Новинки ×
  • Tesla Model 3 придётся потесниться: Volkswagen готовится к презентации ID. Aero

Tesla Model 3 придётся потесниться: Volkswagen готовится к презентации ID. Aero

22.06.2022 134 0 0

Ранее новинка была известна под рабочим названием Aero B. Теперь же стало известно не только официальное имя, но и дата презентации – предсерийный концепт покажут в начале следующей недели, 27 июня.

 

Результаты продаж машин бренда Volkswagen в Европе снижаются в течение последних двух лет. Согласно статистике сайта Carsalesbase, в «ковидном» 2020 году дилеры бренда реализовали 1 341 569 машин, что на 23,7% меньше, чем годом ранее. В прошлом году показатель снизился ещё на 5,1% до 1 273 114 единиц. В 2022-ом спад на старосветском рынке продолжается: за первую треть клиенты купили всего 350 873 машины, что почти на 24% меньше, чем в январе-апреле 2021 года.

Эскиз предсерийного прототипа Volkswagen ID. Aero

Сейчас марка активно развивает собственную «зелёную» линейку – ID. Её первенцем стал компактный пятидверный хэтчбек ID.3. Эта модель была представлена ещё в 2019-ом, однако в продажу поступила осенью 2020-го: выход пришлось задержать из-за проблем с софтом для «электрички». За прошлый год европейцы купили 72 723 экземпляра, в текущем году показатель снизился: за первые четыре месяца «электрохэтч» разошёлся тиражом в 9991 шт. (на 44% меньше, чем в первой трети 2021-го).

Очередной полностью электрической новинкой VW станет седан, которому дадут имя ID. Aero. Ранее в компании уже намекали на разработку «зелёной» четырёхдверки, однако её рабочее название было иным – Aero B. Немецкий производитель представит ID. Aero в статусе предсерийного концепта в начале следующей недели, 27 июня. Пока что речь идёт о версии, предназначенной для китайского рынка: модель будет выпускаться в Поднебесной и на местный рынок выйдет во второй половине 2023 года.

Седан, который выйдет на европейский и американский рынки, будет показан позже, в 2023 году. Производство ID. Aero для Старого Света и Штатов впоследствии наладят на предприятии Volkswagen в Эмдене (Германия).

В преддверии премьеры VW опубликовал несколько эскизов будущей новинки. Судя по изображениям, у предсерийной версии, которую готовят к презентации, будет необычная форма светодиодных задних фонарей, соединённых между собой через всю ширину крышки багажника, они получат «сетчатый» рисунок. Ещё у прототипа, возможно, будет стеклянная крыша, утопленные дверные ручки, а дизайн колёсных дисков может оказаться таким же, какой был у Aero B. Передняя часть, которую уже демонстрировали ранее, судя по скетчу, получит светодиодную полосу, которая соединит фары, и крупные воздухозаборники, интегрированные в передний бампер.

Официальных данных о технике пока нет. По предварительной информации, просочившейся в Сеть ранее, модель оснастят тяговой батареей ёмкостью 84 кВт*ч, предполагается, что этого хватит, чтобы обеспечить запас хода до 700 км без подзарядки (вероятно, речь идёт о цикле WLTP). У модели, скорее всего, будут версии с задним и полным приводом (то есть с одним электродвигателем и с двухмоторной силовой установкой). Ожидается, что Volkswagen ID. Aero станет «зелёной» альтернативой Passat. Кроме того, в своей нише он потеснит Tesla Model 3; отметим, эта модель в прошлом году разошлась в Европе тиражом в 140 868 экземпляров.

седан авторынок новинки Volkswagen Volkswagen ID. Aero

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто с пробегом Dodge Caliber с пробегом: кривые кузова безаварийных машин и сквозная коррозия В какой-то момент Dodge Caliber ярко сверкнул на отечественном авторынке. Во-первых, покупателям понравился налет брутальности во внешности и этакого кичливого «спорта» в интерьере. Во-втор... 217 4 0 22.06.2022
Статьи / Авто недели Слушай сердце, но смотри в кошелек: стоит ли покупать Mercedes-Benz M-class II W164 за 1,5 миллиона рублей Полтора миллиона сегодня – сумма недостаточная для покупки приличного нового автомобиля, но на вторичном рынке выбор остается широким. Можно поискать хоть свежий хэтчбек С-класса вроде Mazda... 4475 5 6 21.06.2022
Статьи / Популярные вопросы Официально: что будет с машинами на армянском учете с 2023 года и стоит ли их покупать В продаже часто встречаются автомобили по привлекательным ценам, но с припиской «армянский учет». Многие россияне покупают их в личное пользование, хотя по закону этого делать не могут. Но в... 5398 0 26 20.06.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Полный привод, самый мощный мотор и силы в запасе: первый тест Chery Tiggo 8 PRO MAX Появление в российской линейке Chery модели Tiggo 8 PRO MAX можно назвать знаковым для бренда. Почему? Да хотя бы потому, что это первый с 2014 года полноприводный кроссовер Chery, приехавши... 12341 12 44 29.04.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Редкость в кубе: опыт владения Chrysler 300С Touring Chrysler 300С в нашей стране – до сих пор один из самых распространенных «американцев», любимый самыми разными слоями населения, от интеллигентов до маргиналов, от рациональных технарей до ю... 12297 14 11 10.02.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Компактный, доналоговый, с V8 и 16 лет без ремонтов: опыт владения Ford Explorer III Принято считать, что «ездить долго и счастливо» – это не про 15-летние машины. Тем не менее чудеса случаются, и иногда безупречный по техническому состоянию классический рамный внедорожник м... 8124 5 20 14.04.2022
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings