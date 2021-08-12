Так и не догнавший Escalade внедорожник Lincoln Navigator пережил рестайлинг: первый тизер

Полноценную премьеру обновленный флагман премиального суббренда Ford справит на следующей неделе. Модели подправили внешний облик, еще, возможно, расширен список оборудования. А вот есть ли перемены в плане техники – пока неизвестно.

Рамный внедорожник Lincoln Navigator актуальной генерации дебютировал в 2017-м. На родине модель в целом приглянулась покупателям, продажи заметно подскочили, и Навигатору удалось сократить разрыв со своим вечным соперником – Cadillac Escalade. Сократить, но не догнать. А в прошлом году Кадиллак сменил поколение, и между вездеходами снова пропасть: если по итогам января-июля 2021-го флагман Линкольна разошелся по США тиражом в 10 226 экземпляров, то Escalade за полгода (GM предоставляет статистику раз в квартал) обрел там 20 716 владельцев. В общем, рестайлинг кстати. Вряд ли он приведет к буму, но спрос все же оживит.

Сам Lincoln пока опубликовал единственный видеотизер. На пресс-сайте ролик сопровождает обещание скорой премьеры, но на страницах марки в соцсетях уже есть дата – 18 августа (по местному времени).

Navigator получил новые фары – они теперь с «изломами», начинку тоже заменили. Радиаторная решетка прежняя. И это все, что видно в ролике. Впрочем, замаскированный Navigator-2022 уже ловили во время испытаний, благодаря чему мы знаем, что передний бампер реформы не затронули, зато задний подретушировали. Также модернизировали фонари.



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Главная обновка внутри – свежая версия мультимедийной системы и вроде бы более крупный экран. Еще американские СМИ надеются на появление новых ассистентов. В арсенале нынешнего Навигатора значатся адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора, системы автоторможения, удержания в полосе, мониторинга «слепых» зон.



Пока нет данных о том, обновили ли технику внедорожника. Дореформенный Lincoln Navigator в Штатах доступен с бензиновым битурбированным V6 3.5 EcoBoost мощностью 456 л.с., который работает в паре с десятиступенчатым «автоматом». «Простые» версии имеют задний привод, дорогие варианты – полноприводные.

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За нынешний Navigator просят минимум 76 705 долларов (без учета налогов и доставки), что эквивалентно примерно 5 638 000 рублей по актуальному курсу. Любопытно, что базовый Cadillac Escalade нового поколения даже немного дешевле – от 76 195 долларов (5 601 000 рублей; тоже без учета налогов и доставки).

