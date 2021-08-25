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  • Toyota Hilux GR Sport предложен в двух версиях: не мощнее, зато доступен заниженный пикап

Toyota Hilux GR Sport предложен в двух версиях: не мощнее, зато доступен заниженный пикап

25.08.2021 45 0 0

У каждого из «подогретых» вариантов свой дизайн экстерьера, в салоне тоже есть обновки. Дизель 2.8 на этот раз реформы не затронули, и все же от исходной модели новые исполнения отличаются не только декором.

 

Пикап Toyota Hilux уже носил шильдик GR Sport, но то был дорестайл, да и продавали эти машины лишь в Южной Америке и Африке, причем ограниченными партиями. Теперь же «спортом» стал обновленный грузовик (обычную модель модернизировали в прошлом году), и без всякого лимита – по крайней мере, в Таиланде, где и дебютировал такой Hilux. При этом у тайского пикапа сразу две версии GR Sport с разным дизайном – полноприводная Hi-Floor и заднеприводная Lo-Floor, обе имеют двухрядную кабину. Напомним, там полное имя модели звучит как Toyota Hilux Revo.

Toyota Hilux Revo GR Sport Hi-Floor
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Toyota Hilux Revo GR Sport Hi-Floor
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Toyota Hilux Revo GR Sport Hi-Floor
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Toyota Hilux Revo GR Sport Hi-Floor
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Toyota Hilux Revo GR Sport Hi-Floor
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Итак, грузовик в исполнении GR Sport Hi-Floor отличился более массивным обвесом, при этом бамперы и накладки на колесных арках окрашены в цвет кузова. Радиаторная решетка такого Hilux – с сеткой, вдобавок на ней вместо привычной эмблемы красуется надпись с названием марки. По бокам и на корме машины есть наклейки фирменных для подразделения GR красного и черного цветов. Пикап «стоит» на 18-дюймовых затемненных колесах. Дорожный просвет Toyota Hilux Revo GR Sport Hi-Floor – 217 мм. А еще «высокому» пикапу достались однотрубные амортизаторы.

Toyota Hilux Revo GR Sport Hi-Floor
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Toyota Hilux Revo GR Sport Hi-Floor
2 / 6
Toyota Hilux Revo GR Sport Hi-Floor
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Toyota Hilux Revo GR Sport Hi-Floor
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Toyota Hilux Revo GR Sport Hi-Floor
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Toyota Hilux Revo GR Sport Hi-Floor
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Главная «фишка» Hilux Revo GR Sport Lo-Floor – заниженная подвеска, дорожный просвет этой версии составляет всего 164 мм. У такого грузовика стандартная радиаторная решетка, но без хрома, плюс у него свой обвес и 17-дюймовые колеса. Также обе версии GR Sport получили красные тормозные суппорты.

Интерьер спортивных пикапов тоже оформлен в красном и черном цветах, есть спортивные рулевое колесо и кресла (сиденья обиты «кожей» и замшей), на педалях – металлические накладки. Мультимедийная система с 8-дюймовым тачскрином входит в список стандартного оборудования. В арсенале старшего Hilux Revo GR Sport Hi-Floor еще значатся камеры кругового обзора, круиз-контроль, системы мониторинга «слепых» зон и предупреждения о выходе из занимаемой полосы.

Toyota Hilux Revo GR Sport Lo-Floor
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Toyota Hilux Revo GR Sport Lo-Floor
2 / 5
Toyota Hilux Revo GR Sport Lo-Floor
3 / 5
Toyota Hilux Revo GR Sport Lo-Floor
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Toyota Hilux Revo GR Sport Lo-Floor
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Hilux GR Sport предложен только с топовой версией турбодизеля 1GD-FTV 2.8. Этот мотор модернизировали в прошлом году, и для «спорта» его дорабатывать не стали: он выдает стандартные 204 л.с. и 500 Нм. «Спортивный» пикап доступен только с шестиступенчатым «автоматом», тогда как обычной модели еще положена «механика».

Заниженный пикап стоит от 889 000 бат, что эквивалентно примерно 2 004 000 рублей по актуальному курсу. За Hilux GR Sport Hi-Floor просят минимум 1 299 000 бат – это около 2 929 000 рублей. Позже «спортивные» грузовики, вероятно, доберутся и до других стран. При этом на отдельных рынках у Hilux GR Sport могут оказаться свои особенности.

Toyota Hilux Revo GR Sport Lo-Floor
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