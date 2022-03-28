Теперь живьём: обновлённый минивэн Geely поймали без камуфляжа

Модель изменилась снаружи и внутри, также не исключено, что она слегка подросла. Предполагается, что вэн по-прежнему будет доступен как только с ДВС, так и в виде подзаряжаемого гибрида.

Несколько дней назад китайские СМИ растиражировали патентные изображения рестайлингового минивэна Geely Jiaji, а теперь такую модель застукали на воле, причем без лоскутка маскировки: «живые» фото опубликовал в местной соцсети Weibo пользователь banxuants (он же 球墨铸铁BX). Напомним, на домашнем рынке MPV с распашными задними дверями стартовал весной 2019-го, в прошлом году его освежили. Нынешняя же модернизация гораздо серьезнее.

Слева – рестайлинговый Geely Jiaji, получивший к имени приставку в виде буквы L. Справа – самый первый, дореформенный минивэн

Geely Jiaji обрел более агрессивные бамперы, новые радиаторную решетку и задние фонари. Также минивэну достались иные багажная дверь и спойлер. А еще на корме рядом с названием модели красуется буква L: «поднебесные» издания считают, что она указывает на увеличение длины, хотя колесная база, по предварительным данным, не изменилась. Показатели дореформенного MPV Джили – 4706 и 2805 мм соответственно.



Новый Geely Jiaji L 1 / 4 Новый Geely Jiaji L 2 / 4 Новый Geely Jiaji L 3 / 4 Новый Geely Jiaji L 4 / 4

Внутри переделали переднюю панель и центральный тоннель, плюс заменили джойстик коробки. Вдобавок другими стали материалы отделки. Скорее всего, как и прежде, Geely Jiaji будет доступен с шести- или семиместным салоном.



Новый Geely Jiaji L 1 / 2 Новый Geely Jiaji L 2 / 2

Китайцы считают, что технику реформы не затронули. «Традиционная» и «мягкогибридная» версии с «турботройкой» 1.5T (177 л.с.) отправлены в отставку еще в прошлом году, и сегодня минивэн доступен с бензиновой «турбочетверкой» 1.8 (184 л.с.), которая комплектуется семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями, а также в виде подзаряжаемого гибрида с установкой на основе трехцилиндрового 1.5T (совокупная отдача PHEV – 258 л.с.).



Geely Jiaji после прошлогодней модернизации 1 / 4 Geely Jiaji после прошлогодней модернизации 2 / 4 Geely Jiaji после прошлогодней модернизации 3 / 4 Geely Jiaji после прошлогодней модернизации 4 / 4

Официальную премьеру Geely Jiaji L должен справить в ближайшее время. Не исключено, что дореформенная модель (без приставки) останется в строю – это обычная практика для Китая.

