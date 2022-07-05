Toyota Highlander с «турбочетверкой» вместо V6: теперь и в Европе. Есть и другие обновки

Новый турбомотор появится у кроссовера только на некоторых «старосветских» рынках, в остальных странах региона у модели по-прежнему будет гибридная установка.

Трехрядный кросс Toyota Highlander добрался до Западной Европы, лишь перейдя в четвертое поколение, да и то с опозданием: такой SUV дебютировал еще в 2019-м, европейцам же он доступен с 2021-го. Однако с обновками компания решила не затягивать: «старосветский» посвежевший Хайлендер представлен всего через пару месяцев после премьеры американского варианта.

В Западной Европе большой паркетник все так же доступен только в виде гибрида с установкой на основе четырехцилиндрового «атмосферника» 2.5 (совокупная отдача – 248 л.с.). А вот в странах Восточной Европы 2023 модельный год принес Highlander новый двигатель: как и в Штатах, там модель предложена с бензиновой «турбочетверкой» 2.4, которая пришла на смену атмосферному V6 3.5. Турбодвижок с комбинированным впрыском и двухпоточным турбокомпрессором дебютировал на Lexus NX второй генерации, но для кроссовера Тойоты его слегка «придушили»: 269 л.с. и 419 Нм (на Лексусе мотор выдает 279 л.с. и 430 Нм). Атмосферная «шестерка» мощнее (299 л.с.), однако крутящий момент у нее гораздо скромнее (357 Нм).﻿

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Европейский Highlander также обзавелся виртуальной «приборкой» (12,3 дюйма), у которой четыре режима отображения (к слову, американский кросс тоже получил цифровые приборы лишь в 2023 модельном году, тогда как китайский такие имеет изначально). Еще SUV положена новая продвинутая мультимедийная система Toyota Smart Connect с голосовым управлением, хотя экран больше не стал (12,3 дюйма; в Западной Европе такой вроде бы уже «в базе», в Восточной Европе версиям попроще могли оставить более компактные дисплеи). Площадку для беспроводной зарядки перенесли из расположенного между передними креслами бокса на полку центральной консоли.



Кроме того, расширено количество вариантов отделки интерьера, а кузов кроссовера может быть окрашен в новый темно-зеленый «металлик». Наконец, «старосветский» SUV обрел новые 20-дюймовые черные диски.

В Европе уже принимают заказы на Toyota Highlander-2023, первые поставки начнут в четвертом квартале текущего года.