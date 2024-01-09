Toyota Camry и Lada Priora стали самыми продаваемыми авто с пробегом в 2023 году

Эксперты Авито Авто проанализировали статистику продаж автомобилей с пробегом за 2023 год и назвали самые востребованные модели в трех ценовых сегментах. По данным платформы, на автомобили с пробегом в ценовом сегменте до 1 500 000 пришлось 78% от общих продаж авто с пробегом в 2023 году, на долю авто в ценовом сегменте от 1 500 000 до 3 000 000 рублей – 15%, на ценовой сегмент от 3 000 000 рублей – 8%.

Средняя стоимость авто с пробегом в 2023 году составила 610 000 рублей.

Эксперты Авито Авто составили рейтинги самых продаваемых на рынке авто с пробегом в 2023 году моделей в трех ценовых сегментах: до 1 500 000 рублей, от 1 500 000 до 3 000 000 рублей и свыше 3 000 000 рублей. Некоторые модели вошли в топ-10 по объему продаж сразу в нескольких ценовых сегментах.

Наиболее востребованные модели на рынке автомобилей с пробегом дороже 3 000 000 рублей

В рейтинге самых продаваемых на рынке автомобилей с пробегом моделей со средней ценой от 3 000 000 рублей первое место по итогам 2023 года занимает Toyota Camry. На второй строчке по объему продаж в сегменте – BMW X5, на третьей – Toyota Land Cruiser. Toyota Land Cruiser Prado занимает четвертое место, Geely Monjaro – пятое. Замыкают топ-10 BMW 5 серии, Lexus RX, Hyundai Santa Fe, Mercedes-Benz E-класса и Hyundai Palisade.

Toyota Camry

Топ-10 самых продаваемых моделей на рынке авто с пробегом в ценовом сегменте дороже 3 000 000 рублей, Россия, 2023 год

Бренд Модель Доля в продажах в ценовом сегменте от

3 000 000 рублей Toyota Camry 3,2% BMW X5 3,06% Toyota Land Cruiser 3,03% Toyota Land Cruiser Prado 2,7% Geely Monjaro 2,3% BMW 5 серия 2,2% Lexus RX 1,9% Hyundai Santa Fe 1,89% Mercedes-Benz E-класс 1,8% Hyundai Palisade 1,74%

От Toyota Camry до Mitsubishi Outlander: самые продаваемые модели в сегменте авто с пробегом в ценовой категории от 1 500 000 до 3 000 000 рублей

В ценовом сегменте от 1 500 000 до 3 000 000 рублей топ наиболее продаваемых на рынке автомобилей с пробегом моделей по результатам 2023 года возглавляет Toyota Camry. Kia Sportage – на втором месте, Hyundai Creta – на третьем. Замыкают пятерку лидеров по популярности в этом ценовом диапазоне Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan. Hyundai Santa Fe, Kia Optima, Mazda CX-5, Hyundai Solaris, Mitsubishi Outlander также вошли в топ-10.

Kia Sportage

Топ-10 самых продаваемых моделей на рынке авто с пробегом в ценовом сегменте от 1 500 000 до 3 000 000 рублей, Россия, 2023 год

Бренд Модель Доля в ценовом сегменте от 1 500 000 до 3 000 000 рублей Toyota Camry 4% Kia Sportage 3% Hyundai Creta 2,4% Toyota RAV4 2% Volkswagen Tiguan 1,8% Hyundai Santa Fe 1,7% Kia Optima 1,6% Mazda CX-5 1,55% Hyundai Solaris 1,5% Mitsubishi Outlander 1,4%

Топ популярных и бюджетных: самые востребованные модели на рынке автомобилей с пробегом в ценовой категории до 1 500 000 рублей

В рейтинге наиболее продаваемых на рынке автомобилей с пробегом бюджетных моделей первое место по итогам 2023 года занимает Lada Priora. На второй позиции – Lada Granta, на третьей – Lada 2114 Samara. Четвертое место занимает Ford Focus, пятое – Lada Kalina. В десятку лидеров по продажам на рынке автомобилей с пробегом в сегменте до 1 500 000 рублей также вошли в порядке убывания: Lada 2107, Lada 4x4 (Нива), Hyundai Solaris, Kia Rio, Lada 2110.

Lada Granta '2018–н.в.

Топ-10 самых продаваемых моделей на рынке авто с пробегом в ценовом сегменте до 1 500 000 рублей, Россия, 2023 год