2 Новый Haval M6. На втором фото есть шильдик Plus, но пока непонятно – то ли это название комплектации, то ли такую приставку присвоили модели в целом 2 / 2

Кроме того, кроссовер немного подрос: длина увеличена на 15 мм до 4664 мм, высота отныне составляет 1729 мм (+14 мм по сравнению с предшественником). Ширина и колесная база не изменились – 1830 и 2680 мм соответственно.



Фотографий интерьера пока нет. Не исключено, что внутри установили виртуальную «приборку» и новую мультимедийную систему, также могли заменить материалы отделки.

Двигатель прежний – бензиновая «турбочетверка» GW4G15F 1.5 мощностью 150 л.с. Дореформенный кроссовер доступен с шестиступенчатой «механикой» или семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями (вероятно, они же достались и преобразившейся «эмке»). Полный привод модели не положен, только передний.

Новый Haval M6

В Китае новый Haval M6, скорее всего, представят до конца текущего года. При этом предыдущий кросс может остаться в строю – обычная практика для Поднебесной. Цена предшественника сегодня стартует с отметки в 66 000 юаней, что эквивалентно примерно 711 000 рублей по актуальному курсу.



О российских перспективах M6 информации пока нет – местный офис Haval на момент публикации новости на запрос Kolesa.ru не ответил.