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Теперь официально: другую новую Hyundai Creta показали на видео

23.07.2021 183 0 0

Сменивший поколение паркетник готовится выйти на бразильский рынок. У такого кросса есть свои особенности в плане дизайна, а еще ему могли отрядить литровый турбомотор.

 

Пару дней назад мы опубликовали шпионские фото и единственное на тот момент официальное изображение Hyundai Creta второй генерации, предназначенной для Бразилии. А теперь местное подразделение марки поделилось новыми картинками и тизерным видеороликом. Полноценную премьеру модель должна справить до конца текущего года. Напомним, как и россиянам, бразильцам доступны машины локального производства.

Внешне «вторая» бразильская Крета почти повторила наш паркетник. Почти – потому что радиаторная решетка другая, хоть на тизерах ее целиком еще не показали: у южноамериканского SUV больше хрома, вдобавок в нижней части есть три отверстия вместо массивной плашки у российского варианта. Ну и отличия от паркетников, доступных в остальных странах, — решетка иной формы и другие бамперы, третий стоп-сигнал у бразильского и нашего кроссоверов расположен не на багажной двери, а на спойлере сверху, еще у задних фонарей появились дополнительные секции.

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В Бразилии интерьер новой Креты может быть выполнен в бежевом цвете (передняя панель, карты дверей и, вероятно, обивка кресел), тогда как для РФ предусмотрены черный и темно-коричневый цвета. В остальном интерьер вроде бы такой же: дорогим комплектациям положены 7-дюймовый дисплей в «приборке» и мультимедийная система с тачскрином диагональю 10,25 дюйма (кстати, в Африке, например, паркетник предложен исключительно с 8-дюймовым дисплеем, а у китайского ix25 огромный вертикальный экран). Также у передних кресел бразильского SUV имеется вентиляция, а еще местные СМИ пишут про адаптивный круиз-контроль – нашей Крете такое оборудование не досталось (в России у модели обычный «круиз»).

О технике марка пока не рассказала. Бразильские профильные медиа считают, что на смену базовому «атмосфернику» 1.6 (123 л.с. на бензине и 130 л.с. на этаноле), пришла литровая 120-сильная «турботройка» от семейства компактов Hyundai HB20, а двухлитровый двигатель (156/166 л.с.) остался в строю. Полного привода у предыдущей Креты в Бразилии нет, новому паркетнику версия 4WD тоже, скорее всего, не досталась. 

Напомним, в России кроссовер сохранил оба «атмосферника»: на нашей версии двигатель 1.6 выдает 121 или 123 л.с. (в зависимости от привода), мощность мотора 2.0 – 149,6 л.с. В других странах модель доступна с бензиновыми атмосферным движком 1.5 (115 л.с.) и «турбочетверкой» 1.4 T-GDI (140 л.с.), также на некоторых рынках можно купить Крету с турбодизелем 1.5 (115 л.с.).

Новая Hyundai Creta для России
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Новая Hyundai Creta для России
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Новая Hyundai Creta для России
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Пока бразильцы ждут премьеру, в России уже можно заказать кроссовер Hyundai Creta второго поколения: цены давно объявлены, а старт «живых» продаж состоится на следующей неделе.

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