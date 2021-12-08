Toyota готовит Prius следующего поколения: модель может получить новую платформу

Toyota Prius на сегодняшний день остаётся одним из самых популярных гибридов во всем мире. Актуальная модель четвёртого поколения была представлена в 2015-ом, а рестайлинг она пережила спустя три года. Одним из главных рынков для Приуса являются Штаты. За «ковидный» 2020-ый клиенты купили 43 525 экземпляров (на 37,6% меньше, чем годом ранее). В текущем году показатели модели в США выросли: с января по ноябрь клиенты купили 55 064 единицы (почти на 40% больше, чем за первые 11 месяцев 2020-го).



На фото: актуальный гибрид Toyota Prius (версия для европейского рынка)

В Европе результаты Toyota Prius намного скромнее, но и это рынок японская марка в дальнейшем обходить стороной не намерена. В кризисном прошлом году модель разошлась в Старом Свете тиражом в 4605 шт., что на 38,2% меньше, чем в 2019-ом. В текущем году показатели гибрида продолжают снижаться: с января по октябрь (более свежих данных пока нет) дилеры реализовали здесь 2693 шт. (на 32,6% меньше, чем за первые десять месяцев 2020-го).

Ранее предполагалось, что Toyota представит Prius нового поколения в 2022 году. Позже появились сомнения в этом плане, ведь производитель активно взялся за развитие собственных электромобилей, а значит, мог решить не тратиться на разработку новых гибридов (тем более с учётом того, что в той же Европе, к примеру, планируют в дальнейшем ввести запрет на выпуск новых автомобилей с ДВС).



Однако планы по выпуску Приуса пятой генерации в 2022 году подтверждает британское издание Autocar со ссылкой на вице-президента Toyota Europe Андреа Карлуччи. По его словам, Prius в течение долгих лет является иконой для Toyota, кроме того, модель стала пионером в области электрификации. Он добавил, что не может раскрывать подробности, но намекнул, что новое поколение ждать стоит, при этом в компании намерены убедиться, что Приус по-прежнему будет лидером сегмента в плане используемых технологий.

По словам представителя компании, в Европе Toyota будет в большей степени фокусироваться на электрокарах (здесь планируется ускорение в развитии), однако в глобальном масштабе «центр тяжести» бренда по-прежнему формируется вокруг гибридов.



Официальных технических данных о будущей новинке пока нет, но в издании отметили, что в основу Toyota Prius пятого поколения может лечь платформа E3. Эту архитектуру компания разрабатывает для европейского рынка, предполагается, что она будет сочетать в себе различные элементы платформ TNGA-C и e-TNGA (на ней базируется представленный в конце октября кроссовер bZ4X). На новой «тележке» E3 можно будет выпускать полностью электрические автомобили, а также «обычные» и подключаемые гибриды.

Какой именно окажется «начинка» нового Toyota Prius пока не сообщается. Не исключено, что компания воспользуется наработками, которые были использованы для создания гибридной системы нового поколения, которой оснастили Toyota Corolla Cross для Европы. Напомним, в её состав вошли 2,0-литровый четырёхцилиндровый бензиновый «атмосферник» семейства Dynamic Force, электромотор и электромеханический вариатор. Совокупная отдача этой установки у паркетника составляет 197 л.с.



Напомним, ранее сообщалось, что у Toyota Prius нового поколения будет также водородная версия. По предварительным данным, такой Приус может выйти на рынок в 2025 году.

