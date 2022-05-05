Toyota готовит к премьере новый бюджетный седан: первые фото

«Четырехдверка» будет адресована развивающимся рынкам. По предварительным данным, ее построят на платформе Daihatsu. Полноценную премьеру модель справит уже в этом году.

Очередные снимки замаскированного автомобиля прилетели из Таиланда, их опубликовало местное издание Headlightmag, которое утверждает, что в объектив угодил будущий седан Тойоты. А если точнее – Toyota Yaris следующей генерации. Напомним, имя Ярис носит не только маленький хэтч для Европы и Японии, созданный на современной «тележке» GA-B, но и простенькое семейство (седан и хэтчбек серии XP150) на растянутой версии старой B-платформы, предназначенное в основном для стран Юго-Восточной Азии, Южной Америки и Ближнего Востока. К слову, на некоторых рынках бюджетная «четырехдверка» представлена как Vios. При этом, что любопытно, в том же Таиланде параллельно с таким Ярисом-седаном (там у него фамилия Ativ) еще продают отдельную родственную модель Vios – она на полступеньки выше. Не исключено, что в этой стране новый седан придет на смену и Yaris Ativ, и Vios.

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По данным Headlightmag, в основу «четырехдверки» ляжет платформа DNGA (Daihatsu New Global Architecture; компания Daihatsu принадлежит Тойоте), которая является разновидностью тойотовской TNGA (Toyota New Global Architecture). На этой же «тележке» построены, например, паркетники-близнецы Toyota Raize и Daihatsu Rocky.

Белый седан — актуальный Toyota Yaris Ativ для Таиланда, красный — нынешний Vios для тайского же рынка 1 / 5 Белый седан — актуальный Toyota Yaris Ativ для Таиланда, красный — нынешний Vios для тайского же рынка 2 / 5 Белый седан — актуальный Toyota Yaris Ativ для Таиланда, красный — нынешний Vios для тайского же рынка 3 / 5 Белый седан — актуальный Toyota Yaris Ativ для Таиланда, красный — нынешний Vios для тайского же рынка 4 / 5 Белый седан — актуальный Toyota Yaris Ativ для Таиланда, красный — нынешний Vios для тайского же рынка 5 / 5

Тестовый Yaris, как полагается, упакован в плотный камуфляж, но это не помешало тайскому изданию разглядеть мотивы концепта Daihatsu DN F-Sedan, показанного в Индонезии еще в 2017 году. Те самые «мотивы» — это, видимо, довольно агрессивный передний бампер, узкие фары и радиаторная решетка с горизонтальными полосками.



Концепт Daihatsu DN F-Sedan

Предполагается, что в Таиланде новый седан Toyota Yaris на первом этапе предложат с бензиновым мотором 1.2. Позже модель якобы получит гибридную версию с установкой на основе двигателя 1.5.



Премьера новинки намечена на третий квартал 2022-го. А вот хэтчбека не будет – по крайней мере, в этом году.