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Toyota Avalon в КЛЮЧАВТО: надежность и передовые технологии

13.04.2023 95 0 0

Просторный седан бизнес-класса Toyota Avalon – одна из ярких новинок на отечественном авторынке. Премьера нового рестайлинга модели состоялась в России в январе этого года, но модель уже успела завоевать своих поклонников. Чем хорош японский седан и где его выгодно приобрести в России? Разбираемся вместе с КЛЮЧАВТО.

Во-первых, Avalon – это действительно просторный автомобиль. Длина его кузова составляет 4,99 м, а расстояние между колесами – 2,87 метра. Внушительные габариты и широкая колесная база обеспечивают максимальную свободу пассажиров и водителя внутри салона. 

Во-вторых, это технологичный, современный седан, который способен обеспечить высокую степень комфорта передвижения своему владельцу. Автомобиль оснащен передовыми системами для удобства управления и комплексом систем обеспечения безопасности Toyota. Для максимального комфорта в модели присутствуют 8-дюймовый информационный дисплей медиасистемы, 8 динамиков, система синхронизации с телефоном, двухзонный климат-контроль, дефлектор обдува салона для задних пассажиров и люк с электроприводом. 

В-третьих, это неповторимый стиль, воплощенный как в экстерьере, так и в интерьере. Седаны бизнес-класса Toyota Avalon выделяются за счет дизайна передней части с внушительной радиаторной решеткой с блестящими хромированными вставками, напоминающей исполнение моделей премиального бренда Lexus. Внутренняя панель дверей отделана кожей, а перед глазами водителя и пассажиров – вставки под дерево. 

Автомобиль построен на модульной платформе GA-K из семейства глобальной архитектуры TNGA. Седаны этой модели имеют бензиновые двигатели (объемом 2 л и мощностью 178 л.с. и объемом 2,5 л и мощностью 209 л.с. – соответственно, по комплектациям 2.5 L Luxury и 2.5 L Exclusive). Модель Toyota Avalon 2.5 L Luxury оснащена коробкой передач Direct Shift СVT, в комплектации 2.5 L Exclusive – 8-ступенчатая АКПП Direct Shift. Модель оснащена светодиодными фарами с ДХО и светодиодными комбинированными задними фонарями. Датчик света и светодиодные ПТФ доступны в поставляемой в Россию комплектации. 

Передовые технологии в сочетании с легендарной надежностью и долговечностью Toyota объясняют успех обновленной модели. Приобрести рестайлинговый Avalon пятого поколения можно во всех салонах автохолдинга «КЛЮЧАВТО».

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