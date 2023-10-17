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  • Toyota Hilux GR Sport 2024 модельного года: увеличенный дорожный просвет и иные тормоза

Toyota Hilux GR Sport 2024 модельного года: увеличенный дорожный просвет и иные тормоза

17.10.2023 136 0 0

Пикап японской марки выпускается только с двухрядной кабиной, силовой агрегат трогать не стали, однако обновление коснулось подвески.

Грузовик Toyota Hilux восьмого поколения дебютировал в 2015 году, премьера прошла в Таиланде, а обновление эта модель пережила в 2020-м. Версия GR Sport была представлена в 2021 году, а версия для европейского рынка показалась в январе 2022-го. Теперь компания решила довести пикап до 2024 модельного года: такой «оспортивленный» Hilux получил ряд обновок, однако они не коснулись его силового агрегата.

На фото: Toyota Hilux GR Sport II

Посвежевшая версия Toyota Hilux GR Sport II отличается от актуального пикапа за счёт решётки радиатора изменённой формы и с рисунком в виде сетки из горизонтально вытянутых ячеек. У такого грузовика есть различные затемнённые декоративные элементы в экстерьере, а также за колёсными дисками видны красные тормозные суппорты.

Оформление в красно-чёрном сочетании поддерживается и в интерьере. Здесь можно увидеть эмблему GR на передних подголовниках, а ремни безопасности имеют красный цвет. В список стандартного оборудования этого пикапа входит новый мультимедийный комплекс с восьмидюймовым тачскрином, навигационной системой, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Hilux GR Sport II по-прежнему предлагается только с двухрядной кабиной. В ходе обновления к 2024 модельному году грузовик получил изменения в подвеске: так, дорожный просвет вырос на 20 мм (до 235 мм), передняя колея была расширена на 140 мм, а задняя – на 150 мм. Вездеход имеет новые 17-дюймовые легкосплавные колесные диски и внедорожные шины. В результате изменений угол въезда автомобиля вырос с 29 до 30 градусов.

Кроме того, Toyota снабдила посвежевший «оспортивленный» Hilux GR Sport II увеличенными передними дисковыми тормозами. Ещё у модели задние барабанные тормоза уступили место дисковым.

На фото: салон Toyota Hilux GR Sport II

Под капотом пикапа никаких изменений нет, техника такая же, и у «обычного» актуального Hilux. Модель оснащается 204-сильным турбодизелем объёмом 2,8 литра, его максимальный крутящий момент составляет 500 Нм. У GR Sport этот двигатель работает в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач, так как у «штатного» исполнения он может комплектоваться в том числе и механикой.

В европейском подразделении Toyota рассказали о том, что заказы на Hilux GR Sport II на старосветском рынке начнут принимать в первой половине 2024 года, а «живые» продажи начнутся во втором полугодии. Как изменится цена грузовика, пока не известно. Актуальный Hilux GR Sport на одном из крупнейших рынков в Европе – в Германии – можно купить не менее чем за 61 116 евро.

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