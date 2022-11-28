Toyota намерена поднять цены на свои автомобили в следующем году

Японский автопроизводитель ранее уже отчитался о наличии проблем. Так, в прошлом месяце стало известно о том, что Toyota по итогам текущего года не сможет выполнить план по выпуску автомобилей. Напомним, в 2022-ом производителю пришлось не единожды останавливать свои заводы из-за нехватки микрочипов (с их дефицитом столкнулись многие производители техники). Проблема возникла из-за перебоев с поставками комплектующих из Китая, которые стали следствием ограничений при работе производств из-за коронавируса.

Ранее компания так и не обозначила, на сколько именно меньше машин будет выпущено по итогам года. Известно, что изначально планка была установлена на уровне 9,7 млн единиц. Отметим, в прошлом году показатель Toyota оказался равен 10,08 млн экземпляров (на 9,4% больше, чем в «ковидном» 2020-ом). Очевидно, что невыполнение намеченного годового плана негативно скажется на прибыли японской корпорации.



По информации Kyodo News, почти четверть (23%) крупных компаний в Японии, в том числе и Тойота, рассматривают возможность повысить цены на свою продукцию в следующем году. При этом ещё почти половина (49%) респондентов, участвующих в опросе, пока не приняли окончательного решения насчёт переписывания ценников, но не исключают этого варианта.

На фото: завод Toyota Motor в Великобритании

В агентстве отметили, что проблемы у производителей техники связаны с подорожанием комплектующих, увеличением затрат на логистику, а также со снижением курса национальной валюты. Всё это «больно бьёт» по бизнесу и, в конечном итоге, отражается на выручке.



Как сильно вырастут цены на автомобили Toyota, на данный момент не сообщается. Известно, что повышение стоимости машин затронет все рынки, где представлена продукция марки. Напомним, компания официально прекратила поставлять свои модели в РФ, а также остановила местное производство машин и закрыла петербургский завод. При этом автомобили бренда на российском авторынке есть, правда, теперь их ввозят по схеме параллельного импорта, который был официально разрешён весной этого года. Конечно же, грядущее повышение цен на Тойоты будет заметным в том числе и в РФ.

Напомним, на предприятии Toyota в Санкт-Петербурге был налажен выпуск бестселлеров бренда на российском рынке – седана бизнес-класса Camry и кроссовера RAV4. Согласно статистике АЕБ, в прошлом году «четырёхдверка» разошлась в России тиражом в 31 983 экземпляра (на 16,8% больше, чем в 2020-ом), а на SUV пришлось 38 441 шт. (на 5,5% больше). При этом завод выпускал больше автомобилей, так как часть отправлялась на рынки Армении, Беларуси и Казахстана.



Тем временем Toyota продолжает вкладываться в разработку новинок: одной из них, вероятно, станет новый компактный кроссовер, серийную версию которого могут создать по мотивам концепта bZ Compact SUV. Этот шоу-кар мелькнул ещё в конце прошлого года в рамках большой презентации производителя, а полторы недели назад он засветился на автосалоне в Лос-Анджелесе. Информации о дате дебюта товарного автомобиля пока нет.