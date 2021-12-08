Гибридные авто ×
  • Toyota готовит Prius следующего поколения: модель может получить новую платформу

Toyota готовит Prius следующего поколения: модель может получить новую платформу

08.12.2021 136 0 0

Японская компания намерена продолжать выпускать гибрид Prius наряду с полностью электрическими новинками.

 

Toyota Prius на сегодняшний день остаётся одним из самых популярных гибридов во всем мире. Актуальная модель четвёртого поколения была представлена в 2015-ом, а рестайлинг она пережила спустя три года. Одним из главных рынков для Приуса являются Штаты. За «ковидный» 2020-ый клиенты купили 43 525 экземпляров (на 37,6% меньше, чем годом ранее). В текущем году показатели модели в США выросли: с января по ноябрь клиенты купили 55 064 единицы (почти на 40% больше, чем за первые 11 месяцев 2020-го).

На фото: актуальный гибрид Toyota Prius (версия для европейского рынка)

В Европе результаты Toyota Prius намного скромнее, но и это рынок японская марка в дальнейшем обходить стороной не намерена. В кризисном прошлом году модель разошлась в Старом Свете тиражом в 4605 шт., что на 38,2% меньше, чем в 2019-ом. В текущем году показатели гибрида продолжают снижаться: с января по октябрь (более свежих данных пока нет) дилеры реализовали здесь 2693 шт. (на 32,6% меньше, чем за первые десять месяцев 2020-го).

Ранее предполагалось, что Toyota представит Prius нового поколения в 2022 году. Позже появились сомнения в этом плане, ведь производитель активно взялся за развитие собственных электромобилей, а значит, мог решить не тратиться на разработку новых гибридов (тем более с учётом того, что в той же Европе, к примеру, планируют в дальнейшем ввести запрет на выпуск новых автомобилей с ДВС).

Однако планы по выпуску Приуса пятой генерации в 2022 году подтверждает британское издание Autocar со ссылкой на вице-президента Toyota Europe Андреа Карлуччи. По его словам, Prius в течение долгих лет является иконой для Toyota, кроме того, модель стала пионером в области электрификации. Он добавил, что не может раскрывать подробности, но намекнул, что новое поколение ждать стоит, при этом в компании намерены убедиться, что Приус по-прежнему будет лидером сегмента в плане используемых технологий.

По словам представителя компании, в Европе Toyota будет в большей степени фокусироваться на электрокарах (здесь планируется ускорение в развитии), однако в глобальном масштабе «центр тяжести» бренда по-прежнему формируется вокруг гибридов.

Официальных технических данных о будущей новинке пока нет, но в издании отметили, что в основу Toyota Prius пятого поколения может лечь платформа E3. Эту архитектуру компания разрабатывает для европейского рынка, предполагается, что она будет сочетать в себе различные элементы платформ TNGA-C и e-TNGA (на ней базируется представленный в конце октября кроссовер bZ4X). На новой «тележке» E3 можно будет выпускать полностью электрические автомобили, а также «обычные» и подключаемые гибриды.

Какой именно окажется «начинка» нового Toyota Prius пока не сообщается. Не исключено, что компания воспользуется наработками, которые были использованы для создания гибридной системы нового поколения, которой оснастили Toyota Corolla Cross для Европы. Напомним, в её состав вошли 2,0-литровый четырёхцилиндровый бензиновый «атмосферник» семейства Dynamic Force, электромотор и электромеханический вариатор. Совокупная отдача этой установки у паркетника составляет 197 л.с.

Напомним, ранее сообщалось, что у Toyota Prius нового поколения будет также водородная версия. По предварительным данным, такой Приус может выйти на рынок в 2025 году.

авторынок новинки гибридные авто Toyota Toyota Prius

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Дрифт Дрифт и сервис: новые покрышки после каждого заезда – а что с остальным обслуживанием? Всем известно, что основной расходный материал в дрифте – это шины, ведь главные условия хорошего заезда – скорость, угол заноса и густые клубы дыма из-под колес. Но как вообще живут и обслу... 95 0 0 08.12.2021
Статьи / Авто недели Дороже новой, но за что такие деньги: стоит ли покупать Toyota Camry VII XV50 за 2 миллиона Мы много раз пытались этого избежать, предлагая вам взглянуть в сторону Ford Mondeo, Chrysler 300C,  Chevrolet Malibu, Volvo S60, Opel Insignia и других по-своему интересных машин. Но кого... 4578 12 0 07.12.2021
Статьи / Бизнес Можно ли раз и навсегда решить проблему топливных махинаций? Добиться такого результата возможно. Как это сделать – своим опытом делится Станислав Емельянов, управляющий партнер компании MONTRANS, которой как раз-таки и удалось полностью решить вопрос... 500 0 1 07.12.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв V12, подруливающая задняя ось и полмашины запчастей: опыт владения BMW 850 CSi Этой «баварской Феррари», сделанной в первую очередь для рынка США, не повезло появиться на свет во время рецессии, вызванной войной в Персидском заливе и колебаниями нефтяных цен. В какой-т... 17833 9 2 29.07.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Уходящий и приходящий, шумный и тихий, вялый и бодрый: Honda CR-V против Opel Grandland X Кроме того, что оба этих автомобиля – импортные кроссоверы, общего у них нет вообще ничего. Почему бы не столкнуть лбами принципиально разные конструкторские школы, дизайнерский подход и фил... 16709 11 5 12.08.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Чёрный хром против ржавчины, идеальная АКП и маловато клиренса: тест нового Chevrolet Tahoe Настал праздник на улочке, на которой живут немногочисленные поклонники Больших Американских Внедорожников: в Россию приехали новые Chevrolet Tahoe и Cadillac Escalade. И если раньше это был... 15529 3 3 21.07.2021
Обсуждаемое
78 Седан С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211
62 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
50 Авторынок Обрушение Xray и полная картина бедствия: чем закончился для Автоваза 2020 год?
Больше
Change privacy settings