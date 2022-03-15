Производство автомобилей Volkswagen и Toyota приостановлено в Китае

Сфера производства автомобилей в глобальном плане продолжает сталкиваться с очередными проблемами. Если в прошлом и текущем году заводы не могли выпускать планируемое количество машин из-за дефицита микрочипов, то теперь вернулся острый вопрос, возникший ещё в 2020-ом, – коронавирус. Крупнейшую за последние два года вспышку Covid-19 зафиксировали в Китае.



Из-за ухудшившейся эпидемиологической обстановки в стране пришлось остановить несколько автозаводов. В частности, как сообщает Reuters, проблема затронула Volkswagen и Toyota: речь идёт об их совместных предприятиях с китайским производителем FAW Group, которые расположены в Чанчуне. При этом ограничения не затронули работу площадки Тойоты в городе Тяньцзинь.



На фото: Volkswagen Magotan

Кроме того, вспышка ковида задела производителя Foxconn, который работает со Stellantis и Apple. Ему пришлось прекратить свою деятельность и своих дочерних компаний в Шэньчжэне. По данным агентства, компаниям будет разрешено работать в том случае, если они смогут создать систему «closed management» (сотрудники должны жить и трудиться в некоем «пузыре»), такая система использовалась в ряде случаев в ходе Олимпийских игр в Пекине.

Стоит отметить, что, по словам владельцев заводов, последствия нынешних остановок ощутимо скажутся на рынке в дальнейшем, так как и до этого заводы работали с отставанием. Вероятно, это только усилит нынешние проблемы с поставками комплектующих для автомобилей. В списке причин называются и нынешняя геополитическая обстановка.



На фото: Toyota RAV4

Напомним, нарушения в логистических цепочках (речь, безусловно, не только о китайских комплектующих) уже почувствовали на себе в том числе заводы в РФ и республике Беларусь. Так, о приостановке производства ранее сообщили на АВТОВАЗе (площадки в Тольятти и Ижевске), петербургском заводе Nissan, предприятии Соллерс Форд (республика Татарстан), шинном заводе Bridgestone (Ульяновск), белорусско-китайском СП «БелДжи» и других.

Недавно стало известно о том, что на заводе китайской компании Haval, расположенном в Тульской области, запасов комплектующих хватит примерно на полтора месяца. Затем производитель собирается наладить цепочки поставок запчастей. Однако текущие проблемы (включая волатильность курсов валют) привели к планам по увеличению стоимости автомобилей марки в РФ: ожидается, что цены повысятся на 40-50%.



Ранее в Федеральной службе государственной статистики подсчитали, что за одну неделю с 26 февраля по 4 марта цены на автомобили иностранных брендов в РФ выросли в среднем на 15,2%. При этом машины российских марок подорожали заметнее – в среднем на 17,1%. Отметим, базовая версия Lada Largus прибавила к ценнику почти 30% (247 тыс. рублей), сейчас универсал можно купить не менее, чем за 1 103 900 рублей.

