Toyota установила новый рекорд по производству автомобилей на заводах по всему миру

Согласно отчёту, опубликованному на официальном сайте Toyota Motor, в течение ноября текущего года заводы, принадлежащие корпорации, в общей сложности выпустили 926 573 автомобиля марок Toyota и Lexus. Этот результат на 11,2% больше по сравнению с ноябрём 2022-го. Производитель также рассказал, что показатель минувшего месяца стал для него абсолютным рекордом по производству машин за отдельный месяц.

На фото: Lexus RX

Помимо этого, в ноябре корпорация выпустила 126 789 машин марки Daihatsu и 14 084 экземпляров Hino. Совокупный объём производства – 1 067 446 автомобилей – оказался на 8,6% больше, чем за тот же месяц годом ранее. Кстати, этот результат тоже стал абсолютным рекордом для Toyota Motor.



В отчёте указано, что за неполный 2023 год (с января по ноябрь) японский производитель выпустил 9 231 068 машин марок Toyota и Lexus, 1 235 045 экземпляров Daihatsu и 145 907 единиц Hino. Совокупный объём выпуска по итогам 11 месяцев составил 10 612 020 автомобилей. Напомним, в начале текущего года в Toyota Motor заявили, что собираются за 2023-й выпустить 10,6 млн машин по всему миру. Остался ещё месяц, так что производитель, очевидно, перевыполнит план.



На фото: Toyota RAV4

Ещё в минувшем ноябре рекордными оказались глобальные продажи автомобилей Toyota Motor: так, автомобили марок Toyota и Lexus разошлись по миру тиражом 905 066 экземпляров, на модели Daihatsu пришлось 69 926 шт., на машины Hino – 11 270 шт. Совокупный объём продаж в итоге составил 986 262 автомобиля. Прирост к ноябрю 2022-го составил 11,6%. За январь-ноябрь текущего года глобальные продажи машин марок, принадлежащих корпорации составили 10 221 720 экземпляров (на 6,9% больше, чем годом ранее).



В Toyota Motor отметили, что высокие продажи стали результатом роста спроса на автомобили марок в крупнейших регионах – Северной Америке, Китае и Европе. Кроме того, роль сыграла востребованность в гибридных автомобилях, которая повышалась на фоне замедления интереса клиентов к электромобилям. В свою очередь, увеличить объёмы производства корпорации удалось за счёт уменьшения влияния глобального кризиса, который связан с дефицитом микрочипов.

На фото: Toyota Corolla

Итоги текущего года по глобальным продажам автомобилей будут подведены в 2024-м. Однако уже известно, что по продажам новых машин в течение первых трёх кварталов среди всех автопроизводителей лидирует Toyota Motor: японцы оставили позади как концерн Volkswagen, так и автогиганта Stellantis. Напомним, VW в этом году пришлось на время останавливать несколько заводов из-за слабого спроса на электромобили.



Напомним, ранее у Toyota был собственный завод в России, здесь выпускались бестселлеры бренда – кроссовер RAV4 и бизнес-седан Camry. Предприятие было отправлено в простой весной 2022 года, официально закрылось осенью, а позже площадка была законсервирована. Весной текущего года руководство Тойоты заключило сделку с ФГУП «НАМИ» (структура Минпромторга РФ), при этом в компании решили обойтись без опциона на обратный выкуп местных активов.