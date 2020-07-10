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  • Torsus готовится представить вторую модель: ею станет микроавтобус Terrastorm

Torsus готовится представить вторую модель: ею станет микроавтобус Terrastorm

10.07.2020 72 0 0

В основе коммерческого автомобиля молодой чешской марки лежит шасси Volkswagen Crafter. Премьера пройдёт до конца текущего месяца.

 

Новый грузопассажирский вездеход готовит чешская марка Torsus, принадлежащая компании Pulsar Expo. Она была несколько лет назад создана выходцами из Украины – Вахтангом Джукашвили и Юлией Хомич. Их первым внедорожником стал автобус Praetorian, представленный осенью 2018 года. Теперь производитель готовит новинку – полноприводный микроавтобус Terrastorm.

Если визуально Torsus Terrastorm кажется вам знакомым, то... вам не кажется. Дело в том, что за основу создатели взяли европейскую версию коммерческого автомобиля Volkswagen Crafter 4Motion. 

Компания опубликовала несколько снимков будущей новинки, на них видно, что переднюю часть микроавтобуса защищает так называемый «кенгурятник» чёрного цвета, в списке оборудования числятся лебёдка, а также запасное колесо и лестница, расположенные на двери сзади. В салоне Terrastorm можно разместить до 21 человека (в зависимости от конфигурации).

Информации о «технике» Terrastorm пока почти нет. Известно, что у него будет доработанная внедорожная подвеска, и что в оснащение войдут пересмотренные трансмиссии и двигатели экокласса «Евро-6». Подробности станут известны в ходе презентации новинки. 

Отметим, на сегодняшний день наиболее мощным мотором в гамме Volkswagen Crafter 4Motion является 2,0-литровый дизель TDI с отдачей 177 л.с., который может идти в паре либо с шестискоростной «механикой», либо с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Также в линейке есть версии со 140-сильным двигателем TDI того же объёма, который агрегатируется только с 6МКП. Привод у Crafter может быть передним, задним или полным.

Презентация Torsus Terrastorm намечена на вторую половину июля 2020 года, продажи должны стартовать в третьем квартале (до конца сентября) текущего года. Компания намерена предложить свой «вездеход» в различных конфигурациях: автомобиль можно оборудовать для перевозки как людей, так и грузов, «приспособить» для оказания экстренной помощи пострадавшим или для добычи полезных ископаемых. В Torsus готовы работать и с частными клиентами, и с организациями.

Первой вездеходной моделью Torsus стал автобус Praetorian. Название связано с преторианцами (то есть личными стражами цезарей в Римской республике). У этой машины на грузовом шасси MAN масса равна 13,5 тонн, в салоне 35 сидячих мест, привод – полный. Praetorian оснастили шестицилиндровым 240-сильным двигателем объёмом 6,9 литра (925 Нм), который агрегатируется с коробкой передач TipMatic. Увы, данных о продажах первенца бренда найти не удалось.

У «донора» для новинки Torsus – коммерческого автомобиля VW Crafter – несколько лет назад появилась электрическая версия, которая получила название e-Crafter. Из-за весьма скромного запаса хода (173 км на одной зарядке) такой фургон подходит только для доставки грузов в пределах населённых пунктов и ближайшего пригорода.

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