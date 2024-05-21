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Takayama расширяет портфель допусков и одобрений на масла российской линейки

21.05.2024 69 0 0

В мае 2024 года масла Takayama Safetec 5W-30 получили одобрение Американского института нефти (API), в очередной раз доказав соответствие международным стандартам.

К весне 2024 года моторные масла Takayama соответствуют стандартам ведущих отраслевых ассоциаций, таких как API, ILSAC и ACEA. В частности, речь идёт о линейках масел Adaptec, Zerotec, Safetec, Adaptec Plus и PAOTec. Ранее серия масел для дизельных двигателей Takayama Diesel также получила одобрения ведущих производителей грузовых автомобилей, в числе которых Volvo, Renault и Mack.

В планах компании в первой половине 2024 года – подтверждение соответствия стандартам API для ряда синтетических продуктов, а также «энергосберегающего» уровня ILSAC GF-6B для нескольких типов масел Takayama востребованной вязкостью 0W-16. Компания планирует направить заявку на получение официального одобрения Mercedes-Benz для моторных масел вязкостью 0W-30, 5W-30, 5W-40 и 10W-40.

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