Tesla Model 3 придётся потесниться: Volkswagen готовится к презентации ID. Aero

Ранее новинка была известна под рабочим названием Aero B. Теперь же стало известно не только официальное имя, но и дата презентации – предсерийный концепт покажут в начале следующей недели, 27 июня.

Результаты продаж машин бренда Volkswagen в Европе снижаются в течение последних двух лет. Согласно статистике сайта Carsalesbase, в «ковидном» 2020 году дилеры бренда реализовали 1 341 569 машин, что на 23,7% меньше, чем годом ранее. В прошлом году показатель снизился ещё на 5,1% до 1 273 114 единиц. В 2022-ом спад на старосветском рынке продолжается: за первую треть клиенты купили всего 350 873 машины, что почти на 24% меньше, чем в январе-апреле 2021 года.



Эскиз предсерийного прототипа Volkswagen ID. Aero

Сейчас марка активно развивает собственную «зелёную» линейку – ID. Её первенцем стал компактный пятидверный хэтчбек ID.3. Эта модель была представлена ещё в 2019-ом, однако в продажу поступила осенью 2020-го: выход пришлось задержать из-за проблем с софтом для «электрички». За прошлый год европейцы купили 72 723 экземпляра, в текущем году показатель снизился: за первые четыре месяца «электрохэтч» разошёлся тиражом в 9991 шт. (на 44% меньше, чем в первой трети 2021-го).



Очередной полностью электрической новинкой VW станет седан, которому дадут имя ID. Aero. Ранее в компании уже намекали на разработку «зелёной» четырёхдверки, однако её рабочее название было иным – Aero B. Немецкий производитель представит ID. Aero в статусе предсерийного концепта в начале следующей недели, 27 июня. Пока что речь идёт о версии, предназначенной для китайского рынка: модель будет выпускаться в Поднебесной и на местный рынок выйдет во второй половине 2023 года.



Седан, который выйдет на европейский и американский рынки, будет показан позже, в 2023 году. Производство ID. Aero для Старого Света и Штатов впоследствии наладят на предприятии Volkswagen в Эмдене (Германия).



В преддверии премьеры VW опубликовал несколько эскизов будущей новинки. Судя по изображениям, у предсерийной версии, которую готовят к презентации, будет необычная форма светодиодных задних фонарей, соединённых между собой через всю ширину крышки багажника, они получат «сетчатый» рисунок. Ещё у прототипа, возможно, будет стеклянная крыша, утопленные дверные ручки, а дизайн колёсных дисков может оказаться таким же, какой был у Aero B. Передняя часть, которую уже демонстрировали ранее, судя по скетчу, получит светодиодную полосу, которая соединит фары, и крупные воздухозаборники, интегрированные в передний бампер.



Официальных данных о технике пока нет. По предварительной информации, просочившейся в Сеть ранее, модель оснастят тяговой батареей ёмкостью 84 кВт*ч, предполагается, что этого хватит, чтобы обеспечить запас хода до 700 км без подзарядки (вероятно, речь идёт о цикле WLTP). У модели, скорее всего, будут версии с задним и полным приводом (то есть с одним электродвигателем и с двухмоторной силовой установкой). Ожидается, что Volkswagen ID. Aero станет «зелёной» альтернативой Passat. Кроме того, в своей нише он потеснит Tesla Model 3; отметим, эта модель в прошлом году разошлась в Европе тиражом в 140 868 экземпляров.

