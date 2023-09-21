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  • Toyota RAV4 перешёл в новый модельный год, всё внимание – «внедорожной» версии Woodland

Toyota RAV4 перешёл в новый модельный год, всё внимание – «внедорожной» версии Woodland

21.09.2023 436 0 0

По сути, обновки достались лишь одной комплектации, да и тех немного. Технику реформы не затронули.

В нынешнем пятом поколении кроссовер Toyota RAV4 пребывает с 2018 года, более-менее серьезную модернизацию он пережил под конец 2021-го. В Штатах, на своем главном рынке, SUV в этом году ушел в «минус»: по итогам января-июня реализовано 187 017 машин (-7%). И все же Тойота не решилась пока на существенные доработки, предназначенный для Америки кросс лишь слегка освежили, причем, по факту, лишь в одной версии – «внедорожной» Woodland Edition (она запечатлена на всех фирменных фото).

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Напомним, такой «суровый» вариант у американского RAV4 появился в прошлом году, его предлагают исключительно для гибридного кроссовера. Главная техническая фишка Woodland Edition – перенастроенная подвеска, ее дорабатывало тойотовское подразделение TRD (Toyota Racing Development). Особая версия также имеет черные шильдики и аналогичного цвета накладки на патрубках выпускной системы, рейлинги с поперечинами на крыше, «бронзовые» 18-дюймовые диски, внедорожную резину Falken Wildpeak A/T, брызговики и оригинальные всепогодные коврики в салоне.

В новом же модельном году в заднем бампере Toyota RAV4 Woodland Edition появилось специальное крепление – например, можно зафиксировать стойку для перевозки велосипедов. Кроме того, добавлен опциональный пакет Weather Package, в который вошли подогрев передних кресел и кожаного рулевого колеса, датчик дождя, стеклоочистители с функцией антиобледенения.

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Наконец, для RAV4 Woodland Edition теперь предусмотрена двухцветная окраска: кузов может быть выполнен в новом темно-зеленом оттенке или в белом, крыша в обоих случаях будет черной. Кстати, такой зеленый цвет также пополнил палитру версий Adventure и TRD Off-Road (они тоже «внедорожные»). Вот, собственно, и все обновки 2024 модельного года.

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Техника прежняя. У модификации Woodland Edition гибридная установка THS II с бензиновым атмосферником 2.5 (206 л.с.) и электромеханическим вариатором, плюс все гибридные Рафики в Штатах по умолчанию полноприводные, то есть на задней оси установлен дополнительный электродвигатель. Суммарная отдача – 222 л.с. «Традиционный» кроссовер оснащен тем же мотором 2.5 и восьмиступенчатым автоматом, привод передний или полный. Ну а топовый кросс – это подзаряжаемый гибрид Toyota RAV4 Prime, у него тоже установка на основе двигателя 2.5, совокупная мощность – 306 л.с.

На американском рынке продажи RAV4 нового модельного года стартуют в ближайшее время. Цена чисто бензинового кроссовера начинается с отметки в 28 475 долларов, гибрид стоит от 31 475 долларов. За версию Woodland Edition нужно будет отдать минимум 34 695 долларов. Все цены указаны без учета налогов и доставки.

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