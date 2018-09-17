Темпы производства легковых автомобилей в России немного замедлились

Темпы производства легковых автомобилей в России немного замедлились

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Согласно официальной статистике, производство легковых и грузовых машин в стране продолжило расти в августе текущего года.

Российские автозаводы по итогам первых восьми месяцев 2018 года выпустили почти миллион (997 тыс.) легковых автомобилей, об этом сообщает Росстат. Этот результат на 17,1% превышает показатель января-августа прошлого года. Однако стоит отметить, что темпы прироста количества выпускаемых в РФ машин снизились: по итогам первого полугодия прирост был более заметным – 18,9%.

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О том, сколько легковых автомобилей заводы РФ выпустили конкретно в августе текущего года, Федеральная служба государственной статистики не сообщает. Однако известно, что их объём больше по сравнению с результатом августа прошлого года на 12%.

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Также растёт с начала года объём выпуска грузовых автомобилей: за период с января по август всего с конвейеров сошло 95,7 тыс. единиц. Этот показатель превышает прошлогодний на 4,4%. Отметим, динамика немного изменилась в сторону повышения: по итогам первой половины 2018-го прирост составлял 4,3%.

Количественного показателя производства грузовиков в августе также нет, однако известно, что прирост к тому же месяцу 2017 года составил 4,1%.

Производство автобусов в России в январе-августе 2018 года выросло на 0,6% до 15,7 тыс. экземпляров. При этом по итогам первого полугодия динамика была отрицательная: тогда спад показателя выпуска новых автобусов составлял 1,9%.

Помимо этого российские предприятия за восемь месяцев 2018 года выпустили 229 двигателей внутреннего сгорания для автомобилей. Это соответствует приросту почти на 22%. Также за указанный период с конвейеров заводов РФ сошло 162 тыс. кузовов, что говорит о «прибавке» примерно на 30% по отношению к январю-августу 2017 года.

Стоит отметить, что темпы прироста производства «легковушек» в РФ несколько опережают динамику роста спроса на новые машины. Так, по итогам первых восьми месяцев она составляла 16,2% (дилеры всего продали 1 140 061 автомобиль). В августе прирост был равен 11% (147 388 экземпляров).

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Напомним, в десятку самых популярных автомобилей в стране по итогам августа вошли Lada Vesta (8 510 шт.), Kia Rio (7 812 шт.), Lada Granta (6 979 шт.), Hyundai Creta (5 274 шт.), Volkswagen Polo (5 169 шт.), Hyundai Solaris (4 814 шт.), Lada Largus (3 719 шт.), Lada Xray (3 617 шт.), Renault Duster (3 537 шт.) и Toyota RAV4 (3 019 шт.).

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Теги: Авто и бизнес , Авторынок , В России , автобусы , грузовые автомобили , легковые автомобили , производство
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