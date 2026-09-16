Гибридные авто ×

Toyota Land Cruiser 300 получил несколько обновок на домашнем рынке

16.09.2026 1848 0 0
Toyota Land Cruiser 300 получил несколько обновок на домашнем рынке

Гамму полноразмерного внедорожника пополнила гибридная версия, которая появится в продаже в родной Японии 1 октября 2026 года.

Марка Toyota начала выпускать свой полноразмерный внедорожник, получивший название Land Cruiser, в 1951 году. SUV актуального поколения – Land Cruiser 300 – дебютировал в июне 2021-го. До полноценного рестайлинга эта модель пока не добралась, однако варианту, предназначенному для домашнего рынка, уже досталась очередная порция обновок, причём на этот раз они затронули и технику.

На фото: гибридный внедорожник Toyota Land Cruiser 300 в исполнении ZX
На фото: гибридный внедорожник Toyota Land Cruiser 300 в исполнении ZX
1 / 3
На фото: гибридный внедорожник Toyota Land Cruiser 300 в исполнении ZX
На фото: гибридный внедорожник Toyota Land Cruiser 300 в исполнении ZX
2 / 3
На фото: гибридный внедорожник Toyota Land Cruiser 300 в исполнении ZX
На фото: гибридный внедорожник Toyota Land Cruiser 300 в исполнении ZX
3 / 3

Как рассказали в пресс-службе Toyota, гамму модели в ближайшем будущем пополнит гибридная версия, которую предложат в двух исполнениях – ZX и GR Sport. В основе параллельной системы лежит бензиновый битурбомотор объёмом 3,4 литра, отдача которого составляет 408 л.с., а максимальный крутящий момент – 650 Нм. Он работает в тандеме с десятиступенчатым автоматом и 54-сильным электродвигателем, крутящий момент которого равен 290 Нм.

На фото: гибридный внедорожник Toyota Land Cruiser 300 GR Sport

Помимо этого, модель во всех трёх исполнениях, включая GX, по-прежнему будет предлагаться с 307-сильным турбодизелем V6 объёмом 3,3 литра (максимальный крутящий момент – 700 Нм). Он тоже идёт в комплекте с десятиступенчатой автоматической коробкой передач. Привод, вне зависимости от начинки, может быть только полным.

На фото: посвежевший внедорожник Toyota Land Cruiser 300 в исполнении GX
На фото: посвежевший внедорожник Toyota Land Cruiser 300 в исполнении GX
1 / 3
На фото: посвежевший внедорожник Toyota Land Cruiser 300 в исполнении GX
На фото: посвежевший внедорожник Toyota Land Cruiser 300 в исполнении GX
2 / 3
На фото: посвежевший внедорожник Toyota Land Cruiser 300 в исполнении GX
На фото: посвежевший внедорожник Toyota Land Cruiser 300 в исполнении GX
3 / 3

Ещё Toyota Land Cruiser 300 2027 модельного года теперь положены: электроусилитель руля, электропривод складывания сидений третьего ряда, двухуровневый пол в багажном отсеке (позволяет перевозить как высокие, так и длинные вещи), а также дополнительные розетки (100 В переменного тока, 1500 Вт) на центральной консоли и с левой стороны багажного отделения.

Гибридному внедорожнику в версии ZX достались изменённые передний и задний бамперы. Помимо этого, его, как и вариант GR Sport снабдили чёрными рейлингами на крыше, небольшим холодильником в салоне, планшетами для пассажиров, расположившихся во втором ряду, акустикой JBL с 14 динамиками, цифровым салонным зеркалом заднего вида, видеорегистратором с функцией съёмки спереди и сзади ТС, системой предупреждения о низком давлении в шинах.

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

Посвежевшему Land Cruiser 300 в исполнении GX положены: серебристые 18-дюймовые колёсные диски, обутые в шины размерность 265/65R18, алюминиевые боковые подножки, чёрная с хромированными вставками радиаторная решётка, боковые зеркала с функцией автоматического складывания, тканевая обивка сидений и полимерные напольные коврики. Всем версиям теперь положено устройство для беспроводной зарядки смартфонов.

Гибридные версии Land Cruiser 300 поступят в продажу на японском рынке 1 октября 2026 года. Их цены уже известны: за вариант с прибавкой ZX попросят не менее 9 801 000 иен (эквивалентно примерно 5,33 млн рублей по текущему курсу), а покупка модификации GR Sport обойдется как минимум в 10 200 300 иен (около 5,55 млн рублей).

внедорожник дизель Япония авторынок новинки гибридные авто Toyota Toyota Land Cruiser 300

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авторынок Что такое премиум сегодня: как возникает ощущение особенного автомобиля Когда-то всё было просто. Хочешь премиальный автомобиль – бери тот, у которого в салоне натуральная кожа, лакированное дерево, а под капотом стоит мотор, способный напомнить окружающим, что... 345 4 1 16.09.2026
Статьи / Практика Ремень в масле, капризные форсунки и скромные аппетиты: плюсы и минусы дизеля Ford EcoBlue Сложившаяся в стране ситуация с бензином как бы намекает, что легковые дизельные двигатели в свое время слишком рано списали со счетов. Сейчас они снова приобрели актуальность, а значит, при... 2761 0 1 16.09.2026
Статьи / Мнение без фильтров Попробуй докажи: почему плохой бензин заставит вас раскошелиться Есть вещи, которые мы покупаем совершенно спокойно. Молоко – смотрим срок годности. Телефон – характеристики. Диван – садимся и проверяем, не провалимся ли к соседям этажом ниже. А бензин пр... 1190 9 1 14.09.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Долой стереотипы: женский взгляд на Hongqi HS3 Иногда автомобиль лучше раскрывается не в руках профессионального испытателя, а в повседневной жизни – когда за рулём оказывается обычный человек, который просто хочет, чтобы машина была кра... 50685 12 1 01.06.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Работяга против клерка: сравнительный тест Huanghai N7 и JAC T9 Пикапы на российском рынке всегда были экзотикой, но после ухода привычных нам автомобильных марок популярность лёгких грузовичков резко выросла. Так, в 2025 году в России продали около 22 т... 47448 8 2 17.04.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Шеф, свободен? Опыт владения Москвичом-2141 «Святогор» Этот Москвич, сойдя с конвейера в неспокойном посткризисном 1999 году, не эксплуатировался, а новеньким ждал своего владельца долгих восемь лет, будучи заброшенным на подземной парковке стол... 14027 11 7 04.06.2026
Обсуждаемое
14 Когда даже задранный мотор радует: опыт владения Mercedes-Benz CL 500...
14 Подъем на холостых: первый тест-драйв Niva Legend 1.8
9 Попробуй докажи: почему плохой бензин заставит вас раскошелиться
Новые комментарии
Change privacy settings