Toyota готовит к премьере новый бюджетный седан: первые фото

Очередные снимки замаскированного автомобиля прилетели из Таиланда, их опубликовало местное издание Headlightmag, которое утверждает, что в объектив угодил будущий седан Тойоты. А если точнее – Toyota Yaris следующей генерации. Напомним, имя Ярис носит не только маленький хэтч для Европы и Японии, созданный на современной «тележке» GA-B, но и простенькое семейство (седан и хэтчбек серии XP150) на растянутой версии старой B-платформы, предназначенное в основном для стран Юго-Восточной Азии, Южной Америки и Ближнего Востока. К слову, на некоторых рынках бюджетная «четырехдверка» представлена как Vios. При этом, что любопытно, в том же Таиланде параллельно с таким Ярисом-седаном (там у него фамилия Ativ) еще продают отдельную родственную модель Vios – она на полступеньки выше. Не исключено, что в этой стране новый седан придет на смену и Yaris Ativ, и Vios.
По данным Headlightmag, в основу «четырехдверки» ляжет платформа DNGA (Daihatsu New Global Architecture; компания Daihatsu принадлежит Тойоте), которая является разновидностью тойотовской TNGA (Toyota New Global Architecture). На этой же «тележке» построены, например, паркетники-близнецы Toyota Raize и Daihatsu Rocky.
Тестовый Yaris, как полагается, упакован в плотный камуфляж, но это не помешало тайскому изданию разглядеть мотивы концепта Daihatsu DN F-Sedan, показанного в Индонезии еще в 2017 году. Те самые «мотивы» — это, видимо, довольно агрессивный передний бампер, узкие фары и радиаторная решетка с горизонтальными полосками.
Предполагается, что в Таиланде новый седан Toyota Yaris на первом этапе предложат с бензиновым мотором 1.2. Позже модель якобы получит гибридную версию с установкой на основе двигателя 1.5.
Премьера новинки намечена на третий квартал 2022-го. А вот хэтчбека не будет – по крайней мере, в этом году.
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