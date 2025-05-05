Тимофей Добровольский и Фёдор Воробьёв – победители второго этапа RDS Open в Рязани

Второй этап Открытого чемпионата РДС по дрифту (RDS Open) состоялся в минувший уикэнд, 3 и 4 мая 2025 года, на территории автоспортивного комплекса ATRON International Circuit в Рязани. Участниками стали 33 пилота из 9 регионов России, которым предстояло преодолеть 550 метров трассы в управляемом заносе, выполняя судейское задание.

Рязанский этап можно назвать поистине знаковым: впервые в своей карьере призовые места в парных заездах завоевали Валерий Богочаров и Артур Зелёный, а Михаил Давидянц наконец-то прервал многолетнюю череду неудач и занял своё место на пьедестале почёта по итогам уикэнда. Но обо всём по порядку.

В субботу, 3 мая, состоялись квалификационные заезды. Дробление по группам проходило путём жеребьёвки, но не в рамках зачёта, а среди всего списка участников 2-го этапа RDS Open сразу, что добавило зрителям интереса. Победителем квалификации в зачёте NXT стал Егор Филько из Самары. Получив за первую попытку лишь на 57 баллов из 100, пилот не опустил рук и во втором проезде показал отличный результат – 91 балла хватило для заветной победы. В зачёте PRO победа в квалификации досталась москвичу Анатолию Щербаку. Опытный пилот показал, что такое настоящий эмоциональный дрифт и с высокой точностью (95,5 балла) выполнил задание судей.

Егор Филько 1 / 2 Анатолий Щербак 2 / 2

Зрители RDS Open, безусловно, любят квалификацию, но с особым интересом они всегда ожидают второй день соревнований, в рамках которого проходят парные заезды. Дыма больше, интрига круче, заезды рискованней. Лидировали на этапе RDS Open в Рязани победители первого этапа в Ростове-на-Дону Фёдор Воробьёв на ВАЗ-2105 в зачёте PRO и Тимофей Добровольский (STAR PЁR STARS AIMOL) на Nissan Silvia S14 в зачёте NXT.

Победитель и призёры зачёта PRO

Для Фёдора Воробьёва и его легендарного автомобиля «ЖИГАЦАРЬ» до определённого момента борьба в парных заездах шла достаточно легко. ТОП-32 он прошёл через одиночный проезд без соперника «bye run», затем в свойственной ему уверенной манере преодолел пилота команды STAR PЁR STARS AIMOL Дмитрия Добровольского и обошёл Александра Мезенцева из Tamashi Культура Заноса. Сложности начались в ТОП-4, когда Воробьёв вышел на старт с Михаилом Давидянцем. После сложного неоднозначного проезда понервничать пришлось обоим. По решению судей Давидянц продолжил борьбу за третье место, а Воробьёв встретился в финале с Валерием Богочаровым и во второй раз в сезоне одержал победу.

На первом этапе у меня было первое место в квалификации и в парных заездах и, честно сказать, я был больше доволен собой, нежели на этом этапе. В первый день мне удалось реализовать только одну квалификационную попытку, я надеялся исправить свои ошибки в повторном заезде, но техника подвела, и мой единственный проезд стал зачётным. Парные заезды тоже прошли не совсем гладко – в заезде с Мишей Давидянцем я забуксовал на старте, он это не «отконтролировал», и у нас случился некрасивый рассинхрон. Выиграть мне хотелось точно не так. А в финале курьёз случился на постановке – оплётка руля лопнула прямо у меня в руках, и это сбило. Случился контакт с Валерием Богочаровым, который не среагировал на моё нестабильное движение. И, если бы не это, второй пилот точно бы победил. Такие мои победы не доставляют столько радости. Но сезон продолжается, будем работать над ошибками и над более точными результатами. Фёдор Воробьёв

К слову, Валерий Богочаров стал настоящим рекордсменом этапа по числу OMT (перезаездов). Вокруг него складывались настолько неоднозначные ситуации, что судьи то и дело не могли определиться с выбором победителя заезда. Но преодолев все трудности и доказав всем своё мастерство, ростовский пилот впервые в своей карьере поднялся на подиум чемпионата Российской Дрифт Серии – второе место на ATRON International Circuit в RDS Open PRO.

Финальный заезд. Фёдор Воробьёв и Валерий Богочаров​

Я накатался вдоволь и очень рад тому, как прошёл, а главное – как завершился этот этап. Соперники сильные, борьба была серьёзной, но несмотря на это, удалось пробиться и занять своё место. Я долго к этому шёл, за три года в Российской Дрифт Серии это мой первый подиум, и я уверен, что дальше будет ещё больше результатов. Валерий Богочаров

Замкнул тройку лидеров в зачётной группе PRO Михаил Давидянц на BMW E30. Его путь точно нельзя назвать простым – несколько сезонов продолжалась череда неудач, в которой, казалось бы, всё было против его побед – то техника подводила, то собственные ошибки. И вот этому пришёл конец – 3-е место на этапе в Рязани подарило бурю эмоций не только команде Михаила Давидянца, но и тысячам фанатов дрифта.

Михаил Давидянц

«Мы простые парни, которые влюбились в дрифт и решили заниматься этим спортом. Вместе к этому шли. Последние 3 года были самыми сложными. Перед этим сезоном я уже не ждал ничего и не испытывал особых эмоций перед его началом. Но мне удалось договориться с партнёром, который нас поддержал, и это стало мощным стимулом продолжать движение к целям. Я благодарен механикам, команде и, конечно, моим родителям, которые не переставали верить в меня ни на секунду. В дрифте важна постоянная работа над собой и автомобилем, но без везения здесь не обойтись. Нам никогда не везло, а в этот день удача, наконец, улыбнулась, и я этому очень рад. Михаил Давидянц

Зачёт NXT прошёл менее драматично, но оттого не менее захватывающе. В сражении за третье место Александр Цапелик из Казани смог преодолеть сопротивление призёра первого этапа RDS Open Владимира Афанасьева (Tamashi Культура Заноса) и завоевать «бронзу». Яркая битва сокомандников Артура Зелёного и Тимофея Добровольского (STAR PЁR STARS AIMOL) в финале стала украшением этапа. Заезд выдался динамичным, уверенным и очень зрелищным. Тимофей Добровольский второй раз в сезоне-2025 поднялся на первую ступень пьедестала, а Артур Зелёный завоевал первый в карьере подиум – второе место в личном зачёте.

Финальный заезд. Артур Зелёный и Тимофей Добровольский

Во второй день гонок нам очень повезло с погодой: дождь прошёл во второй половине дня, и к финалу покрытие подсушилось, поэтому никаких сложностей в финале не было ни для меня, ни для моего автомобиля. Я очень люблю эту трассу, много здесь ездил, и у меня получилось в финале показать хороший заезд. А ещё мы с командой выяснили, что STAR PЁR STARS AIMOL просто не умещается на тумбах за второе и третье место, поэтому мы будем продолжать красивый дрифт, чтобы вновь и вновь покорять главную вершину чемпионата. Тимофей Добровольский

В командном зачёте первое место второй этап подряд занял коллектив STAR PЁR STARS AIMOL. «Серебро» у Tamashi Культура Заноса, «бронза» – у Tamashi Культура Заноса 2.

RDS Open. 2-й этап. ATRON International Circuit. PRO. Личный зачёт. ТОП-3:

Фёдор Воробьёв (Москва) Валерий Богочаров (Ростов-на-Дону) Михаил Давидянц (Москва)

Победитель квалификации Анатолий Щербак (Москва) – 95,5 баллов.

RDS Open. 2-й этап. ATRON International Circuit. NXT. Личный зачёт. ТОП-3:

Тимофей Добровольский (Москва, STAR PЁR STARS AIMOL) Артур Зелёный (Москва, STAR PЁR STARS AIMOL) Александр Цапелик (Казань)

Победитель квалификации Егор Филько (Тольятти) – 91 балл.

Победитель и призеры зачета NXT

RDS Open. 2-й этап. ATRON International Circuit. Командный зачёт. ТОП-3:

STAR PЁR STARS AIMOL – 506 баллов Tamashi Культура Заноса – 341 балл Tamashi Культура Заноса 2 – 272 балла

Победитель и призёры командного зачёта

По итогам двух этапов в личном зачёте NXT лидирует Тимофей Добровольский (534 балла), следом расположились Артур Зелёный (339 баллов) и дебютант RDS Open Владимир Афанасьев (327 баллов). В зачёте PRO первую строчку в турнирной таблице занимает Фёдор Воробьёв (539 баллов), на втором и третьем местах Сергей Корнеев (281 балл) и Валерий Богочаров (269 баллов).

История рязанского этапа RDS Open – это история преодолений, ярких достижений и первых побед. Чем удивит следующий этап – узнаем совсем скоро! 31 мая и 1 июня RDS Open распахнёт свои двери для фанатов дрифта в рамках третьего этапа Открытого чемпионата РДС на автодроме Moscow Raceway.