В тройку лидеров по итогам продаж новых автомобилей сегмента SUV по итогам апреля вошёл внедорожник Lada 4×4. Его результат по отношению к тому же месяцу 2017 года вырос более чем на четверть. Мартовский обладатель третьего места – Renault Kaptur – в свою очередь опустился в апреле на восьмую строчку рейтинга.
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ТОП-10 самых востребованных автомобилей сегмента SUV в России по итогам апреля 2018 года
|Место
|Модель
|Продажи в апреле 2018 года, шт.
|Продажи в апреле 2017 года, шт.
|Разница, %
|1
|Hyundai Creta
|5 933
|4 583
|+ 29,5
|2
|Renault Duster
|3 503
|3 829
|— 8,5
|3
|Lada 4×4
|3 145
|2 476
|+ 27,0
|4
|Kia Sportage
|3 096
|2 468
|+ 25,4
|5
|Chevrolet Niva
|3 034
|2 921
|+ 3,9
В первой пятёрке только Renault Duster показал отрицательную динамику по отношению к АППГ. Однако даже это не помешало модели остаться на второй строчке рейтинга, прямо за прочно сидящим на своём месте Hyundai Creta. Модель показала заметный прирост продаж в прошлом месяце. Отметим, Дастер выпускают на московском заводе «Рено Россия», производство Креты налажено на мощностях петербургского предприятия Hyundai.
|Место
|Модель
|Продажи в апреле 2018 года, шт.
|Продажи в апреле 2017 года, шт.
|Разница, %
|6
|Volkswagen Tiguan
|2 921
|2 284
|+ 27,9
|7
|Mazda CX-5
|2 575
|1 162
|+ 121,6
|8
|Renault Kaptur
|2 437
|2 649
|— 8,0
|9
|Toyota RAV4
|2 284
|2 157
|+ 5,9
|10
|Hyundai Tucson
|2 003
|936
|+ 114,0
Во второй пятёрке спад также зафиксировал только у модели Renault: Kaptur потерял 8% по сравнению с апрелем 2017 года. Остальные же демонстрируют прирост, особенно отличились Mazda CX-5 и Hyundai Tucson. При этом, если выпускаемый в Калининграде автомобиль корейской марки был также и в мартовском рейтинге самых популярных кроссоверов, то «паркетник» японского бренда, собираемый во Владивостоке, на тот момент отсутствовал.
Неплохие результаты продемонстрировали ещё две модели, не попавшие в первую десятку. Это Mitsubishi Outlander с приростом на 80,9% (1 905 машин было продано в апреле); а также Toyota Land Cruiser Prado, прибавивший к АППГ 49,2% (реализовано 1 877 внедорожников).
Ранее стало известно о том, что в апреле 2018 года российские автодилеры продали 152 425 новых легковых и лёгких коммерческих машин, что говорит о приросте на 17,6% по отношению к аналогичному месяцу прошлого года. По итогам первой трети текущего года в общей сложности было реализовано 545 345 единиц, прирост составил 20,5%.
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