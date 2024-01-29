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Toyota временно ограничила поставки своих моделей, в том числе Land Cruiser 300 и LC Prado

29.01.2024 222 0 0

Решение связано с недавно выявленной проблемой: речь идёт о нарушениях во время сертификационных испытаний двигателей машин марок японской корпорации.

В автомобильном мире продолжается череда «скандалов», которые теперь затрагивают и японский концерн Toyota Motor. Сегодня пресс-служба производителя сообщила о том, что принято решение временно остановить поставки нескольких моделей. Причина – выявленные фальсификации данных о мощности дизельных двигателей со стороны дочерней компании Toyota Industries Corporation (TICO).

На фото: Toyota Land Cruiser 300 (версия для японского рынка)

Согласно официальному сообщению, подрядчик во время сертификационных испытаний измерял мощность ряда дизелей, используя «электронный блок управления с программным обеспечением, которое отличалось от используемого для массового производства». В Toyota Motor сочли, что это могло привести к неточностям при измерении мощности двигателей.

Как выяснила внутренняя комиссия японского автопроизводителя, речь идёт о дизельных моторах серий 1GD, 2GD и F33A, которые были разработаны «дочкой» Toyota Industries Corporation. При этом в Тойоте повторно проверили серийную продукцию, выпускаемую на заводе TICO, и выяснили, что указанные двигатели соответствуют требуемым стандартам. «Таким образом, нет необходимости прекращать использование затронутых двигателей или транспортных средств», – добавили в компании.

На фото: Toyota Hilux (версия для стран Африки)

Решение временно прекратить поставки автомобилей связано с необходимостью провести повторную сертификацию, тестирование «в присутствии свидетелей» и дать все необходимые разъяснения регулирующим органам касательно ситуации.

Итак, под приостановку отгрузок попали: Toyota Land Cruiser Prado, Toyota Land Cruiser 300, Toyota Hilux (как версия для домашнего рынка, так и глобальный вариант), Toyota Fortuner, продаваемый в странах Азии минивэн Toyota Innova, а также Lexus LX 500d и коммерческие автомобили – Toyota Dyna / Hino Dutro и Toyota Hiace / GranAce.

На фото: Lexus LX 500d (версия для Европы)

Напомним, в конце прошлого года в центре скандала оказалась дочерняя компания Toyota – Daihatsu. Её, в частности, обвинили в фальсификации данных краш-тестов и ряде иных нарушений, затрагивающих безопасность эксплуатации автомобилей. В общей сложности регуляторы выявили более 170 нарушений, напрямую касающихся десятков моделей, которые продаются в том числе под материнским брендом Toyota.

В итоге эти автомобили попали «в опалу»: в список «проблемных» вошли вэны Toyota Pixis, Probox, Roomy и TownAce. Японский концерн принял решение приостановить поставки машин Daihatsu (выпускаемых и под маркой Toyota) как на домашнем рынке, так и за рубежом.

Как стало известно в конце 2023-го, Toyota установила новый рекорд по производству автомобилей на своих заводах по всему миру.

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