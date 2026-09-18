Тюнинг-ателье TechArt занялось рестомодами: представлено лимитированное купе GTclassic

Рынок эксклюзивных автомобилей сегодня переполнен рестомодами на базе классических Porsche 911, но германское тюнинг-ателье TechArt решило, что ещё одна новинка в этом жанре найдёт своего потребителя и представило купе GTclassic на базе Porsche 911 поколения 964.

Компания TechArt из города Леонберг (земля Баден-Вюртемберг) была основана в 1987 году. Она считается одним из самых опытных тюнеров автомобилей Porsche (в том числе кроссоверов), но прежде она брала в работу только относительно современные модели. Теперь же TechArt предлагает и рестомоды — этот сегмент тюнинга в последние годы растёт как на дрожжах, многие хотят успеть в нём как следует заработать.

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За основу модели GTclassic взято купе Porsche 911 поколения 964, что выпускалось в период с 1989 по 1994 год, при этом внешний декор стилизован под более ранние версии Porsche 911 из 1960-х, поэтому TechArt GTclassic — это одновременно рестомод и ретромод. Впрочем, то же самое можно сказать и о многих аналогах TechArt GTclassic — например, о рестомодах Singer и Theon Design.

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Вместо хромированного декора TechArt использует для своей новинки матовое покрытие цвета шампанского, которое хорошо сочетается с основным серо-зелёным цветом кузова. Вся оптика новая, светодиодная, при этом в старомодные на вид подфарники интегрированы воздухозаборники. Вентиляционные сетки есть также на крышке переднего багажника и в переднем бампере. Корму украшает классический спойлер типа утиный хвост. Задний бампер визуально разделён на три части своеобразными клыками, а под ним расположены два выхлопных патрубка в углепластиковых «обёртках». Довершают облик двухцветные 18-дюймовые кованые колёса Retrosport, стилизованные под классические диски Fuchs, разработанные специально для Porsche 911.

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Салон рестомода сохранил посадочную формулу 2+2, но отделка полностью новая, выполненная в красно-чёрных тонах с декором цвета шампанского. Передние спортивные кресла Clubsport и задние детские места имеют клетчатые тканевые вставки. На передней панели со стороны водителя установлены два аналоговых секундомера Hanhart. Четырёхспицевый руль с кожаной отделкой напоминает рули в ранних версиях Porsche 911.

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TechArt немного сообщает о технической начинке GTclassic. Известно, что рестомод оснащён доработанным атмосферным 3,8-литровым 6-цилиндровым «оппозитником» с воздушным охлаждением. Максимальная мощность — 380 л.с., вся она передаётся на задние колёса через механическую коробку передач. Подвеска комплексно модернизирована, в ней установлены спортивные амортизаторы с внешними резервуарами. Надёжное замедление обеспечивают массивные стальные дисковые тормоза с перфорацией.

TechArt выпустит только 11 экземпляров купе GTclassic. Цена сообщается только по запросу — не исключено, что это семизначная сумма в евро.