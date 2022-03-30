Toyota Avalon продолжит карьеру за пределами Америки: представлен обновлённый седан

Большой «четырехдверке» подправили облик, есть обновки и в салоне. Технику менять не стали: модель доступна с двумя бензиновыми моторами на выбор, а также в виде гибрида.

Седан Toyota Avalon вот-вот покинет Северную Америку, которая долгое время была для него главным рынком. Однако история модели на этом не завершится, она продолжит карьеру в Китае, причем в обновленном виде: официальная презентация такой «четырехдверки» состоялась сегодня. К слову, в Поднебесной Avalon пользуется отменным спросом – по итогам прошлого года там реализовано свыше 117 000 единиц. Китайцам предложены машины локального производства, за выпуск отвечает СП FAW Toyota (для Америки автомобили пока еще собирают в Кентукки). Ну и напомним, что седан актуального, пятого по счету, поколения дебютировал в Штатах в 2018-м, он делит платформу GA-K с Camry. В КНР Avalon «прописался» в 2019-м.

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Авалону переделали переднюю часть: на гигантской радиаторной решетке отныне блестящие «пунктиры» вместо сплошных горизонтальных полос, в фарах заменили начинку. «Оспортивленный» вариант Touring остался в строю (красная машина на фирменных картинках), «фишка» обновленного седана – решетка в сетку. Бамперы вроде прежние, но длина почему-то выросла на 15 мм до 4990 мм. Остальные габариты не изменились: ширина – 1850 мм, высота – 1450 мм, колесная база – 2870 мм.



Главные обновки внутри – полноценная виртуальная «приборка» на 12,3 дюйма и мультимедийная система с тачскрином диагональю 10,1 дюйма, который лишился физических кнопок и шайб. Правда, такие дисплеи положены только дорогим версиям, у «простых» же исполнений 7-дюймовый экран в «приборке» и мультимедиа с экраном на 8 дюймов. Для Toyota Avalon также предусмотрены адаптивная подвеска, проекционный дисплей, камеры кругового обзора, беспроводная зарядка для смартфона и множество электронных помощников.



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Техника перешла с дореформенной модели: в Китае седан доступен с бензиновыми «атмосферниками» 2.0 (178 л.с.) и 2.5 (209 л.с.). Первый мотор сочетается с вариатором, второй работает в паре с восьмиступенчатым «автоматом». Есть и гибрид, у него установка на основе мотора 2.5, совокупная отдача такой «четырехдверки» — 218 л.с. Привод только передний.



За рестайлинговый седан Toyota Avalon просят 199 800 – 279 800 юаней, что эквивалентно примерно 31 000 – 44 000 долларов.

