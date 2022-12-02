Toyota разработает водородный пикап Hilux H2 на деньги британского правительства

Великобритания уже в 2030 году намерена ввести запрет на продажу новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, а потому во всех сегментах рынка необходимо подготовить экологически чистые альтернативы. Производство электрических пикапов сейчас в ударном порядке осваивают американские производители, но, во-первых, в Америке батарейные грузовички пока только полноразмерные — ни в каждой британской деревне развернёшься, а во-вторых есть области и территории, куда тянуть высоковольтные провода для зарядных терминалов просто нет смысла — слишком дорого либо слишком мало потребителей. Для таких удалённых уголков Великобритании нужны наиболее близкие аналоги дизельных пикапов, то есть c большим запасом хода и быстрой заправкой на колонке. Водород вместо солярки — одно из возможных решений.

Британский завод Toyota Motor Manufacturing UK (TMUK) в Бернастоне (здесь сейчас собирают легковушки Corolla для Европы и их клоны Suzuki Swace) получил более 11 млн фунтов стерлингов от правительственного Центра передовых двигателей (Advanced Propulsion Centre или сокращённо APC) для разработки водородной версии среднеразмерного пикапа Hilux. Средства довольно скромные, к тому же они будут поделены между партнёрами Toyota по этому проекту — компаниями Ricardo, ETL, D2H и Thatcham Research. Свежеобразованный консорциум должен довольно оперативно адаптировать водородную силовую установку седана Toyota Mirai для пикапа: несколько рабочих прототипов должны быть собраны в ручном режиме в Бернастоне в течение 2023 года и отправиться на испытания, затем будет принято решение о мелкосерийном производстве — в том смысле, что будут определены сроки и объёмы такого производства.



Напомним, что Toyota Mirai второго поколения вышел на рынок в 2020 году: этот седан оснащается единственным электромотором на задней оси, его максимальная отдача — 134 кВт (182 л.с.) и 300 Нм. Мощность электрохимического генератора — 128 кВт (174 л.с.). Водород хранится в трёх баках разного объёма, общая масса водорода — 5,6 кг, полной заправки хватает на 650 км пробега по циклу WLTP.

Для водородной конверсии Hilux будут использоваться компоненты силовой установки Mirai без их серьёзной модернизации, то есть характеристики Hilux H2 будут примерно такими же, как у седана, а привод — только задний, что сильно ограничивает возможности пикапа на бездорожье. Зато запас хода на одной заправке может быть повыше, так как, судя по рендерам, для пикапа будут использоваться самые большие из трёх разных баллонов Mirai. Буферная литий-ионная батарея разместится в задней части полуторной кабины Hilux, что несколько ограничит её вместимость.



В общем, получится не самый изящный с технической точки зрения, но вполне рабочий вариант водородного пикапа, который можно будет продавать за разумные деньги, то есть по цене, не сильно превышающей цену Mirai: водородный седан сейчас можно купить в Великобритании за 53 995 фунтов стерлингов, в Германии — за 65 990 евро.

