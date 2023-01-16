Toyota надеется увеличить производство автомобилей по итогам 2023 года

Производитель собирается выпустить 10,6 миллиона машин по всему миру. Правда, в компании сразу предупредили о том, что могут не достичь заветной планки, так как проблема с нехваткой комплектующих по-прежнему не решена.

Японская корпорация пока не объявила о продажах машин на глобальном рынке в 2022 году. Известно, что производственный план на прошлый год изначально составлял 9,7 млн автомобилей, выпущенных по всему миру. Однако Тойоте пришлось не единожды останавливать свои заводы из-за нехватки микрочипов (с их дефицитом столкнулись многие производители техники). Как Kolesa.ru сообщал ранее, проблема возникла из-за перебоев с поставками комплектующих из Китая, где периодически вводились «коронавирусные» ограничения при работе производств.

На фото: Toyota Corolla

Известно, что в прошлом году японский производитель не смог выпустить планируемое количество машин (фактический показатель не рассекречен): из-за этого многие клиенты не получили свои автомобили вовремя. Однако, несмотря на продолжающиеся сложности, Toyota сегодня озвучила производственный план на текущий год. Так, в случае, если проблем с комплектующими не будет, корпорация собирается в 2023-м выпустить 10,6 млн автомобилей по всему миру.



При этом в Тойоте сразу предупредили, что фактический результат в нынешнем году может оказаться меньше указанной целевой планки, если проблемы с нехваткой микрочипов так и не будут решены в ближайшее время. Предположительно, если у производителя не получится достичь идеальных условий для выпуска, то количество машин, которые сойдут с конвейеров заводов Toyota по всему миру, окажется примерно на 10% меньше, по сравнению с планом – то есть примерно 9,54 млн единиц.

На фото: Toyota RAV4

По плану, в январе Toyota намерена выпустить во всём мире около 700 тыс. автомобилей. Из них около 200 тыс. сойдут с конвейеров «домашних» предприятий, остальные примерно 500 тыс. производитель собирается выпустить на своих заводах, находящихся за рубежом.



Напомним, в производственном плане Toyota больше нет РФ: в прошлом году компания, как и многие другие иностранные производители, сначала отправила местный завод в длительный простой, затем объявила об увольнении сотрудников (персоналу предложили компенсационные выплаты от двенадцати окладов) и консервации предприятия, расположенного в Санкт-Петербурге. Здесь ранее был налажен выпуск кроссоверов RAV4 и седанов Camry, эти автомобили отправляли и в другие страны.

На фото: завод в Санкт-Петербурге

В конце прошлого месяца министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров рассказал о том, что на мощностях российской площадки Toyota, вероятнее всего, будут выпускать автомобили под другими брендами. Он пояснил, что ведомство совместно с правительством Санкт-Петербурга продолжает изучать различные варианты для «дальнейшего развития и целевого использования производственной площадки». Окончательное решение пока не принято.



В конце минувшей осени стало известно о том, что Toyota намерена поднять цены на свои автомобили в 2023 году. Это связано с подорожанием комплектующих, увеличением затрат производителей на логистику, а также со снижением курса иены. Предполагается, что повышение стоимости машин затронет все рынки, где представлена продукция японской марки. Как изменятся цены, в компании пока не сообщают.