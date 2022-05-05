Новинки ×

Toyota готовит к премьере новый бюджетный седан: первые фото

05.05.2022 253 0 0

«Четырехдверка» будет адресована развивающимся рынкам. По предварительным данным, ее построят на платформе Daihatsu. Полноценную премьеру модель справит уже в этом году.

 

Очередные снимки замаскированного автомобиля прилетели из Таиланда, их опубликовало местное издание Headlightmag, которое утверждает, что в объектив угодил будущий седан Тойоты. А если точнее – Toyota Yaris следующей генерации. Напомним, имя Ярис носит не только маленький хэтч для Европы и Японии, созданный на современной «тележке» GA-B, но и простенькое семейство (седан и хэтчбек серии XP150) на растянутой версии старой B-платформы, предназначенное в основном для стран Юго-Восточной Азии, Южной Америки и Ближнего Востока. К слову, на некоторых рынках бюджетная «четырехдверка» представлена как Vios. При этом, что любопытно, в том же Таиланде параллельно с таким Ярисом-седаном (там у него фамилия Ativ) еще продают отдельную родственную модель Vios – она на полступеньки выше. Не исключено, что в этой стране новый седан придет на смену и Yaris Ativ, и Vios.

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

По данным Headlightmag, в основу «четырехдверки» ляжет платформа DNGA (Daihatsu New Global Architecture; компания Daihatsu принадлежит Тойоте), которая является разновидностью тойотовской TNGA (Toyota New Global Architecture). На этой же «тележке» построены, например, паркетники-близнецы Toyota Raize и Daihatsu Rocky. 

Белый седан — актуальный Toyota Yaris Ativ для Таиланда, красный — нынешний Vios для тайского же рынка
1 / 5
Белый седан — актуальный Toyota Yaris Ativ для Таиланда, красный — нынешний Vios для тайского же рынка
2 / 5
Белый седан — актуальный Toyota Yaris Ativ для Таиланда, красный — нынешний Vios для тайского же рынка
3 / 5
Белый седан — актуальный Toyota Yaris Ativ для Таиланда, красный — нынешний Vios для тайского же рынка
4 / 5
Белый седан — актуальный Toyota Yaris Ativ для Таиланда, красный — нынешний Vios для тайского же рынка
5 / 5

Тестовый Yaris, как полагается, упакован в плотный камуфляж, но это не помешало тайскому изданию разглядеть мотивы концепта Daihatsu DN F-Sedan, показанного в Индонезии еще в 2017 году. Те самые «мотивы» — это, видимо, довольно агрессивный передний бампер, узкие фары и радиаторная решетка с горизонтальными полосками.

Концепт Daihatsu DN F-Sedan

Предполагается, что в Таиланде новый седан Toyota Yaris на первом этапе предложат с бензиновым мотором 1.2. Позже модель якобы получит гибридную версию с установкой на основе двигателя 1.5.

Премьера новинки намечена на третий квартал 2022-го. А вот хэтчбека не будет – по крайней мере, в этом году. 

седан авторынок шпионские фото новинки Toyota Toyota Vios Toyota Yaris

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто с пробегом BMW X5 с пробегом: опасный тюнинг, вода в салоне и гирлянда пиктограмм неисправностей Вовсе не BMW изобрели кроссовер, и даже не баварцы сделали внедорожник престижным и комфортным транспортным средством. Но именно BMW и первый Х5 в кузове E53 стал по-настоящему культовым. По... 79 0 0 05.05.2022
Статьи / Авто недели Тяжелое топливо – легкая жизнь: стоит ли покупать Peugeot 508 за миллион рублей Любовь к бизнес-седанам в России немного угасла, но ее наследие остается на вторичном рынке. Самый популярный вариант – конечно же, Toyota Camry, но есть и много альтернатив: Ford Mondeo или... 212 1 0 05.05.2022
Статьи / Гаджеты Двойная мощность под контролем. Обзор цифрового компрессора BERKUT SPEC-19 BERKUT SPEC-19 – это наиболее мощный компрессор из семейства устройств с автоматическим отключением и питанием от прикуривателя. Что означает подобный статус и чем необычна новая модель? 142 0 0 05.05.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 15 литров, 600 сил и полный комфорт: тест-драйв Урал-ТМ Барс за 20 миллионов Я не очень люблю серийные машины, которые прошли какую-то модернизацию. От них почти всегда веет какой-то небрежностью, кустарщиной, невниманием к деталям, а в самых запущенных случаях – син... 23631 1 22 14.01.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Купить за 180 000 и вложить 3 000 000: опыт владения Jaguar XJR 1995 года Классические старые Ягуары – одни из самых трудных в обслуживании и дорогих в содержании машин. Баснословные цены на несерьезные мелочи, крайне затрудненная диагностика любых проблем... А ор... 16192 20 13 30.12.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Тест нового VW Caddy: только передний привод и один мотор, цифровые приборы и цена от 2 млн Сколько-сколько? Все верно: Caddy пятого поколения стоит от 1 986 300 – и это в варианте Cargo V, а за пассажирскую версию просят минимум 2 274 400 рублей. Что мы получаем за кругленькую сум... 11143 12 14 20.12.2021
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings