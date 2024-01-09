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  • Toyota Camry и Lada Priora стали самыми продаваемыми авто с пробегом в 2023 году

Toyota Camry и Lada Priora стали самыми продаваемыми авто с пробегом в 2023 году

09.01.2024 98 0 0

Эксперты Авито Авто проанализировали статистику продаж автомобилей с пробегом за 2023 год и назвали самые востребованные модели в трех ценовых сегментах. По данным платформы, на автомобили с пробегом в ценовом сегменте до 1 500 000 пришлось 78% от общих продаж авто с пробегом в 2023 году, на долю авто в ценовом сегменте от 1 500 000 до 3 000 000 рублей – 15%, на ценовой сегмент от 3 000 000 рублей – 8%.

Средняя стоимость авто с пробегом в 2023 году составила 610 000 рублей.

Эксперты Авито Авто составили рейтинги самых продаваемых на рынке авто с пробегом в 2023 году моделей в трех ценовых сегментах: до 1 500 000 рублей, от 1 500 000 до 3 000 000 рублей и свыше 3 000 000 рублей. Некоторые модели вошли в топ-10 по объему продаж сразу в нескольких ценовых сегментах. 

Наиболее востребованные модели на рынке автомобилей с пробегом дороже 3 000 000 рублей

В рейтинге самых продаваемых на рынке автомобилей с пробегом моделей со средней ценой от 3 000 000 рублей первое место по итогам 2023 года занимает Toyota Camry. На второй строчке по объему продаж в сегменте – BMW X5, на третьей – Toyota Land Cruiser. Toyota Land Cruiser Prado занимает четвертое место, Geely Monjaro – пятое. Замыкают топ-10 BMW 5 серии, Lexus RX, Hyundai Santa Fe, Mercedes-Benz E-класса и Hyundai Palisade.

Toyota Camry

Топ-10 самых продаваемых моделей на рынке авто с пробегом в ценовом сегменте дороже 3 000 000 рублей, Россия, 2023 год

БрендМодельДоля в продажах в ценовом сегменте от
3 000 000 рублей
ToyotaCamry3,2%
BMWX53,06%
ToyotaLand Cruiser3,03%
ToyotaLand Cruiser Prado2,7%
GeelyMonjaro2,3%
BMW5 серия2,2%
LexusRX1,9%
HyundaiSanta Fe1,89%
Mercedes-BenzE-класс1,8%
HyundaiPalisade1,74%

От Toyota Camry до Mitsubishi Outlander: самые продаваемые модели в сегменте авто с пробегом в ценовой категории от 1 500 000 до 3 000 000 рублей

В ценовом сегменте от 1 500 000 до 3 000 000 рублей топ наиболее продаваемых на рынке автомобилей с пробегом моделей по результатам 2023 года возглавляет Toyota Camry. Kia Sportage – на втором месте, Hyundai Creta – на третьем. Замыкают пятерку лидеров по популярности в этом ценовом диапазоне Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan. Hyundai Santa Fe, Kia Optima, Mazda CX-5, Hyundai Solaris, Mitsubishi Outlander также вошли в топ-10.

Kia Sportage

Топ-10 самых продаваемых моделей на рынке авто с пробегом в ценовом сегменте от 1 500 000 до 3 000 000 рублей, Россия, 2023 год

БрендМодельДоля в ценовом сегменте от 1 500 000 до 3 000 000 рублей

ToyotaCamry4%
KiaSportage3%
HyundaiCreta2,4%
ToyotaRAV42%
VolkswagenTiguan1,8%
HyundaiSanta Fe1,7%
KiaOptima1,6%
MazdaCX-51,55%
HyundaiSolaris1,5%
MitsubishiOutlander1,4%

Топ популярных и бюджетных: самые востребованные модели на рынке автомобилей с пробегом в ценовой категории до 1 500 000 рублей

В рейтинге наиболее продаваемых на рынке автомобилей с пробегом бюджетных моделей первое место по итогам 2023 года занимает Lada Priora. На второй позиции – Lada Granta, на третьей – Lada 2114 Samara. Четвертое место занимает Ford Focus, пятое – Lada Kalina. В десятку лидеров по продажам на рынке автомобилей с пробегом в сегменте до 1 500 000 рублей также вошли в порядке убывания: Lada 2107, Lada 4x4 (Нива), Hyundai Solaris, Kia Rio, Lada 2110.

Lada Granta '2018–н.в.

Топ-10 самых продаваемых моделей на рынке авто с пробегом в ценовом сегменте до 1 500 000 рублей, Россия, 2023 год

БрендМодельДоля в продажах в ценовом сегменте до
1 500 000 рублей
LadaPriora3,5%
LadaGranta3,2%
Lada2114 Samara2,6%
FordFocus2,5%
LadaKalina2,4%
Lada21072,1%
Lada4x4 (Нива)2%
HyundaiSolaris1,95%
KiaRio1,8%
Lada2 1101,8%

Россия авторынок авто с пробегом

 

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