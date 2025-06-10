Тюнеры переходят на классику: рестомод от Pogea на базе Mercedes-Benz SL поколения R107

Тюнинг-ателье Pogea Racing GmbH из немецкого Фридрихсхафена расширяет программу доработок классических автомобилей в рамках подразделения Pogea Classics. Представлен рестомод Project 107 на базе родстера Mercedes-Benz 450 SL поколения R107 с технической начинкой от Mercedes-Benz C 55 AMG поколения W203.

Основанное в 1997 году Эдуардом Погеа тюнинг-ателье Pogea не стесняется называть вещи своими именами: по мнению Эдуарда и его команды, заниматься доработкой современных автомобилей становится всё сложнее из-за экологических ограничений и препон со стороны автопроизводителей, которые буквально в режиме-онлайн контролируют любое вмешательство в технику и электронику своих машин, поэтому Pogea в последние годы уделяет всё больше внимания доработке классических автомобилей, свежайший пример — Project 107.

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Project 107 сделан на базе Mercedes-Benz SL поколения R107, что выпускался в период с 1971 по 1989 год. Демо-экземпляр изготовлен на базе Mercedes-Benz 450 SL, выпущенного в 1979 году для американского рынка и хранившегося в киностудии Warner Bros. в Калифорнии. Исходный кузов был полностью выпотрошен, зачищен, отреставрирован, усилен современными материалами и окрашен в серый цвет Pogea Grey.

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Оригинальный Mercedes-Benz 450 SL был оснащён 4,5-литровым бензиновым атмосферным V8 (M117) мощностью 225 л.с. в паре с 3-ступенчатой гидромеханическим «автоматом», а рестомод Project 107 получил более современную техническую начинку от Mercedes-Benz C 55 AMG поколения W203 — 5,4-литровый атмосферный V8 (M113), форсированный с 367 до 400 л.с., и 5-ступенчатый «автомат». Также на родстер от заряженной «цешки» перекочевали некоторые элементы шасси, рулевое управление, электроника и системы безопасности.

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В подвеске установлены регулируемые амортизационные стойки KW Variant 3. Мощные дисковые тормоза Brembo позаимствованы у C 55 AMG. Собственные кованые 19-дюймовые колёса Pogea обуты в низкопрофильные шины Michelin Pilot Sport 4 S, но по желанию заказчика Pogea может снабдить рестомод традиционными на вид колёсами и шинами с высоким профилем, чтобы родстер выглядел более аутентично.

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Интерьер Project 107 — это смесь компонентов от исходного родстера и C 55 AMG. Передние кресла Recaro Ergomed обшиты заводской мерседесовской перфорированной кожей. В недра передней панели установлен новый кондиционер Restomod Air, а винтажная на вид магнитола управляет мощной современной аудиосистемой Steg с сабвуфером.

Pogea подчёркивает, что поскольку большинство компонентов в рестомоде мерседесовские, то обслужить его при желании может любой сервисный центр Mercedes-Benz. Также автомобиль полностью соответствует всем требованиям TÜV.

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Стоимость Project 107 тюнер не указал, но ясно, что она немаленькая и сильно зависит от состояния донорского автомобиля и индивидуальных пожеланий клиента — например, вместо техники от Mercedes-Benz C 55 AMG из середины 2000-х можно имплантировать в классический родстер более современные и производительные «потрошки».