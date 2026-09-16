Toyota Land Cruiser 300 получил несколько обновок на домашнем рынке

Гамму полноразмерного внедорожника пополнила гибридная версия, которая появится в продаже в родной Японии 1 октября 2026 года.

Марка Toyota начала выпускать свой полноразмерный внедорожник, получивший название Land Cruiser, в 1951 году. SUV актуального поколения – Land Cruiser 300 – дебютировал в июне 2021-го. До полноценного рестайлинга эта модель пока не добралась, однако варианту, предназначенному для домашнего рынка, уже досталась очередная порция обновок, причём на этот раз они затронули и технику.

На фото: гибридный внедорожник Toyota Land Cruiser 300 в исполнении ZX 1 / 3 На фото: гибридный внедорожник Toyota Land Cruiser 300 в исполнении ZX 2 / 3 На фото: гибридный внедорожник Toyota Land Cruiser 300 в исполнении ZX 3 / 3

Как рассказали в пресс-службе Toyota, гамму модели в ближайшем будущем пополнит гибридная версия, которую предложат в двух исполнениях – ZX и GR Sport. В основе параллельной системы лежит бензиновый битурбомотор объёмом 3,4 литра, отдача которого составляет 408 л.с., а максимальный крутящий момент – 650 Нм. Он работает в тандеме с десятиступенчатым автоматом и 54-сильным электродвигателем, крутящий момент которого равен 290 Нм.

На фото: гибридный внедорожник Toyota Land Cruiser 300 GR Sport

Помимо этого, модель во всех трёх исполнениях, включая GX, по-прежнему будет предлагаться с 307-сильным турбодизелем V6 объёмом 3,3 литра (максимальный крутящий момент – 700 Нм). Он тоже идёт в комплекте с десятиступенчатой автоматической коробкой передач. Привод, вне зависимости от начинки, может быть только полным.

На фото: посвежевший внедорожник Toyota Land Cruiser 300 в исполнении GX 1 / 3 На фото: посвежевший внедорожник Toyota Land Cruiser 300 в исполнении GX 2 / 3 На фото: посвежевший внедорожник Toyota Land Cruiser 300 в исполнении GX 3 / 3

Ещё Toyota Land Cruiser 300 2027 модельного года теперь положены: электроусилитель руля, электропривод складывания сидений третьего ряда, двухуровневый пол в багажном отсеке (позволяет перевозить как высокие, так и длинные вещи), а также дополнительные розетки (100 В переменного тока, 1500 Вт) на центральной консоли и с левой стороны багажного отделения.

Гибридному внедорожнику в версии ZX достались изменённые передний и задний бамперы. Помимо этого, его, как и вариант GR Sport снабдили чёрными рейлингами на крыше, небольшим холодильником в салоне, планшетами для пассажиров, расположившихся во втором ряду, акустикой JBL с 14 динамиками, цифровым салонным зеркалом заднего вида, видеорегистратором с функцией съёмки спереди и сзади ТС, системой предупреждения о низком давлении в шинах.

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Посвежевшему Land Cruiser 300 в исполнении GX положены: серебристые 18-дюймовые колёсные диски, обутые в шины размерность 265/65R18, алюминиевые боковые подножки, чёрная с хромированными вставками радиаторная решётка, боковые зеркала с функцией автоматического складывания, тканевая обивка сидений и полимерные напольные коврики. Всем версиям теперь положено устройство для беспроводной зарядки смартфонов.

Гибридные версии Land Cruiser 300 поступят в продажу на японском рынке 1 октября 2026 года. Их цены уже известны: за вариант с прибавкой ZX попросят не менее 9 801 000 иен (эквивалентно примерно 5,33 млн рублей по текущему курсу), а покупка модификации GR Sport обойдется как минимум в 10 200 300 иен (около 5,55 млн рублей).