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  • Toyota не оставила себе возможность выкупить обратно российский завод

Toyota не оставила себе возможность выкупить обратно российский завод

13.06.2023 204 0 0

Японский автопроизводитель продаёт своё предприятие в Санкт-Петербурге структуре, подведомственной Минпромторгу РФ.

Авторынок РФ продолжает меняться на фоне кризиса. Ещё летом прошлого года в Министерстве промышленности и торговли выступили с предложением к иностранным производителям, не принявшим решение о бизнесе в стране: речь идёт о передаче их местных активов ФГУП «НАМИ» (Центральному научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту) за небольшую сумму с правом обратного выкупа в течение нескольких лет.

На этих условиях свои заводы в РФ НАМИ передали такие компании как Renault, Nissan, Mazda. Как сообщалось ранее, в Toyota же на подобную сделку не согласились. Предприятие японской компании, расположенное в Санкт-Петербурге (в Шушарах), отправили в простой весной, а осенью 2022 года компания объявила о его закрытии; позже площадка была законсервирована.

Сделка между Toyota и ФГУП «НАМИ» была заключена минувшей весной. Как теперь сообщает глава Минпромторга Денис Мантуров, которого цитируют «РИА Новости», компания Toyota продала местные активы, в том числе петербургский завод, подведомственной министерству структуре без опциона на обратный выкуп. Он также отметил, что на подобных условиях своё бизнес в РФ продаёт немецкой производитель Volkswagen.

Подробности сделки между Toyota и ФГУП «НАМИ» ранее не раскрывались. Известно, что покупателю перешли права собственности на здание завода, оборудование и землю. Сумму сделки стороны раскрывать не стали. Ранее сообщалось, что непосредственно НАМИ не будет налаживать здесь производство автомобилей, площадку планируется передать в управление российской компании, причём о том, какой именно, официальной информации по-прежнему нет.

В марте предполагалось, что претендентом на российский завод Toyota является «Алмаз-Антей», который занимается разработкой полностью электрического кроссовера E-Neva: в его основу ляжет модульная платформа разработки инженеров концерна. Напомним, прототип этой будущей новинки был представлен в июле прошлого года. Стоит отметить, старта серийного производства SUV придётся подождать до конца 2026 года.

Напомним, другой петербургский завод, ранее принадлежавший Nissan, сейчас передан в управление компании «АВТОВАЗ». Известно, что здесь наладят производство китайских автомобилей с шильдиками в виде ладьи. Первенцем станет кроссовер Lada X-Cross 5, который представляет собой результат бэдж-инжиниринга FAW Bestune T77. Недавно президент АВТОВАЗа Максим Соколов назвал дату старта выпуска «новинки» – конвейер должны запустить уже завтра, 14 июня.

Денис Мантуров ещё напомнил о том, что иностранные автопроизводители, которые покинули РФ со сделкой, которая включала в себя опцион обратного выкупа местных активов, при желании смогут вернуться в страну. При этом, по его словам, условия такого возвращения будут обсуждаться в индивидуальном порядке.

Россия производство бизнес заводы НАМИ Toyota

 

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