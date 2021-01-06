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  • Toyota готовит Land Cruiser следующего поколения: новые изображения

Toyota готовит Land Cruiser следующего поколения: новые изображения

06.01.2021 16979 0 1

Очередной художник представил собственное видение внедорожника, который может получить индекс 300. Ожидается, что модель официально представят весной 2021 года.

 

Японская компания наладила выпуск Toyota Land Cruiser ещё в 1951 году: с тех пор модель успела сменить несколько поколений и индексов. Производство внедорожника актуальной генерации – с приставкой 200 к названию – появилось в 2007 году. За минувшие годы автомобиль несколько раз обновился, но теперь назрела очередная смена поколения. По слухам, которым пока нет официального подтверждения, новому Land Cruiser присвоят индекс 300.

В Toyota пока не намекали на то, как будет выглядеть новый Land Cruiser: нет ни официальных эскизов, ни тизеров. Так что на сегодняшний день у художников есть возможность пофантазировать о внешности будущего внедорожника. Один из вариантов дизайнер опубликовал на своей странице в соцсети Intagram (@lomaia_design). 

Судя по представленным рендерам, у автомобиля будут резкие «рубленые» формы и линии, останутся фирменные квадратные колёсные арки и высокий клиренс. На передней части видна крупная решётка радиатора и большой воздухозаборник с «противотуманками», узкая горизонтально расположенная головная оптика и капот с рельефными выштамповками.

На боковинах следующего Toyota Land Cruiser художник нарисовал установленные заподлицо дверные ручки, однако боковые зеркала заднего вида обычные, а не заменены камерами. Вид со стороны кормы не представлен. 

Ожидается, что габариты внедорожника почти не изменятся. Напомним, в длину нынешний LC200 растянулся до 4950 мм, в ширину – до 1980 мм, в высоту – до 1955 мм, а расстояние между осями равно 2850 мм. Клиренс у актуальной версии составляет 225 мм. По предварительным данным, платформа у нового Land Cruiser останется прежней (он делит «тележку» с Lexus LX).

Никаких официальных данных о «начинке» Land Cruiser следующего поколения пока нет. Не исключено, что в его моторной гамме будет гибридная установка, в основу которой ляжет бензиновый турбомотор V6 объёмом 3,5 литра (по слухам, его мощность составит около 300 л.с., а отдача электромотора составит 180 л.с.). Кроме того, в линейку может войти и турбодизель объёмом 3,3 литра.

На фото: Toyota Land Cruiser 200
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На фото: Toyota Land Cruiser 200
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Отметим, в США актуальный полноприводный внедорожник оснащается 386-сильным двигателем V8 DOHC объёмом 5,7 литра, его максимальный крутящий момент составляет 543 Нм. Он идёт в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. На нашем рынке базовым является 309-сильный бензиновый мотор объёмом 4,6 литра. В качестве альтернативы предлагается 249-сильный твинтурбодизель объёмом 4,5 литра. Оба варианта идут в комплекте с 6АКП.

В Штатах спрос на актуальный Land Cruiser нельзя назвать высоким. Так, по итогам 2019-го дилеры реализовали на этом рынке всего 3536 экземпляров (+9,3%). В сегменте «золото» принадлежит Chevrolet Tahoe (101 189 шт., -3%), на втором месте располагается Ford Expedition (88 830 шт., +36%), а замыкает тройку лидеров Chevrolet Suburban (51 928 шт., -14%).

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