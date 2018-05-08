В тройку лидеров по итогам продаж новых автомобилей сегмента SUV по итогам апреля вошёл внедорожник Lada 4×4. Его результат по отношению к тому же месяцу 2017 года вырос более чем на четверть. Мартовский обладатель третьего места – Renault Kaptur – в свою очередь опустился в апреле на восьмую строчку рейтинга.

ТОП-10 самых востребованных автомобилей сегмента SUV в России по итогам апреля 2018 года Место Модель Продажи в апреле 2018 года, шт. Продажи в апреле 2017 года, шт. Разница, % 1 Hyundai Creta 5 933 4 583 + 29,5 2 Renault Duster 3 503 3 829 — 8,5 3 Lada 4×4 3 145 2 476 + 27,0 4 Kia Sportage 3 096 2 468 + 25,4 5 Chevrolet Niva 3 034 2 921 + 3,9

В первой пятёрке только Renault Duster показал отрицательную динамику по отношению к АППГ. Однако даже это не помешало модели остаться на второй строчке рейтинга, прямо за прочно сидящим на своём месте Hyundai Creta. Модель показала заметный прирост продаж в прошлом месяце. Отметим, Дастер выпускают на московском заводе «Рено Россия», производство Креты налажено на мощностях петербургского предприятия Hyundai.

Место Модель Продажи в апреле 2018 года, шт. Продажи в апреле 2017 года, шт. Разница, % 6 Volkswagen Tiguan 2 921 2 284 + 27,9 7 Mazda CX-5 2 575 1 162 + 121,6 8 Renault Kaptur 2 437 2 649 — 8,0 9 Toyota RAV4 2 284 2 157 + 5,9 10 Hyundai Tucson 2 003 936 + 114,0

Во второй пятёрке спад также зафиксировал только у модели Renault: Kaptur потерял 8% по сравнению с апрелем 2017 года. Остальные же демонстрируют прирост, особенно отличились Mazda CX-5 и Hyundai Tucson. При этом, если выпускаемый в Калининграде автомобиль корейской марки был также и в мартовском рейтинге самых популярных кроссоверов, то «паркетник» японского бренда, собираемый во Владивостоке, на тот момент отсутствовал.

Неплохие результаты продемонстрировали ещё две модели, не попавшие в первую десятку. Это Mitsubishi Outlander с приростом на 80,9% (1 905 машин было продано в апреле); а также Toyota Land Cruiser Prado, прибавивший к АППГ 49,2% (реализовано 1 877 внедорожников).

Ранее стало известно о том, что в апреле 2018 года российские автодилеры продали 152 425 новых легковых и лёгких коммерческих машин, что говорит о приросте на 17,6% по отношению к аналогичному месяцу прошлого года. По итогам первой трети текущего года в общей сложности было реализовано 545 345 единиц, прирост составил 20,5%.