Заводы Toyota снова отправили в простой из-за нехватки комплектующих

Несмотря на приостановку конвейеров, в японской корпорации пока не снижают совокупный план по выпуску машин во всём мире – 9,7 млн единиц.

По итогам прошлого года корпорация Toyota сумела нарастить глобальные продажи своих автомобилей на 10,1%. В общей сложности дилеры реализовали по всему миру почти 10,5 млн машин. В результате концерн второй год подряд оказался на первом месте по общему количеству проданных ТС (на втором месте – бывший лидер Volkswagen). Глобальный объём производства машин у Тойоты (учитываются все марки корпорации) составил примерно 10,08 млн экземпляров, этот показатель оказался на 9,4% больше, чем в «ковидном» 2020-ом.



На фото: Toyota Corolla (версия для японского рынка)

В текущем году план концерна Toyota по выпуску машин по всему миру составляет 9,7 млн автомобилей (речь о 2022/23 финансовом году). Сейчас производитель пока намеревается придерживаться указанной планки, однако, неизвестно, получится ли у него достичь целевого показателя. Проблема в том, что заводы компании ранее уже пришлось отправить во внеплановый простой, об очередной приостановке конвейеров корпорации в Тойоте сообщили сегодня. В дальнейшем, как минимум, в июне, сотрудников продолжат отправлять во временные отпуска.

Нынешняя приостановка выпуска машин затронет десять заводов, расположенных на территории Японии, и 16 производственных линий на этих предприятиях. Отметим, в общей сложности у корпорации Toyota в Японии насчитывается 14 заводов с 28 производственными линиями на них. Время простоя будет разниться от завода к заводу – вынужденный «отдых» продлится от одного до пяти дней.



На фото: Lexus NX (версия для японского рынка)

Причина не нова – нехватка комплектующих. Как говорится в официальном сообщении корпорации, некоторые производства будут приостановлены в мае и июне «из-за перебоев с поставками запчастей, связанных с локдауном в Шанхае». Стоит отметить, что из-за дефицита комплектующих проблемы с выпуском машин сейчас не только у Тойоты, но и у других производителей по всему миру.

Согласно текущим прогнозам компании, в период с июня по август производитель сможет по всему миру ежемесячно выпускать 850 тыс. автомобилей марок Toyota и Lexus. Этот результат примерно на 150 тыс. экземпляров больше, по сравнению с майским. Из указанных 850 тыс. с конвейеров заводов, расположенных в Японии, сойдёт порядка 250 тыс. машин, оставшиеся 600 тыс. единиц будут выпущены на зарубежных площадках.



На фото: Toyota RAV4 (версия для японского рынка)

Автомобили марки Toyota пользуются стабильно высоким спросом и в РФ. Согласно отчёту АЕБ, в 2021 году клиенты купили 97 941 шт., что на 7% больше, чем годом ранее. Этот результат обеспечил бренду пятое место в списке самых востребованных на российском рынке. Бестселлерами марки по итогам прошлого года стали кроссовер RAV4 (38 441 шт., +5,5%) и бизнес-седан Camry (31 983 шт., +16,8%), занимающие 11 и 12 строчки в рейтинге наиболее продаваемых моделей в стране.

Напомним, в марте стало известно о том, что Toyota и Volkswagen пришлось приостановить работу заводов в Китае: речь тогда шла об их совместных предприятиях с китайским производителем FAW Group (расположены в Чанчуне). Причина – крупнейшая за последние два года вспышка Covid-19, которую зафиксировали в Поднебесной.

