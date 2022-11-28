Бизнес ×
  • Toyota намерена поднять цены на свои автомобили в следующем году

Toyota намерена поднять цены на свои автомобили в следующем году

28.11.2022 20 0 0

Процесс переписывания ценников коснётся машин по всему миру: дело в подорожавших комплектующих и снижении курса иены.

 

Японский автопроизводитель ранее уже отчитался о наличии проблем. Так, в прошлом месяце стало известно о том, что Toyota по итогам текущего года не сможет выполнить план по выпуску автомобилей. Напомним, в 2022-ом производителю пришлось не единожды останавливать свои заводы из-за нехватки микрочипов (с их дефицитом столкнулись многие производители техники). Проблема возникла из-за перебоев с поставками комплектующих из Китая, которые стали следствием ограничений при работе производств из-за коронавируса.

Ранее компания так и не обозначила, на сколько именно меньше машин будет выпущено по итогам года. Известно, что изначально планка была установлена на уровне 9,7 млн единиц. Отметим, в прошлом году показатель Toyota оказался равен 10,08 млн экземпляров (на 9,4% больше, чем в «ковидном» 2020-ом). Очевидно, что невыполнение намеченного годового плана негативно скажется на прибыли японской корпорации.

По информации Kyodo News, почти четверть (23%) крупных компаний в Японии, в том числе и Тойота, рассматривают возможность повысить цены на свою продукцию в следующем году. При этом ещё почти половина (49%) респондентов, участвующих в опросе, пока не приняли окончательного решения насчёт переписывания ценников, но не исключают этого варианта.

На фото: завод Toyota Motor в Великобритании

В агентстве отметили, что проблемы у производителей техники связаны с подорожанием комплектующих, увеличением затрат на логистику, а также со снижением курса национальной валюты. Всё это «больно бьёт» по бизнесу и, в конечном итоге, отражается на выручке.

Как сильно вырастут цены на автомобили Toyota, на данный момент не сообщается. Известно, что повышение стоимости машин затронет все рынки, где представлена продукция марки. Напомним, компания официально прекратила поставлять свои модели в РФ, а также остановила местное производство машин и закрыла петербургский завод. При этом автомобили бренда на российском авторынке есть, правда, теперь их ввозят по схеме параллельного импорта, который был официально разрешён весной этого года. Конечно же, грядущее повышение цен на Тойоты будет заметным в том числе и в РФ.

Напомним, на предприятии Toyota в Санкт-Петербурге был налажен выпуск бестселлеров бренда на российском рынке – седана бизнес-класса Camry и кроссовера RAV4. Согласно статистике АЕБ, в прошлом году «четырёхдверка» разошлась в России тиражом в 31 983 экземпляра (на 16,8% больше, чем в 2020-ом), а на SUV пришлось 38 441 шт. (на 5,5% больше). При этом завод выпускал больше автомобилей, так как часть отправлялась на рынки Армении, Беларуси и Казахстана.

Тем временем Toyota продолжает вкладываться в разработку новинок: одной из них, вероятно, станет новый компактный кроссовер, серийную версию которого могут создать по мотивам концепта bZ Compact SUV. Этот шоу-кар мелькнул ещё в конце прошлого года в рамках большой презентации производителя, а полторы недели назад он засветился на автосалоне в Лос-Анджелесе. Информации о дате дебюта товарного автомобиля пока нет.

авторынок производство бизнес Toyota

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Популярные вопросы Что такое электронный ПТС, зачем он нужен и как работает Электронные ПТС в странах ЕАЭС были утверждены еще в 2015 году, реально появились в России в 2018 году, а с 1 ноября 2020 года все новые ПТС начали оформлять только в электронном виде. Одна... 75 0 0 28.11.2022
Статьи / Авто с пробегом 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Passat CC «Король трассы, а в городе рвет всех»; «вообще не едет»; «образец надежности»; «сыплется, не дожидаясь 100 тысяч»; «великолепный салон, качественные материалы»; «салон убогий, как в Поло»; «... 795 11 0 27.11.2022
Статьи / Тесты Тест из таксопарка: проверь, что ты знаешь о Renault Logan первого поколения «Гражданин мира», известный у нас под именем Logan и выпускавшийся в мире под несколькими разными марками, в этом году отмечает своё 18-летие. В честь «совершеннолетия» этого невольного люби... 2710 0 2 26.11.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Haval Dargo против Mitsubishi Outlander: собака лает, чужестранец идет В дилерском центре Haval на юге Москвы жизнь кипит: покупатели разглядывают машины, общаются с менеджерами и подписывают какие-то бумаги. Пока я ждал выдачи тестового Dargo, такой же кроссов... 17667 7 205 13.09.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор от Mercedes, эмблема от Renault, сборка от Dacia: тест-драйв европейского Logan 1,0 Казалось бы, что нового можно рассказать про Renault Logan второго поколения, известный каждому российскому таксисту, что называется, вдоль и поперёк? Однако конкретно в этом автомобиле есть... 14230 10 41 13.08.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Geely Coolray против Haval Jolion: бесплатный сыр? Если бы! Хотите купить сегодня  машину с полноценной гарантией, в кредит по адекватной ставке, без диких дилерских накруток? Сейчас это та еще задачка, ведь полноценную цепочку «представительство – з... 11395 26 30 10.08.2022
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings