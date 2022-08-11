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  • Tesla Semi: долгожданный электрический тягач поступит к клиентам в этом году

Tesla Semi: долгожданный электрический тягач поступит к клиентам в этом году

11.08.2022 120 0 0

Об этом сообщил глава компании Tesla Илон Маск. Первыми в производство пойдут наиболее дальнобойные модификации с запасом хода на одной зарядке в 500 миль (804 км).

 

Tesla представила прототип седельного тягача Semi в 2017 году, тогда же начался приём предзаказов, а производство планировалось начать в 2019 году. В 2018-м компания столкнулась с огромными трудностями при масштабировании производства электрического седана Tesla Model 3, бросила на него все ресурсы и дошла до предбакротного состояния — заниматься другими новинками тогда не было никакой возможности.

Старт производства Tesla Semi перенесли сначала на 2020-й год, затем на 2021-й, затем на 2022-й, затем на 2023-й — все эти переносы были связаны с более приоритетными проектами (например, строительством Гигафабрики в Берлине и наращиванием выпуска кроссоверов Model Y) и техническими трудностям, в частности с затянувшимся освоением нового для компании типа аккумуляторных ячеек 4680, более «долгоиграющих» и энергоэффективных, чем тип 2170, что используется сейчас на большинстве моделей Tesla.

Первыми ячейки 4680 получили кроссоверы Model Y техасской сборки — Гигафабрику в Остине Tesla официально запустила в апреле этого года. Эти же ячейки был обещаны тягачу Semi, но ещё весной компания прямо заявляла, что раньше 2023 года Semi в производство не пойдёт и вообще 2022-й будет годом без новинок. И вот на днях Илон Маск внезапно сообщил, что поставки Semi начнутся всё же в этом году.

Пока неизвестно, где именно будет налажено массовое производство Semi. Пилотную партию для испытаний собрали ещё в начале года на Гигафабрике в Неваде, но она вообще-то изначально была предназначена не для машин, а для батарей, электромоторов, зарядных устройств и прочих комплектующих. В ручном режиме тягачи можно собирать где угодно, но неясно, подходит ли завод в Неваде для массового конвейерного производства.

В кабине Tesla Semi место водителя располагается по центру, роль наружных зеркал выполняют камеры, в оснащении заявлен автопилот.

Неизвестно также, изменятся ли цена и характеристики Semi к моменту появления серийных версий. Пока на американском потребительском сайте Tesla приведена давно не обновлявшаяся информация об этой модели: указано, что грузовик будет предлагаться в двух версиях — с запасом хода на одной зарядке в 300 и 500 миль (482 и 804 км). Илон Маск сказал, что первой в производство пойдёт версия на 500 миль, её цена на сайте составляет 180 тысяч долларов, версия на 300 миль стоит 150 тысяч долларов.

Semi имеет трёхосное шасси, задняя и средняя оси — ведущие. Силовая установка состоит из четырёх электромоторов, но их мощность не раскрывается — известно лишь, что с полной массой (37 тонн, то есть тягач + прицеп) Semi сможет разогнаться до 60 миль/ч (96,56 км/ч) за 20 с и сможет ехать с такой скорость вверх по 5-процентному уклону.

Предполагается, то заряжаться Semi будут от сверхмощных терминалов Tesla Megacharger – по слухам, их выходная мощность достигает 1,5 МВт. Компания уже установила несколько таких терминалов в Калифорнии, где находятся логистические базы основных корпоративных покупателей Semi, например, компании PepsiCo, которая одной из первых заказала себе электрические тягачи Tesla. Сколько среди покупателей Semi будет вольнонаёмных дальнобойщиков и будут ли такие вообще, пока можно только гадать.

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