Toyota начала продавать две спецверсии спорткара GR Supra в Европе

Речь идёт о «кульминации» актуального поколения – GR Supra A90 Final Edition, а также об облегчённом варианте, который получил название Lightweight EVO.

Японская марка начала выпускать Toyota Supra ещё в 1978 году, модель продержалась на конвейере до 2002-го. Спустя годы компания решила возродить спорткар, в итоге пятое поколение купе дебютировало в начале 2019 года в Детройте (США). Внутризаводской индекс актуальной двухдверки – A90, эта генерация скоро отправится в отставку. Ранее Kolesa.ru уже сообщал о том, что разработчики создали прощальную версию модели, теперь стало известно о том, что европейские дилеры начали принимать заказы на Toyota GR Supra A90 Final Edition.

На фото: Toyota GR Supra A90 Final Edition 1 / 3 На фото: Toyota GR Supra A90 Final Edition 2 / 3 На фото: Toyota GR Supra A90 Final Edition 3 / 3

Напомним, прощальная спецверсия будет доступна не всем: компания решила выпустить GR Supra A90 Final Edition лимитированным тиражом, который насчитывает всего 300 экземпляров. Эти спорткары предназначены только для Японии и Европы. Стоимость особенной двухдверки на домашнем рынке составляет 15 млн иен, а в Старом Свете покупка обойдётся в 142 800 евро, что эквивалентно примерно 13 млн рублей по текущему курсу.

На фото: салон Toyota GR Supra A90 Final Edition 1 / 3 На фото: салон Toyota GR Supra A90 Final Edition 2 / 3 На фото: салон Toyota GR Supra A90 Final Edition 3 / 3

Актуальный спорткар Toyota GR Supra является ближайшим родственником BMW Z4 (индекс – G29). Производство обеих моделей налажено на заводе Magna Steyr, который расположен в Граце (Австрия). Японская двухдверка получила от «донора» шасси и бензиновые двигатели B48 и B58, которые были перенастроены специалистами подразделения Toyota Gazoo Racing.

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Прощальная версия A90 Final Edition получила модернизированный 3,0-литровый шестицилиндровый двигатель B58. В результате всех доработок, о которых мы подробно рассказывали ранее, максимальную отдачу мотора удалось повысить до 435 л.с., а крутящий момент – до 570 Нм. Для сравнения, «стандартные» показатели у европейской двухдверки составляют 340 л.с. и 500 Нм. Особенному варианту в пару предлагается только шестиступенчатая механическая коробка передач. Привод – исключительно задний, максимальная скорость купе – 270 км/ч.

На фото: Toyota GR Supra Lightweight EVO 1 / 3 На фото: Toyota GR Supra Lightweight EVO 2 / 3 На фото: Toyota GR Supra Lightweight EVO 3 / 3

Второй спецверсией модели, на которую старосветские дилеры начали принимать заказы, является Toyota GR Supra Lightweight EVO. Стоимость этого особенного варианта равна 78 950 евро (около 7,2 млн рублей). Для сравнения, стоимость стартовой версии купе (с двухлитровым четырёхцилиндровым мотором) в Европе равна 63 250 евро (порядка 5,7 млн рублей). В компании не рассказали о том, каким окажется тираж этого варианта.

На фото: салон Toyota GR Supra Lightweight EVO 1 / 3 На фото: салон Toyota GR Supra Lightweight EVO 2 / 3 На фото: салон Toyota GR Supra Lightweight EVO 3 / 3

В списке особенностей экстерьера числятся: чёрный спойлер «утиный хвост» из углепластика, новые вентиляционные отверстия на передних крыльях, а также 19-дюймовые кованые алюминиевые диски матово-чёрного цвета, которые обуты в шины Michelin Pilot Super Sport. Спереди установлены красные тормоза Brembo с эмблемой GR. В салоне «облегчённого» купе установлены спортивные кресла, отделанные алькантарой и с вышитым фирменным знаком GR на подголовнике. Красный цвет используется в том числе для ремней безопасности, а также декора рычага коробки передач.

Двухдверка получила перенастроенные амортизаторы с электронным управлением, более прочный передний стабилизатор, изменённые углы развала передних колёс, алюминиевые стабилизаторы поперечной устойчивости, усиленные резиновые крепления и втулки, а также опора под кузовом. Под капотом у Toyota GR Supra Lightweight EVO находится стандартная 340-сильная 3,0-литровая турбошестёрка (500 Нм). В пару этому двигателю предлагается 6МКП.

В конце прошлого года в СМИ прошёл слух о том, что Toyota GR Supra следующего поколения может получить гибридную установку вместо техники от BMW. Официальной информации о «начинке» будущей новинки пока нет.