Рестайлинг ×
  • Так и не догнавший Escalade внедорожник Lincoln Navigator пережил рестайлинг: первый тизер

Так и не догнавший Escalade внедорожник Lincoln Navigator пережил рестайлинг: первый тизер

12.08.2021 168 0 0

Полноценную премьеру обновленный флагман премиального суббренда Ford справит на следующей неделе. Модели подправили внешний облик, еще, возможно, расширен список оборудования. А вот есть ли перемены в плане техники – пока неизвестно.

 

Рамный внедорожник Lincoln Navigator актуальной генерации дебютировал в 2017-м. На родине модель в целом приглянулась покупателям, продажи заметно подскочили, и Навигатору удалось сократить разрыв со своим вечным соперником – Cadillac Escalade. Сократить, но не догнать. А в прошлом году Кадиллак сменил поколение, и между вездеходами снова пропасть: если по итогам января-июля 2021-го флагман Линкольна разошелся по США тиражом в 10 226 экземпляров, то Escalade за полгода (GM предоставляет статистику раз в квартал) обрел там 20 716 владельцев. В общем, рестайлинг кстати. Вряд ли он приведет к буму, но спрос все же оживит.

Сам Lincoln пока опубликовал единственный видеотизер. На пресс-сайте ролик сопровождает обещание скорой премьеры, но на страницах марки в соцсетях уже есть дата – 18 августа (по местному времени).

Navigator получил новые фары – они теперь с «изломами», начинку тоже заменили. Радиаторная решетка прежняя. И это все, что видно в ролике. Впрочем, замаскированный Navigator-2022 уже ловили во время испытаний, благодаря чему мы знаем, что передний бампер реформы не затронули, зато задний подретушировали. Также модернизировали фонари.

Обновленный Lincoln Navigator
1 / 3
Обновленный Lincoln Navigator
2 / 3
Обновленный Lincoln Navigator
3 / 3

Главная обновка внутри – свежая версия мультимедийной системы и вроде бы более крупный экран. Еще американские СМИ надеются на появление новых ассистентов. В арсенале нынешнего Навигатора значатся адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора, системы автоторможения, удержания в полосе, мониторинга «слепых» зон.

Пока нет данных о том, обновили ли технику внедорожника. Дореформенный Lincoln Navigator в Штатах доступен с бензиновым битурбированным V6 3.5 EcoBoost мощностью 456 л.с., который работает в паре с десятиступенчатым «автоматом». «Простые» версии имеют задний привод, дорогие варианты – полноприводные.

Дореформенный Lincoln Navigator
1 / 4
Дореформенный Lincoln Navigator
2 / 4
Дореформенный Lincoln Navigator
3 / 4
Дореформенный Lincoln Navigator
4 / 4

За нынешний Navigator просят минимум 76 705 долларов (без учета налогов и доставки), что эквивалентно примерно 5 638 000 рублей по актуальному курсу. Любопытно, что базовый Cadillac Escalade нового поколения даже немного дешевле – от 76 195 долларов (5 601 000 рублей; тоже без учета налогов и доставки).

внедорожник авторынок новинки рестайлинг Lincoln Lincoln Navigator

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто с пробегом Saab 9-3 II с пробегом: нежный алюминий рычагов подвески и слабый ГРМ моторов Последнему в истории Саабу очень повезло с качеством кузова и существенно меньше повезло с качеством отделки интерьера, мелкой фурнитуры и электрики. В этой части разбираем сложности с подве... 1573 0 2 11.08.2021
Статьи / Авто недели Почини вариатор и живи спокойно: стоит ли покупать Nissan Murano II за 1,5 миллиона рублей Японские кроссоверы обычно считаются образцом сохранения остаточной стоимости: они медленно дешевеют и имеют высокую ликвидность на вторичном рынке. Наглядное тому доказательство – Toyota H... 14091 0 2 10.08.2021
Статьи / Интересно 5 причин покупать и не покупать Land Rover Discovery 4 Диапазон того, что говорят и пишут люди об этом автомобиле, просто поражает – от «лучший автомобиль из всех, что у меня были» до «не приведи, Господи, кому-нибудь купить это дорогое и ломуче... 6449 0 2 10.08.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Чем 8 лучше 16: тест обновленного Lada Largus Если мы решим поискать людей, готовых назвать эти машины «автомобилями своей мечты», то искать нам придется очень и очень долго. О таких машинах не мечтают, их просто покупают – потому что н... 56529 14 25 17.03.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор спереди, коробка сзади: опыт владения Porsche 944 Общеизвестно, что у «настоящего» Porsche мотор должен находиться сзади и быть оппозитным. Желательно – воздушного охлаждения. Меж тем почти 20 лет компания выпускала «бюджетную» (по меркам P... 54168 1 21 22.04.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Синий салон, идеальные тормоза и 68 сил: опыт владения ИЖ-Комби 1988 с пробегом 3000 км История обретения этого автомобиля – типичная история «капсулы времени», хоть авто-мелодраму снимай для кинотеатра в Радиатор-Спрингс! Машина, обнаруженная в гараже с заваренными воротами, с... 53410 6 32 10.06.2021
Обсуждаемое
77 Седан С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211
50 Авторынок Обрушение Xray и полная картина бедствия: чем закончился для Автоваза 2020 год?
44 Хэтчбек Citroen C4 I с пробегом: крылья, сгнивающие изнутри, и японский генератор-убийца
Больше
Change privacy settings