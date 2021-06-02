Toyota предлагает в РФ Land Cruiser Prado в юбилейной спецверсии

Toyota в нынешнем году отмечает 70-летний юбилей Land Cruiser. Так, прототип первого внедорожника японского бренда появился в 1951 году. У него под капотом располагалась 85-сильная рядная «шестёрка» объёмом 3,4 литра. Изначально модель называлась BJ, а в 1954-ом её переименовали в Land Cruiser. В 1990 году Toyota Land Cruiser Prado стал автомобилем, объединившим управляемость легкового автомобиля c высоким клиренсом и технологиями для езды по бездорожью.



На фото: Toyota Land Cruiser Prado

Toyota Land Cruiser Prado в 2020 году пережил обновление, в ходе которого получил не только новый список оснащения, но и обзавёлся более мощным дизельным двигателем и новой топовой версией Black Onyx. Теперь компания вывела на российский рынок новую спецсерию внедорожника – 70th Anniversary – её появление приурочено к юбилею модели. Дилеры уже начали принимать заказы на новинку.



Внедорожник Land Cruiser Prado в спецверсии 70th Anniversary (на превью) отличается от других вариантов наличием особых эмблем на задних стойках кузова, кроме того, у таких машин 19-дюймовые легкосплавные колёсные диски, выполненные в оригинальном дизайне. А в салоне имеются юбилейные логотипы на ковриках.



Отметим, новая версия занимает место между исполнением Элеганс Плюс и топовой комплектацией Black Onyx. У юбилейного варианта есть полный комплект функций Toyota Connected Services, речь идёт в том числе о специальном модуле передачи данных со встроенной сим-картой, он позволяет организовать в автомобиле полноценную точку доступа Wi-Fi.

Для управления владельцу нужно скачать мобильное приложение MyT (доступно в App Store и Google Play). В списке функций: «Найти автомобиль», «Планирование маршрута», «Сервис и Техническое обслуживание», «История поездок», «Контроль заряда аккумулятора», «Аварийный ассистент» и другие.



На фото: салон Toyota Land Cruiser Prado

Напомним, в России рамный полноприводный внедорожник Land Cruiser Prado предлагается либо с 4,0-литровым бензиновым двигателем с отдачей в 249 л.с., либо 200-сильным «дизелем» объёмом 2,8 литра. В обоих случаях в комплект идёт только шестиступенчатая автоматическая коробка передач. Максимальная скорость вне зависимости от мотора составляет 175 км/ч.

Цены российской спецверсии внедорожника Toyota Land Cruiser Prado уже известны. Так, вариант автомобиля в прибавкой 70th Anniversary, оснащённый бензиновым двигателем можно купить не менее чем за 4 729 000 рублей, а стартовая стоимость модели с дизельным мотором составляет 4 748 000 рублей.

