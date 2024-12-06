Toyota Land Cruiser 70 лишился мотора V8 на главном рынке и получил новую версию с МКП

Главным рынком для вечно молодого Toyota Land Cruiser 70 является Австралия, здесь легендарный внедорожник теперь доступен только с 2,8-литровым 4-цилиндровым турбодизелем, а древний, но более статусный 4,5-литровый турбодизель V8 отправлен в отставку. Вместе с тем 4-цилиндровый мотор отныне сочетается не только с 6-ступенчатым «автоматом», но и с 5-ступенчатой «механикой».

Toyota Land Cruiser 70 выпускается с 1984 года и до сих пор продаётся Австралии, ЮАР и на Ближнем Востоке. В прошлом году классический внедорожник пережил очередной рестайлинг и обзавёлся 2,8-литровым 4-цилиндровым турбодизелем 1GD-FTV стандарта Euro 5, хорошо известным по другим моделям Toyota, на Land Cruiser 70 его максимальная отдача в сочетании с 6-ступенчатой гидромеханической АКП составляет 204 л.с. при 3000-3400 об/мин и 500 Нм при 1600-2800 об/мин.

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4,5-литровый турбодизель V8 (заводской индекс 1VD-FTV) на Toyota Land Cruiser 70 сочетается только с 5-ступенчатой «механикой», его максимальная отдача — 205 л.с при 3400 об/мин и 430 Нм при 1200-3400 об/мин. Этот мотор всё ещё доступен для «семидесятки» в ЮАР и на Ближнем Востоке, а вот в Австралии он уже исчез из прайс-листов.

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По данным австралийского журнала Drive, производство мотора 1VD-FTV будет продолжаться до четвёртого квартала 2025 года, но только чтобы выполнить принятые на него заказы — в Австралии на Toyota Land Cruiser 70 с V8 выстроилась очередь. Полагаем, в конце следующего года «семидесятка» с мотором 1VD-FTV исчезнет и с других рынков.

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Чтобы хоть как-то компенсировать австралийским клиентам невосполнимую утрату, Toyota теперь предлагает Land Cruiser 70 с 4-цилиндровым турбодизелем 1GD-FTV не только в паре с 6-ступенчатым «автоматом», но и с 5-ступенчатой МКП, причём «механика» здесь не такая, как у версии с мотором V8, а с более «короткими» первыми тремя передачами и более «длинной» пятой передачей, первая передача получила усиленный, тройной синхронизатор.

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В привязке к 5-ступенчатой МКП настройки 4-цилиндрового турбодизеля изменены для большего удобства клиентов: максимальная мощность в 204 л.с. достигается при 3200-3400 об/мин, а максимальный крутящий момент снижен до 450 Нм при 2400-3000 об/мин. Вдобавок в связке с МКП 4-цилиндровый двигатель оснащается новым маховиком, подобранным для 12-дюймового сцепления коробки.

Напомним, что в Австралии «семидесятка» доступна в виде 5-дверного универсала, пикапа с однорядной либо двухрядной кабиной и оффроудного «каблучка» Troop Carrier с тремя дверями, высокой крышей и лавками вдоль бортов. Короткобазный 3-дверный Land Cruiser 70 с левым рулём производится для ближневосточного рынка. В Австралии МКП доступна для всех версий Land Cruiser 70, кроме пикапа с однорядной кабиной, цены начинаются от 77 200 австралийских долларов (5,13 млн рублей в переводе по текущему курсу) за версию Troop Carrier на «механике». Самой доступной версией с АКП является «пятидверка» в базовой комплектации WorkMate за 75 600 австралийских долларов (5,03 млн рублей).