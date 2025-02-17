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  • Teboil выступает титульным партнером серии лыжных марафонов Russialoppet сезона 2025

Teboil выступает титульным партнером серии лыжных марафонов Russialoppet сезона 2025

17.02.2025 30 0 0

Международный бренд смазочных материалов Teboil продолжает масштабную поддержку спортивного движения Russialoppet.

Russialoppet – серия любительских лыжных соревнований и сообщество единомышленников. Из года в год участников марафонов объединяет страсть к новым рекордам. На настоящий момент серия включает 50 уникальных марафонских гонок в самых удивительных уголках страны.

Teboil поддержит ряд крупнейших марафонов, которые пройдут в Костромской и Ярославской областях, Первоуральске, Мурманске, Ханты-Мансийске, Южно-Сахалинске и на Байкале, начиная с 15 февраля по 19 апреля. Участников вновь ждут захватывающие матчевые встречи среди любительских команд и незабываемые впечатления.

Бренд Teboil имеет более чем 60-летний опыт в производстве смазочных материалов для суровых условий эксплуатации. Teboil разделяет философию Russialoppet в стремлении к высоким достижениям и поддерживает развитие любительского спорта. Вдохновленный целеустремленностью и стойкостью участников, Teboil желает отличного начала сезона и покорения самых сложных маршрутов!

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