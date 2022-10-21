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Toyota по итогам этого года не сможет выполнить план по выпуску автомобилей

21.10.2022 35 0 0

Японский автопроизводитель намеревался выпустить 9,7 млн автомобилей в нынешнем финансовом году, однако стало очевидно, что планки он не достигнет. Проблема в нехватке микрочипов.

 

Корпорация Toyota по итогам прошлого года отчиталась об увеличении глобальных продаж своих автомобилей на 10,1%: в общей сложности дилеры марок реализовали по всему миру почти 10,5 млн машин. Это позволило концерну второй год подряд оставаться на первом месте по общему количеству проданных ТС, а на втором месте находится бывший лидер – Volkswagen. Как сообщалось ранее, глобальный объём производства машин у Тойоты (учитываются все бренды в составе корпорации) в прошлом году был равен 10,08 млн экземпляров, что на 9,4% больше, чем в «ковидном» 2020-ом.

В текущем году производителю не раз пришлось останавливать свои заводы. Причина – нехватка микрочипов (с их дефицитом столкнулись многие производители техники). Проблема связана с перебоями с поставками комплектующих из Китая, так как там периодически вводились ограничения при работе производств из-за коронавируса. 

Напомним, ещё в начале весны текущего года в Toyota предупредили, что в апреле объём производства автомобилей в Японии придётся снизить на 20%, в мае – на 10%, а в июне – на 5%. При этом в последнем весеннем месяце компания оказалась вынуждена приостановить часть производственных линий на восьми заводах в Японии. Но несмотря на это, в конце мая в корпорации настаивали на том, что не планируют снижать ранее установленную планку по совокупному объёму выпущенных машин во всём мире – 9,7 млн единиц.

Производитель предполагал, что в период с августа по ноябрь ситуация с поставками микрочипов нормализуется: ожидалось, что в этот период предприятия корпорации смогут выпускать примерно по 900 тыс. автомобилей ежемесячно. Однако проблемы с нехваткой комплектующих остаются, так что в сентябре компании пришлось сократить план по месяцам до 850 тыс. единиц, в октябре – до 800 тыс. экземпляров. Теперь компания объявила о том, что по итогам ноября совокупно удастся выпустить всё те же 800 тыс. машин вместо запланированных 200 тысяч.

Так что Toyota всё же пришлось пересмотреть свои планы и снизить прогноз по общему объёму производства автомобилей в текущем финансовом году (напомним, он завершится в марте 2023 года). Насколько именно корпорация сократит свой годовой план выпуска автомобилей во всём мире, пока не ясно: новую «планку» руководство Тойоты не обозначило.

Стоит отметить, что свою посильную лепту в сокращение объёма выпускаемых машин Toyota внёс и находящийся в простое российский завод компании. О том, что японская компания прекращает производство автомобилей в РФ и закрывает предприятие в Санкт-Петербурге, стало известно примерно месяц назад. По последним данным, увольнение сотрудников пройдёт в ноябре-декабре текущего года. Напомним, здесь был налажен выпуск бестселлеров бренда на российском рынке – кроссовера RAV4 и седана Camry.

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