Рестайлинг ×
  • Теперь живьём: обновлённый минивэн Geely поймали без камуфляжа

Теперь живьём: обновлённый минивэн Geely поймали без камуфляжа

28.03.2022 627 0 2

Модель изменилась снаружи и внутри, также не исключено, что она слегка подросла. Предполагается, что вэн по-прежнему будет доступен как только с ДВС, так и в виде подзаряжаемого гибрида.

 

Несколько дней назад китайские СМИ растиражировали патентные изображения рестайлингового минивэна Geely Jiaji, а теперь такую модель застукали на воле, причем без лоскутка маскировки: «живые» фото опубликовал в местной соцсети Weibo пользователь banxuants (он же 球墨铸铁BX). Напомним, на домашнем рынке MPV с распашными задними дверями стартовал весной 2019-го, в прошлом году его освежили. Нынешняя же модернизация гораздо серьезнее.

Слева – рестайлинговый Geely Jiaji, получивший к имени приставку в виде буквы L. Справа – самый первый, дореформенный минивэн

Geely Jiaji обрел более агрессивные бамперы, новые радиаторную решетку и задние фонари. Также минивэну достались иные багажная дверь и спойлер. А еще на корме рядом с названием модели красуется буква L: «поднебесные» издания считают, что она указывает на увеличение длины, хотя колесная база, по предварительным данным, не изменилась. Показатели дореформенного MPV Джили – 4706 и 2805 мм соответственно.

Новый Geely Jiaji L
1 / 4
Новый Geely Jiaji L
2 / 4
Новый Geely Jiaji L
3 / 4
Новый Geely Jiaji L
4 / 4

Внутри переделали переднюю панель и центральный тоннель, плюс заменили джойстик коробки. Вдобавок другими стали материалы отделки. Скорее всего, как и прежде, Geely Jiaji будет доступен с шести- или семиместным салоном.

Новый Geely Jiaji L
1 / 2
Новый Geely Jiaji L
2 / 2

Китайцы считают, что технику реформы не затронули. «Традиционная» и «мягкогибридная» версии с «турботройкой» 1.5T (177 л.с.) отправлены в отставку еще в прошлом году, и сегодня минивэн доступен с бензиновой «турбочетверкой» 1.8 (184 л.с.), которая комплектуется семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями, а также в виде подзаряжаемого гибрида с установкой на основе трехцилиндрового 1.5T (совокупная отдача PHEV – 258 л.с.).

Geely Jiaji после прошлогодней модернизации
1 / 4
Geely Jiaji после прошлогодней модернизации
2 / 4
Geely Jiaji после прошлогодней модернизации
3 / 4
Geely Jiaji после прошлогодней модернизации
4 / 4

Официальную премьеру Geely Jiaji L должен справить в ближайшее время. Не исключено, что дореформенная модель (без приставки) останется в строю – это обычная практика для Китая.

минивэн Китай авторынок шпионские фото новинки рестайлинг Geely Geely Jiaji

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авторынок Темное будущее рынка: как дилеры будут продавать нам новые и подержанные машины и что станет с обслуживанием События последних недель полностью поменяли ситуацию на авторынке России. Сейчас мы живем на пике перемен, а процессами продаж рулят спекулятивное предложение и страх неопределенности. Что ж... 386 0 0 28.03.2022
Статьи / История Эмка, но не BMW: как и почему ВАЗ-2110 дважды получил бельгийский рестайлинг Рестайлинг автомобиля – явление привычное и неизбежное. Ведь за конвейерную жизнь машины, которая обычно длится 7-8 лет, большинство автомобилей переживает как минимум одну достаточно крупну... 2730 3 1 26.03.2022
Статьи / Гаджеты «Ты что тут, самый умный?!»: обзор сигнатурного комбо-устройства Neoline X-COP 9200c Гаджеты от Neoline всегда считались одними из самых продвинутых в плане харда и софта устройств на российском рынке. И в этот раз на тесте «Колёс» – устройство в принципиально новом для Neol... 766 0 0 25.03.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 15 литров, 600 сил и полный комфорт: тест-драйв Урал-ТМ Барс за 20 миллионов Я не очень люблю серийные машины, которые прошли какую-то модернизацию. От них почти всегда веет какой-то небрежностью, кустарщиной, невниманием к деталям, а в самых запущенных случаях – син... 21588 0 22 14.01.2022
Тест-драйвы / Авто с пробегом Полный сток, зелёный салон и 400 тысяч пробега: опыт владения Mercedes S124 Казалось, еще недавно 124-е Мерседесы, любимые народом, вовсю покупали на вторичке для езды как уже непрестижную, но сверхнадежную и неубиваемую машину, однако это время безвозвратно прошло…... 18088 21 23 02.12.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Купить за 180 000 и вложить 3 000 000: опыт владения Jaguar XJR 1995 года Классические старые Ягуары – одни из самых трудных в обслуживании и дорогих в содержании машин. Баснословные цены на несерьезные мелочи, крайне затрудненная диагностика любых проблем... А ор... 14224 18 13 30.12.2021
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings