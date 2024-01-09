Средняя стоимость авто с пробегом в 2023 году составила 610 000 рублей.
Эксперты Авито Авто составили рейтинги самых продаваемых на рынке авто с пробегом в 2023 году моделей в трех ценовых сегментах: до 1 500 000 рублей, от 1 500 000 до 3 000 000 рублей и свыше 3 000 000 рублей. Некоторые модели вошли в топ-10 по объему продаж сразу в нескольких ценовых сегментах.
Наиболее востребованные модели на рынке автомобилей с пробегом дороже 3 000 000 рублей
В рейтинге самых продаваемых на рынке автомобилей с пробегом моделей со средней ценой от 3 000 000 рублей первое место по итогам 2023 года занимает Toyota Camry. На второй строчке по объему продаж в сегменте – BMW X5, на третьей – Toyota Land Cruiser. Toyota Land Cruiser Prado занимает четвертое место, Geely Monjaro – пятое. Замыкают топ-10 BMW 5 серии, Lexus RX, Hyundai Santa Fe, Mercedes-Benz E-класса и Hyundai Palisade.
Топ-10 самых продаваемых моделей на рынке авто с пробегом в ценовом сегменте дороже 3 000 000 рублей, Россия, 2023 год
|Бренд
|Модель
|Доля в продажах в ценовом сегменте от
3 000 000 рублей
|Toyota
|Camry
|3,2%
|BMW
|X5
|3,06%
|Toyota
|Land Cruiser
|3,03%
|Toyota
|Land Cruiser Prado
|2,7%
|Geely
|Monjaro
|2,3%
|BMW
|5 серия
|2,2%
|Lexus
|RX
|1,9%
|Hyundai
|Santa Fe
|1,89%
|Mercedes-Benz
|E-класс
|1,8%
|Hyundai
|Palisade
|1,74%
От Toyota Camry до Mitsubishi Outlander: самые продаваемые модели в сегменте авто с пробегом в ценовой категории от 1 500 000 до 3 000 000 рублей
В ценовом сегменте от 1 500 000 до 3 000 000 рублей топ наиболее продаваемых на рынке автомобилей с пробегом моделей по результатам 2023 года возглавляет Toyota Camry. Kia Sportage – на втором месте, Hyundai Creta – на третьем. Замыкают пятерку лидеров по популярности в этом ценовом диапазоне Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan. Hyundai Santa Fe, Kia Optima, Mazda CX-5, Hyundai Solaris, Mitsubishi Outlander также вошли в топ-10.
Топ-10 самых продаваемых моделей на рынке авто с пробегом в ценовом сегменте от 1 500 000 до 3 000 000 рублей, Россия, 2023 год
|Бренд
|Модель
|Доля в ценовом сегменте от 1 500 000 до 3 000 000 рублей
|Toyota
|Camry
|4%
|Kia
|Sportage
|3%
|Hyundai
|Creta
|2,4%
|Toyota
|RAV4
|2%
|Volkswagen
|Tiguan
|1,8%
|Hyundai
|Santa Fe
|1,7%
|Kia
|Optima
|1,6%
|Mazda
|CX-5
|1,55%
|Hyundai
|Solaris
|1,5%
|Mitsubishi
|Outlander
|1,4%
Топ популярных и бюджетных: самые востребованные модели на рынке автомобилей с пробегом в ценовой категории до 1 500 000 рублей
В рейтинге наиболее продаваемых на рынке автомобилей с пробегом бюджетных моделей первое место по итогам 2023 года занимает Lada Priora. На второй позиции – Lada Granta, на третьей – Lada 2114 Samara. Четвертое место занимает Ford Focus, пятое – Lada Kalina. В десятку лидеров по продажам на рынке автомобилей с пробегом в сегменте до 1 500 000 рублей также вошли в порядке убывания: Lada 2107, Lada 4x4 (Нива), Hyundai Solaris, Kia Rio, Lada 2110.
Топ-10 самых продаваемых моделей на рынке авто с пробегом в ценовом сегменте до 1 500 000 рублей, Россия, 2023 год
|Бренд
|Модель
|Доля в продажах в ценовом сегменте до
1 500 000 рублей
|Lada
|Priora
|3,5%
|Lada
|Granta
|3,2%
|Lada
|2114 Samara
|2,6%
|Ford
|Focus
|2,5%
|Lada
|Kalina
|2,4%
|Lada
|2107
|2,1%
|Lada
|4x4 (Нива)
|2%
|Hyundai
|Solaris
|1,95%
|Kia
|Rio
|1,8%
|Lada
|2 110
|1,8%
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